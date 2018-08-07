Сколько можно заработать??? - страница 4

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Олег avtomat:

Пусть начальный баланс равен 10$. Если регулярно каждый рабочий день делать 5%, то 

за 1 мес (20 р.дней) баланс будет 27$

за 6 мес (120 р.дней) баланс будет 3489$

за 12 мес (240 р.дней) баланс будет 1217396$


 


Но "это очень мало...)"

;)))))

Олег, ты опять споришь с верующими. Верующие не считают, они просто ВЕРЯТ ))

[Удален]  
Alexey Volchanskiy:

Олег, ты опять споришь с верующими. Верующие не считают, они просто ВЕРЯТ ))

я не спорю, Лёша. Я укрепляю их в вере!  ;)))

 
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  • wpcalc.com
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Олег avtomat:

Пусть начальный баланс равен 10$. Если регулярно каждый рабочий день делать 5%, то 

за 1 мес (20 р.дней) баланс будет 27$

за 6 мес (120 р.дней) баланс будет 3489$

за 12 мес (240 р.дней) баланс будет 1217396$


 


Но "это очень мало...)"

;)))))

Конечно мало, за 1217396$ В наше время почти ничего не купить)))

 
 
aleger:

С каких это пор? Всегда было наоборот.

никогда такого не было, откуда такие познания? Вы открывали когда-нибудь акции? Российские или американские например. Для бумаги сходить на 30% как нечего делать, а то и на все 50%. Валюты столько не ходят, валюты нормальных стран. Крипта сейчас самая волатильная, тут Алексей верно написал, но это не валюта

 
Олег avtomat:

я не спорю, Лёша. Я укрепляю их в вере!  ;)))

Огнем и мечом? В средние века в Европах много красивых баб пожгли, теперь на улицах красивых мало, не то что у нас и в Украине )) Ты с девками главное не воюй ))_ 

 
www_10:

Конечно мало, за 1217396$ В наше время почти ничего не купить)))

Да лана, бухнуть можно хорошо!

 
www_10:

Конечно мало, за 1217396$ В наше время почти ничего не купить)))

На вертолет хватит
 
Maxim Romanov:

никогда такого не было, откуда такие познания? Вы открывали когда-нибудь акции? Российские или американские например. Для бумаги сходить на 30% как нечего делать, а то и на все 50%. Валюты столько не ходят, валюты нормальных стран. Крипта сейчас самая волатильная, тут Алексей верно написал, но это не валюта

Когда-то специально интересовался доходностью и условиями на товарном, фондовом и валютном рынках. Отдал предпочтение валютному. Криптой вообще не хочу заниматься!


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