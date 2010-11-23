ошибки, баги, вопросы
1. Опишите подробнее последовательность действий. Сделал все так как вы сказали - в одном окне уместились 3 индикатора и их наличие сохраняется при перезагрузке терминала.
2. При разработке индикаторов в МТ5 основная масса индикаторов была переписана, а не просто скопирована из МТ4. Индикатор считается на барах (используя значения OHLC), а не на каком-то конкретном ценовом массиве.
- www.mql5.com
1. Опишите подробнее последовательность действий. Сделал все так как вы сказали - в одном окне уместились 3 индикатора и их наличие сохраняется при перезагрузке терминала.
2. При разработке индикаторов в МТ5 основная масса индикаторов была переписана, а не просто скопирована из МТ4. Индикатор считается на барах (используя значения OHLC), а не на каком-то конкретном ценовом массиве.
вчера перезагрузил мт5 с вашего сайта последовательность действий следующая
в пустое окно eurusd кидаю индикатор rsi период 8 min 0 max 100 close priсe он появляется внизу в своем окне затем в тоже же окно устанавливаю второй rsi период 8 min 25 max 75 close priсe(правда сначала я устанавливаю период 7 а не 8 потому что если для второго инд-ра сразу установить 8 индикатор вообще в окне не появиться видимо программа второй инд-р с тем же периодом восренимает как ошибку по этому он не появляется это такая маленькая хитрость для установки индикаторов одинакового периода но разных min max вообщем когда rsi период 7 появляется в том же окне я меняю 7 на 8 и получаю два одинаковых индикатора rsi с одинаковым периодом 8 но разными min max) такая же процедура со сменой 7 на 8 и для установки третьего rsi период 8 min 40 max60 close priсe
вообщем в одном окне индикатора висят
RSI период 8 min0 maх100 close priсe
RSI период 8 min25 maх75 close priсe
RSI период 8 min40 maх60 close priсe
(можно все индикаторы без скользящих что бы быстрее) потом закрываю программу и запускаю снова - два последних не появляются
RSI период 8 min25 maх75 close priсe
RSI период 8 min40 maх60 close priсe
и исчезают из списка индикаторов данного окна
пробовал еще с CCI та же картина
кстати последовательность установки одного и того же индикатора одного периода с разными minmax в одно и то же окно характерна и для мт4 тоже нужно сначала ставить 7 а потом менять 7 на 8 но там при перезапуске программы они в окне сохраняются не исчезают
вот такая последовательность
если вы говорите что у вас все нормально то буду смотреть у себя не знаю может быть у меня что то с компьютером мой домашний старенький восьмилетний я пробовал на работе на другом (правда он тоже старый) но и там та же беда - индикаторы исчезазают
Большое спасибо.
У меня вопрос по графику тестера, который выбрасывается на экран после тестирования.
Можно ли как-то изменить цвет линий или об'ектов на графике?
Можно ли хотя бы в функции deinit() или по ходу тестирования добовить на этом графике свои об'екты?
В МТ4 я выводил на график и профит в текстовом виде и все что мне нужно было другое.
А здесь как?
Почему в списке об'ектов нету треугольников закрытия и черточек модификации, как это было в МТ4?
Стрелки открытия и закрытия совершенно одинаковы и путают восприятие.
Жалко что разработчики сами не торгуют и не разрабатывают экспертов, иначе эту часть сделали бы по другому и по-человечески. Во многих других программах вывод информации на график сделан красиво и информативно. В МТ4 это сделано не было, а в МТ5 вообще откатились к какому-то каменному веку в этом смысле.
Здесь же работы совсем немного, чтобы сделать хороший и удобный инструмент для трейдеров и разработчиков стратегий.
Вот к примеру как выглядит график, когда сделки обработаны скриптом и выведены на экран.
А вот как выглядят после тестирования. Можно ли вообще это назвать реультатами тестирования?
...
Большое спасибо.
Спасибо.
Мы изучим этот вопрос.
На данный момент вы можете реализовать желаемое вами поведение используя кастомный индикатор RSI.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Торгую вручную, использую МТ4,решил попробовать МТ5 выяснилось следующее:
если в ОДНОМ окне индикатора попытаться установить три отдельных индикатора например: RSI с ОДИНАКОВЫМ периодом, но РАЗНЫМИ настройками шкалы по min и maх для напримера
RSI период 8 min0 maх100 со скользящей к нему
RSI период 8 min25 maх75 со скользящей к нему
RSI период 8 min40 maх60 со скользящей к нему
(при такой настройке возникают очень полезные ГРАФИЧЕСКИЕ эффекты которые можно использовать)
так вот,если сделать подобные настройки и закрыть программу,а потом открыть снова то два последних индикатора исчезают, ПРОГРАММА ИХ НЕ СОХРАНЯЕТ И их приходиться устанавливать заново а в MT4 такой проблемы нет, там все работает нормально. Это первое.
Второе: в MT4 в индикаторе ADX есть настройки применить к (OPEN CLOSED HIGH LOW и тд), а в MT5 их уже почему то нет. нельзя ли это исправить?
Большое спасибо.