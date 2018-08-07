Сколько можно заработать??? - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
www_10:

5% в день для форекса это очень мало...)

Пусть начальный баланс равен 10$. Если регулярно каждый рабочий день делать 5%, то 

за 1 мес (20 р.дней) баланс будет 27$

за 6 мес (120 р.дней) баланс будет 3489$

за 12 мес (240 р.дней) баланс будет 1217396$


 


Но "это очень мало...)"

;)))))
 
www_10:

5% в день для форекса это очень мало...)

Даёшь 5 % в минуту и покупаешь Марс. Кому то же надо его купить. 
 
Vladislav Andruschenko:

Как отчет в налоговой. Каждый месяц одна и та же тема. 


Это испытание ежемесячное для новичков из налоговой.
 
www_10:

Когда общаюсь с людьми далекими от биржевой торговли все задают один и  тот же вопрос, а сколько там можно заработать?

Кто как на него отвечает, рассказывайте предлагайте...)

10 баксов в день) Ну это мой ответ всем кто спрашивает, обычно такой вопрос звучит просто так, как "С добрым утром", примерно такой-же ответ Я им и даю)

 

фигня это все) реально заработать можно , но пока до этого дойдет можно и состариться)) 

а так самое крутое это конечно финансовая независимость...

правда шансы в долгосрочной перспективе ничтожно малы...

 
www_10:

5% в день для форекса это очень мало...)

мало... ну тогда вперед на работу, там больше платят)). И почему именно для форекса? Он чем-то особенный? Волатильность на нем ниже в разы, чем на фонде например.

 
Vladislav Andruschenko:

 минус бесконечности -  плюс бесконечности. 

и такое бывает, когда часов работы больше, чем оплата. 

)))) ценное уточнение

 
www_10:
И последний станет первым)))

в программировании это называется ring-buffer, кольцевой буфер ))

 
Maxim Romanov:

мало... ну тогда вперед на работу, там больше платят)). И почему именно для форекса? Он чем-то особенный? Волатильность на нем ниже в разы, чем на фонде например.

ну, по волатильности всех переплюнет крипта, а она есть даже в МТ4, в виде индексов или чаще CFD.

 
Maxim Romanov:

мало... ну тогда вперед на работу, там больше платят)). И почему именно для форекса? Он чем-то особенный? Волатильность на нем ниже в разы, чем на фонде например.

С каких это пор? Всегда было наоборот.

1234567
Новый комментарий