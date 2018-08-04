Как усилить матожидание найденной закономерности?

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ультраровныйменееровный_вышеМО

на картинках два набора настроек, на одном очень ровный график, на другом хорошее матожидание(не 0.01 0.02).
Учитывая, что спред на безкомиссионных начинается от 12, и что влияние свопов здесь минимально, нужно удвоить матожидание, чтобы выйти в ноль. Нет ли каких техник для выделения закономерности(увеличения МО)? 
Либо подскажите, что это за бага и как с ней бороться(( Почему растет, он же в будущее не заглядывает, а влияние округления должно было бы уменьшиться при увеличении колебаний депозита, а тут ровно наоборот, да еще и в четыре раза. Может индикатор перерисовывается и поэтому я прибыль получаю? 
Тики беру из Tickstory. Стратегия простая, две машки, трейлингстоп и открытие сделки не чаще чем раз в 15 минут, потом подгон параметров(тейкпрофит=стоплос, трал, машка1, машка2) на двух неделях января, и проверка лучшего набора на периоде от января и до сейчас. Без мартина, терминал MT4.
Чем больше сделок в растущей серии, тем больше моё доверие к этой штуке, а тут их почти 12к! Не даёт покоя этот равномерный рост, я его до этого несколько раз получал на других стратегиях, и везде маленькое МО. Может я нашел то самое неуловимое отличие графика валютной пары от ГСЧ? 

 
Я бы больше внимания уделил соотношению количества прибыльных сделок и убыточных, а также соотношению размера прибыли к убытку в одной сделке, чем мат. ожиданию.  
 
В отчёте МТ4 матожидание выигрыша - это средняя прибыль на 1 сделку. Если я в отчёте вижу МО 0.02 при лоте 0.01, как правило делаю вывод, что проскальзывание скушает всю прибыль (2 пункта), т.е. один из признаков тестерного грааля.
 
Vitalii Ananev:
Я бы больше внимания уделил соотношению количества прибыльных сделок и убыточных, а также соотношению размера прибыли к убытку в одной сделке, чем мат. ожиданию.  
 

кажется понял. Нет проскальзываний и реквотов, отсюда и неоспоримый рост. 
Да согласен, убыточных быть не должно(точить прибыльность), но по моему это удел торговли руками, робот должен быть хорош в строгости, а значит тут ценнее статистика(МО), чем отсутствие убыточных(с роботом их не избежать).
Насчет двух пунктов - их там девять и может быть больше, это не настолько простой тестерный грааль, он явно что то нашел.
Поднял матожидание, сменив стратегию) Поторговал руками в тестере и понял, что я еще не пробовал в роботе. Открывать сделки в обе стороны! И ведь работает)
Если бы дело было только в спреде, смог бы выживать даже при спреде=70. Тест здесь на периоде 2018.01.01-2018.07.20

Значит спред комиссия своп проскальзывание(и реквоты) - всё это исключено в тестере. Да уж, реальная торговля изменит график до неузнаваемости.
Но вы только посмотрите!)) 394782 пунктов наторговал! ахринеть. Тк лот у меня константный=0.01. Все равно что биткоин в начале роста поймать

 
Artem:

кажется понял. Нет проскальзываний и реквотов, отсюда и неоспоримый рост. 
Да согласен, убыточных быть не должно(точить прибыльность), но по моему это удел торговли руками, робот должен быть хорош в строгости, а значит тут ценнее статистика(МО), чем отсутствие убыточных(с роботом их не избежать).
Насчет двух пунктов - их там девять и может быть больше, это не настолько простой тестерный грааль, он явно что то нашел.
Поднял матожидание, сменив стратегию) Поторговал руками в тестере и понял, что я еще не пробовал в роботе. Открывать сделки в обе стороны! И ведь работает)
Если бы дело было только в спреде, смог бы выживать даже при спреде=70. Тест здесь на периоде 2018.01.01-2018.07.20

Значит спред комиссия своп проскальзывание(и реквоты) - всё это исключено в тестере. Да уж, реальная торговля изменит график до неузнаваемости.
Но вы только посмотрите!)) 394782 пунктов наторговал! ахринеть. Тк лот у меня константный=0.01. Все равно что биткоин в начале роста поймать

У вас может быть и 40% прибыльных сделок, но тогда у вас размер тейк профита должен быть не менее чем в три раза больше стоп лосса. В последнем тесте у вас прибыльных сделок больше, но самая большая убыточная сделка в 2 раза больше прибыльной. А средняя прибыльная сделка практически равна убыточной. И общее количество сделок меньше чем в первых двух тестах.

 
Artem:

... Нет ли каких техник для выделения закономерности(увеличения МО)? 
..

Есть две техники увеличения МО:

1. Почаще совершать прибыльные сделки и пореже убыточные.

2. Увеличить прибыль по сделке, уменьшить убыток по сделке или и то  вместе.

Обе тактики рабочие.
 
SidorOFF:

Есть две техники увеличения МО:

1. Почаще совершать прибыльные сделки и пореже убыточные.

2. Увеличить прибыль по сделке, уменьшить убыток по сделке или и то  вместе.

Обе тактики рабочие.
Жжошь)) Но спасибо, буду думать
 
Artem:

на картинках два набора настроек, на одном очень ровный график, на другом хорошее матожидание(не 0.01 0.02).
Учитывая, что спред на безкомиссионных начинается от 12, и что влияние свопов здесь минимально, нужно удвоить матожидание, чтобы выйти в ноль. Нет ли каких техник для выделения закономерности(увеличения МО)? 
Либо подскажите, что это за бага и как с ней бороться(( Почему растет, он же в будущее не заглядывает, а влияние округления должно было бы уменьшиться при увеличении колебаний депозита, а тут ровно наоборот, да еще и в четыре раза. Может индикатор перерисовывается и поэтому я прибыль получаю? 
Тики беру из Tickstory. Стратегия простая, две машки, трейлингстоп и открытие сделки не чаще чем раз в 15 минут, потом подгон параметров(тейкпрофит=стоплос, трал, машка1, машка2) на двух неделях января, и проверка лучшего набора на периоде от января и до сейчас. Без мартина, терминал MT4.
Чем больше сделок в растущей серии, тем больше моё доверие к этой штуке, а тут их почти 12к! Не даёт покоя этот равномерный рост, я его до этого несколько раз получал на других стратегиях, и везде маленькое МО. Может я нашел то самое неуловимое отличие графика валютной пары от ГСЧ? 

На масштабах меньше и равно спреду, график имеет вероятность разворота значительно больше 50% отсюда прибыль без спреда. Как талько перейдете к масштабу больше спреда, закономерность исчезнет. По сути рынок внутри спреда откатный и это стойкая хакономерность и существует она там по тому что ее никто не использует, а не используют ее по тому что заработать не получится. На масштабах больше спреда, вероятность разворота начинает сильно плавать от трендовых до флетовых значений.
 
Artem:

кажется понял. Нет проскальзываний и реквотов, отсюда и неоспоримый рост. 
Да согласен, убыточных быть не должно(точить прибыльность), но по моему это удел торговли руками, робот должен быть хорош в строгости, а значит тут ценнее статистика(МО), чем отсутствие убыточных(с роботом их не избежать).
Насчет двух пунктов - их там девять и может быть больше, это не настолько простой тестерный грааль, он явно что то нашел.
Поднял матожидание, сменив стратегию) Поторговал руками в тестере и понял, что я еще не пробовал в роботе. Открывать сделки в обе стороны! И ведь работает)
Если бы дело было только в спреде, смог бы выживать даже при спреде=70. Тест здесь на периоде 2018.01.01-2018.07.20

Значит спред комиссия своп проскальзывание(и реквоты) - всё это исключено в тестере. Да уж, реальная торговля изменит график до неузнаваемости.
Но вы только посмотрите!)) 394782 пунктов наторговал! ахринеть. Тк лот у меня константный=0.01. Все равно что биткоин в начале роста поймать

У Вас спред 0  - работать не будет. 

 
А где найденная закономерность? Что усиливать? 
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