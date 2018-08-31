Какие типы экспертов Вы используете? - страница 2
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что значит "итерационная"?
итерация - повторение
скорее всего МА от МА несколько раз
итерация - повторение
скорее всего МА от МА несколько раз
Да нет, итерации посложнее будут.
Да нет, итерации посложнее будут.
ок
профит есть?
ок
профит есть?
Да есть маленько.
Голосую за тренд, хотя это и не совсем так.
Согласен с подходом. Также думаю. Вот, кстати, Ваша TEMA (8 период) - желтая, а вот моя (мой алгоритм) итерационная МА с тем же периодом - фиолетовая.
может период меньше выбрали?
вот тема8 (желтым) и тема4 (фиолетовым).
может период меньше выбрали?
вот тема8 (желтым) и тема4 (фиолетовым).
Нет. Период 8. Моя МА на желтую похожа, только меньше отстает. Да и она более плавная, чем тема4 .
все типы шлак имхо
что используешь ты?
Я торгую на колебаниях внутри канала, но по тренду. Какой пункт использовать не пойму.