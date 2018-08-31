Какие типы экспертов Вы используете? - страница 2

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igrok333:
что значит "итерационная"?

итерация - повторение

скорее всего МА от МА несколько раз

 
Renat Akhtyamov:

итерация - повторение

скорее всего МА от МА несколько раз

Да нет, итерации посложнее будут.

 
Aleksey Ivanov:

Да нет, итерации посложнее будут.

ок

профит есть?

 
Renat Akhtyamov:

ок

профит есть?

Да есть маленько.

Голосую за тренд, хотя это и не совсем так. 

 
Aleksey Ivanov:

Согласен с подходом. Также думаю. Вот, кстати, Ваша TEMA (8 период) -  желтая, а вот моя (мой алгоритм) итерационная МА с тем же периодом - фиолетовая. 

может период меньше выбрали?
вот тема8 (желтым) и тема4 (фиолетовым).



 
igrok333:

может период меньше выбрали?
вот тема8 (желтым) и тема4 (фиолетовым).



Нет. Период 8. Моя МА на желтую похожа, только меньше отстает. Да и она более плавная, чем  тема4 . 

 
Nikolay Gaylis:
  • Мартингейл
    11% (9)
  • Сеточные
    10% (8)
  • Арбитражные
    5% (4)
  • Хеджирующие
    2% (2)
  • Скальпирующие
    11% (9)
  • Новостные
    4% (3)
  • Трендовые
    22% (18)
  • Торговля от уровней
    13% (11)
  • Нейросети
    9% (7)
  • Мультивалютные
    13% (11)
Совсем нет того что использую(. Мультивалютные вроде как подходят, но это не основная фишка.
Если подходить формально, то скальпирование есть, сетка есть, отслеживание трендов есть, хеджирование есть, но это все вообще не главное. То есть при дальнейшей доработке робота, от всего этого буду постепенно отказываться, а принцип работы останется, кроме мультивалютности.
 
все типы шлак имхо
[Удален]  
Mickey Moose:
все типы шлак имхо

что используешь ты?

 
Aleksey Ivanov:
Я торгую на колебаниях внутри канала, но по тренду. Какой пункт использовать не пойму.
Я тоже, использую пока канал Hodrick-Prescott
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