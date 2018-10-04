Команда MetaQuotes - Спасибо! - страница 2
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На этом форуме очень много тем, разных тем на разные темы (смешно))).
Некоторые темы настолько абсурдны и неуместны, что иногда просматриваешь их, чтобы они не светились синим значком (Ну и чтобы рейтинг поднялся, наверно, я так не делал)
А иногда читаешь все темы, почти до конца (в детстве не любил читать, наверное, возраст возвращает должок, хочется почитать...)
И вот каждая третья тема - это "Ошибка в MetaEditor", "Ошибка в Тестере стратегий", "Ошибка в ЛС", "Когда же Вы уже все почините", "Новый дизайн Сигналов - отстой" ................
Каждое третье сообщение в теме - это "Почините уже ЛС", Почините уже Сигналы, Дайте уже кнопку "Снять бабла"
А вот сообщений на тему
давно не видел такого поста (были лет 10 назад такие сообщения на мт4 форуме, помню, ну точно были, не могу найти... были... может просто потерялись при переносе)
Я хочу выразить огромнейшую благодарность команде MetaQuotes за то, что дали мне цель в жизни, научили меня следовать своей мечте (сопровождать проекты, свое детище), помогли определиться с своим назначением в жизни и дали заработать на хлеб (рисовый).
Вы невероятные гении. Я следую за Вами (почти по пятам, помню первое знакомство было в 2005 примерно году). Огромнейшее спасибо за вашу работу. Вы сделали уже очень много.
Спасибо. Спасибо. Спасибо.
P.S.
Пил кока-колу,
"Нет, не накурился"
Нет, меня не банили, я не подлизываюсь.
Мне никто ничего не платил за этот пост (Кока-кола тоже)
кока-колла с чем? с ромом? )))
кока-колла с чем? с ромом? )))
c коксом)
да, наверное в пору метаквотам сказать
СПАСИБО
.
уже больше 10 лет с ними(где-то рядом, в одном ряду в самом конце )))).
Мне тоже есть за что сказать спасибо МQ. На вашей платформе я впервые начал программировать и обнаружил для себя, что могу быть в этом неплох.
Мой творческий путь в программировании и разработке начался внутри созданной вами экосистеме. На других языках я бы не смог так легко развить свой подход, как на MQL. А для меня это значит больше, чем возможность зарабатывать.
Природа создает разные экосистемы, но все они поддерживают жизнедеятельность организмов. Организмы в свою очередь, поддерживают внутреннее равновесие своих экосистем. Данный гомеостаз является основой выживания и эволюции видов.
Плохие условия жизни приводят к деградации. К упрощению форм. Ведь простые формы выживают лучше сложных. Но и они не могут существовать без экосистемы. Если мы творчески развиваемся, значит нашу условия благоприятны.
Разумные существа, в отличии от неразумных, способны разрушать родную экосистему. Но все же, настоящий Разум, всегда будет беречь и заботится о той экосистеме, в которой живет.
Именно, в благоприятной и замкнутой экосистеме MQ, мне удалось дорасти до осознания себя разработчиком. Хоть и не в профессиональном смысле, но по сути.
Спасибо за то, что выбрали правильный путь.
думаете пора брать с них (Кока-кола) деньги ? (уже два поста Кока-кола)
Она заряжена доктором Малаховым? )) Сильно шибает ))
А вообще тоже присоединяюсь к благодарностям. Благодаря MQ уже 8 с лишним лет нет необходимости ездить в постылый офис и работать ради еды.
ЗЫ: Андриченко, я пиво пью, научи, как тоже его зарядить?
А вообще тоже присоединяюсь к благодарностям. Благодаря MQ уже 8 с лишним лет нет необходимости ездить в постылый офис и работать ради еды.
ЗЫ: Андриченко, я пиво пью, научи, как тоже его зарядить?
По тому что похвала это их прибыли и распространенность платформы, это аудитори, сидящая на форуме и пользующаяся сервисами. На плохом ресурсе люди не будут сидеть.
Согласен.
И вместе с тем, баланс надо хранить.
Присоединяюсь к благодарностям.
Команда MetaQuotes - Спасибо!
Я не пиво. Я кока колу.
Я колой унитаз чищу - нет лучше средства
Alexey Volchanskiy:
... я пиво пью ...
С рыбкой?