Сколько можно заработать??? - страница 4
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Пусть начальный баланс равен 10$. Если регулярно каждый рабочий день делать 5%, то
за 1 мес (20 р.дней) баланс будет 27$
за 6 мес (120 р.дней) баланс будет 3489$
за 12 мес (240 р.дней) баланс будет 1217396$
Но "это очень мало...)";)))))
Олег, ты опять споришь с верующими. Верующие не считают, они просто ВЕРЯТ ))
Олег, ты опять споришь с верующими. Верующие не считают, они просто ВЕРЯТ ))
я не спорю, Лёша. Я укрепляю их в вере! ;)))
Пусть начальный баланс равен 10$. Если регулярно каждый рабочий день делать 5%, то
за 1 мес (20 р.дней) баланс будет 27$
за 6 мес (120 р.дней) баланс будет 3489$
за 12 мес (240 р.дней) баланс будет 1217396$
Но "это очень мало...)";)))))
Конечно мало, за 1217396$ В наше время почти ничего не купить)))
С каких это пор? Всегда было наоборот.
никогда такого не было, откуда такие познания? Вы открывали когда-нибудь акции? Российские или американские например. Для бумаги сходить на 30% как нечего делать, а то и на все 50%. Валюты столько не ходят, валюты нормальных стран. Крипта сейчас самая волатильная, тут Алексей верно написал, но это не валюта
я не спорю, Лёша. Я укрепляю их в вере! ;)))
Огнем и мечом? В средние века в Европах много красивых баб пожгли, теперь на улицах красивых мало, не то что у нас и в Украине )) Ты с девками главное не воюй ))_
Конечно мало, за 1217396$ В наше время почти ничего не купить)))
Да лана, бухнуть можно хорошо!
Конечно мало, за 1217396$ В наше время почти ничего не купить)))
никогда такого не было, откуда такие познания? Вы открывали когда-нибудь акции? Российские или американские например. Для бумаги сходить на 30% как нечего делать, а то и на все 50%. Валюты столько не ходят, валюты нормальных стран. Крипта сейчас самая волатильная, тут Алексей верно написал, но это не валюта
Когда-то специально интересовался доходностью и условиями на товарном, фондовом и валютном рынках. Отдал предпочтение валютному. Криптой вообще не хочу заниматься!