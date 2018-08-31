Какие типы экспертов Вы используете?
- Какой тип торговли при выборе Эксперта для вас наиболее предпочтительный?
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Мартингейл12% (3)
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Сеточные12% (3)
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Арбитражные4% (1)
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Хеджирующие4% (1)
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Скальпирующие4% (1)
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Новостные4% (1)
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Трендовые24% (6)
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Торговля от уровней12% (3)
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Нейросети8% (2)
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Мультивалютные16% (4)
так большинство же сливает.
значит лучше посмотреть чем пользуется большинство и никогда этого не использовать. ))
какая цель опроса?
Цель опроса связана с маркетом...
Наиболее эффективными считаю универсальные эксперты: трендово-скальпирующие. Допустим, пара находится в восходящем тренде. Но при этом она всё равно не прёт как трактор вверх и не болтается на одном и том же уровне, а движется зигзагообразно, хотя по большей части вверх. Значит, пока тренд восходящий, ищем условия для покупки, но каждая сделка должна быть рассчитана на периоды от нескольких часов до нескольких суток. Закрыли покупку в прибыль, снова ищем условия для покупки чуть ниже и т.д. до полного выдыхания тренда. Т.е. пока восходящий тренд в силе, делаем покупки раз за разом, ну и наоборот. Основной индикатор - мувинг, а дальше косим бабло осцилляторами.
какая цель опроса? посмотреть чем пользуется большинство и торговать по тому же самому?
так большинство же сливает.
значит лучше посмотреть чем пользуется большинство и никогда этого не использовать. ))
когда опросников станет поменьше чем сейчас, то можно этот же перефразировать
советники такие то сливают
такие то не сливают
Цель опроса связана с маркетом...
Сложно работать со статистикой. Нужно слишком много данных для получения репрезентативной выборки. Наверное, эффективнее предлагать те решения, которые лучше работают. Давайте думать от простого, чтобы в результате оказаться "самыми умными". Предположим, нам нужна универсальная система, которая всегда получает прибыль. Значит, нам нужно для начала определить, в тренде мы или нет. Если мы в восходящем тренде, значит, покупаем от локальных минимумов. Если мы в нисходящем тренде, значит, продаём от локальных максимумов. Если мы во флете, значит, делаем и то, и другое. Вопросов 2: как проще определить наличие тренда и как эффективнее отсеять шумы и спреды: на кроссах спреды бывают сравнимы с шириной коридоров. Значит, для разных пар требуются разные таймфреймы при в целом похожих алгоритмах, а тренд в первом приближении и мувинги показывают. Другое дело что мувинги бывают разные. И тут я бы рекомендовал индикатор TEMA, т.е. трёхкратно экспоненциально-взвешенный мувинг, как самый чувствительный из всех. Получив направление тренда (или его отсутствие), мы уже видим, как нам распоряжаться с сигналами осцилляторов: покупать, продавать или и то, и другое. Здесь нет ничего сложного, написать робота можно за полчаса. И он будет хорошо работать, вот в чём соль.
Сложно работать со статистикой. Нужно слишком много данных для получения репрезентативной выборки. Наверное, эффективнее предлагать те решения, которые лучше работают. Давайте думать от простого, чтобы в результате оказаться "самыми умными". Предположим, нам нужна универсальная система, которая всегда получает прибыль. Значит, нам нужно для начала определить, в тренде мы или нет. Если мы в восходящем тренде, значит, покупаем от локальных минимумов. Если мы в нисходящем тренде, значит, продаём от локальных максимумов. Если мы во флете, значит, делаем и то, и другое. Вопросов 2: как проще определить наличие тренда и как эффективнее отсеять шумы и спреды: на кроссах спреды бывают сравнимы с шириной коридоров. Значит, для разных пар требуются разные таймфреймы при в целом похожих алгоритмах, а тренд в первом приближении и мувинги показывают. Другое дело что мувинги бывают разные. И тут я бы рекомендовал индикатор TEMA, т.е. трёхкратно экспоненциально-взвешенный мувинг, как самый чувствительный из всех. Получив направление тренда (или его отсутствие), мы уже видим, как нам распоряжаться с сигналами осцилляторов: покупать, продавать или и то, и другое. Здесь нет ничего сложного, написать робота можно за полчаса. И он будет хорошо работать, вот в чём соль.
Согласен с подходом. Также думаю. Вот, кстати, Ваша TEMA (8 период) - желтая, а вот моя (мой алгоритм) итерационная МА с тем же периодом - фиолетовая.
Согласен с подходом. Также думаю. Вот, кстати, Ваша TEMA (8 период) - желтая, а вот моя итерационная МА с тем же периодом - фиолетовая.
что значит "итерационная"?
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