Сколько можно заработать??? - страница 3
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5% в день для форекса это очень мало...)
Пусть начальный баланс равен 10$. Если регулярно каждый рабочий день делать 5%, то
за 1 мес (20 р.дней) баланс будет 27$
за 6 мес (120 р.дней) баланс будет 3489$
за 12 мес (240 р.дней) баланс будет 1217396$
Но "это очень мало...)";)))))
5% в день для форекса это очень мало...)
Как отчет в налоговой. Каждый месяц одна и та же тема.
Когда общаюсь с людьми далекими от биржевой торговли все задают один и тот же вопрос, а сколько там можно заработать?
Кто как на него отвечает, рассказывайте предлагайте...)
10 баксов в день) Ну это мой ответ всем кто спрашивает, обычно такой вопрос звучит просто так, как "С добрым утром", примерно такой-же ответ Я им и даю)
фигня это все) реально заработать можно , но пока до этого дойдет можно и состариться))
а так самое крутое это конечно финансовая независимость...
правда шансы в долгосрочной перспективе ничтожно малы...
5% в день для форекса это очень мало...)
мало... ну тогда вперед на работу, там больше платят)). И почему именно для форекса? Он чем-то особенный? Волатильность на нем ниже в разы, чем на фонде например.
минус бесконечности - плюс бесконечности.
и такое бывает, когда часов работы больше, чем оплата.
)))) ценное уточнение
И последний станет первым)))
в программировании это называется ring-buffer, кольцевой буфер ))
мало... ну тогда вперед на работу, там больше платят)). И почему именно для форекса? Он чем-то особенный? Волатильность на нем ниже в разы, чем на фонде например.
ну, по волатильности всех переплюнет крипта, а она есть даже в МТ4, в виде индексов или чаще CFD.
мало... ну тогда вперед на работу, там больше платят)). И почему именно для форекса? Он чем-то особенный? Волатильность на нем ниже в разы, чем на фонде например.
С каких это пор? Всегда было наоборот.