Как усилить матожидание найденной закономерности?
Я бы больше внимания уделил соотношению количества прибыльных сделок и убыточных, а также соотношению размера прибыли к убытку в одной сделке, чем мат. ожиданию.
кажется понял. Нет проскальзываний и реквотов, отсюда и неоспоримый рост.
Да согласен, убыточных быть не должно(точить прибыльность), но по моему это удел торговли руками, робот должен быть хорош в строгости, а значит тут ценнее статистика(МО), чем отсутствие убыточных(с роботом их не избежать).
Насчет двух пунктов - их там девять и может быть больше, это не настолько простой тестерный грааль, он явно что то нашел.
Поднял матожидание, сменив стратегию) Поторговал руками в тестере и понял, что я еще не пробовал в роботе. Открывать сделки в обе стороны! И ведь работает)
Если бы дело было только в спреде, смог бы выживать даже при спреде=70. Тест здесь на периоде 2018.01.01-2018.07.20
Значит спред комиссия своп проскальзывание(и реквоты) - всё это исключено в тестере. Да уж, реальная торговля изменит график до неузнаваемости.
Но вы только посмотрите!)) 394782 пунктов наторговал! ахринеть. Тк лот у меня константный=0.01. Все равно что биткоин в начале роста поймать
кажется понял. Нет проскальзываний и реквотов, отсюда и неоспоримый рост.
Да согласен, убыточных быть не должно(точить прибыльность), но по моему это удел торговли руками, робот должен быть хорош в строгости, а значит тут ценнее статистика(МО), чем отсутствие убыточных(с роботом их не избежать).
Насчет двух пунктов - их там девять и может быть больше, это не настолько простой тестерный грааль, он явно что то нашел.
Поднял матожидание, сменив стратегию) Поторговал руками в тестере и понял, что я еще не пробовал в роботе. Открывать сделки в обе стороны! И ведь работает)
Если бы дело было только в спреде, смог бы выживать даже при спреде=70. Тест здесь на периоде 2018.01.01-2018.07.20
Значит спред комиссия своп проскальзывание(и реквоты) - всё это исключено в тестере. Да уж, реальная торговля изменит график до неузнаваемости.
Но вы только посмотрите!)) 394782 пунктов наторговал! ахринеть. Тк лот у меня константный=0.01. Все равно что биткоин в начале роста поймать
У вас может быть и 40% прибыльных сделок, но тогда у вас размер тейк профита должен быть не менее чем в три раза больше стоп лосса. В последнем тесте у вас прибыльных сделок больше, но самая большая убыточная сделка в 2 раза больше прибыльной. А средняя прибыльная сделка практически равна убыточной. И общее количество сделок меньше чем в первых двух тестах.
... Нет ли каких техник для выделения закономерности(увеличения МО)?
..
Есть две техники увеличения МО:
1. Почаще совершать прибыльные сделки и пореже убыточные.
2. Увеличить прибыль по сделке, уменьшить убыток по сделке или и то вместе.
Есть две техники увеличения МО:
1. Почаще совершать прибыльные сделки и пореже убыточные.
2. Увеличить прибыль по сделке, уменьшить убыток по сделке или и то вместе.
на картинках два набора настроек, на одном очень ровный график, на другом хорошее матожидание(не 0.01 0.02).
Учитывая, что спред на безкомиссионных начинается от 12, и что влияние свопов здесь минимально, нужно удвоить матожидание, чтобы выйти в ноль. Нет ли каких техник для выделения закономерности(увеличения МО)?
Либо подскажите, что это за бага и как с ней бороться(( Почему растет, он же в будущее не заглядывает, а влияние округления должно было бы уменьшиться при увеличении колебаний депозита, а тут ровно наоборот, да еще и в четыре раза. Может индикатор перерисовывается и поэтому я прибыль получаю?
Тики беру из Tickstory. Стратегия простая, две машки, трейлингстоп и открытие сделки не чаще чем раз в 15 минут, потом подгон параметров(тейкпрофит=стоплос, трал, машка1, машка2) на двух неделях января, и проверка лучшего набора на периоде от января и до сейчас. Без мартина, терминал MT4.
Чем больше сделок в растущей серии, тем больше моё доверие к этой штуке, а тут их почти 12к! Не даёт покоя этот равномерный рост, я его до этого несколько раз получал на других стратегиях, и везде маленькое МО. Может я нашел то самое неуловимое отличие графика валютной пары от ГСЧ?
кажется понял. Нет проскальзываний и реквотов, отсюда и неоспоримый рост.
Да согласен, убыточных быть не должно(точить прибыльность), но по моему это удел торговли руками, робот должен быть хорош в строгости, а значит тут ценнее статистика(МО), чем отсутствие убыточных(с роботом их не избежать).
Насчет двух пунктов - их там девять и может быть больше, это не настолько простой тестерный грааль, он явно что то нашел.
Поднял матожидание, сменив стратегию) Поторговал руками в тестере и понял, что я еще не пробовал в роботе. Открывать сделки в обе стороны! И ведь работает)
Если бы дело было только в спреде, смог бы выживать даже при спреде=70. Тест здесь на периоде 2018.01.01-2018.07.20
Значит спред комиссия своп проскальзывание(и реквоты) - всё это исключено в тестере. Да уж, реальная торговля изменит график до неузнаваемости.
Но вы только посмотрите!)) 394782 пунктов наторговал! ахринеть. Тк лот у меня константный=0.01. Все равно что биткоин в начале роста поймать
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на картинках два набора настроек, на одном очень ровный график, на другом хорошее матожидание(не 0.01 0.02).
Учитывая, что спред на безкомиссионных начинается от 12, и что влияние свопов здесь минимально, нужно удвоить матожидание, чтобы выйти в ноль. Нет ли каких техник для выделения закономерности(увеличения МО)?
Либо подскажите, что это за бага и как с ней бороться(( Почему растет, он же в будущее не заглядывает, а влияние округления должно было бы уменьшиться при увеличении колебаний депозита, а тут ровно наоборот, да еще и в четыре раза. Может индикатор перерисовывается и поэтому я прибыль получаю?
Тики беру из Tickstory. Стратегия простая, две машки, трейлингстоп и открытие сделки не чаще чем раз в 15 минут, потом подгон параметров(тейкпрофит=стоплос, трал, машка1, машка2) на двух неделях января, и проверка лучшего набора на периоде от января и до сейчас. Без мартина, терминал MT4.
Чем больше сделок в растущей серии, тем больше моё доверие к этой штуке, а тут их почти 12к! Не даёт покоя этот равномерный рост, я его до этого несколько раз получал на других стратегиях, и везде маленькое МО. Может я нашел то самое неуловимое отличие графика валютной пары от ГСЧ?