ошибки, баги, вопросы

Новый комментарий
 

Торгую вручную, использую МТ4,решил попробовать МТ5 выяснилось следующее:
если в ОДНОМ окне индикатора попытаться установить три отдельных индикатора например: RSI с ОДИНАКОВЫМ периодом, но РАЗНЫМИ настройками шкалы по min и maх для напримера

RSI период 8 min0 maх100  со скользящей к нему

RSI период 8 min25 maх75  со скользящей к нему

RSI период 8 min40 maх60  со скользящей к нему

(при такой настройке возникают очень полезные ГРАФИЧЕСКИЕ эффекты которые можно использовать)
так вот,если сделать подобные настройки и закрыть программу,а потом открыть снова то два последних индикатора исчезают, ПРОГРАММА ИХ НЕ СОХРАНЯЕТ  И их приходиться устанавливать заново а в MT4 такой проблемы нет, там все работает нормально. Это первое.
 
Второе:  в MT4 в индикаторе ADX есть настройки применить к  (OPEN CLOSED HIGH LOW и тд), а в MT5 их уже почему то нет. нельзя ли это исправить?

Большое спасибо.

 

1. Опишите подробнее последовательность действий. Сделал все так как вы сказали - в одном окне уместились 3 индикатора и их наличие сохраняется при перезагрузке терминала.

2. При разработке индикаторов в МТ5 основная масса индикаторов была переписана, а не просто скопирована из МТ4. Индикатор считается на барах (используя значения OHLC), а не на каком-то конкретном ценовом массиве.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Свойства графиков - Документация по MQL5
 
alexvd:

1. Опишите подробнее последовательность действий. Сделал все так как вы сказали - в одном окне уместились 3 индикатора и их наличие сохраняется при перезагрузке терминала.

2. При разработке индикаторов в МТ5 основная масса индикаторов была переписана, а не просто скопирована из МТ4. Индикатор считается на барах (используя значения OHLC), а не на каком-то конкретном ценовом массиве.

вчера перезагрузил мт5 с вашего сайта последовательность  действий следующая

 в пустое окно eurusd кидаю индикатор rsi период 8 min 0 max 100 close priсe он появляется внизу в своем окне затем в тоже же окно устанавливаю  второй rsi период 8 min 25 max 75 close priсe(правда сначала я устанавливаю период 7 а не 8 потому что если  для второго инд-ра сразу установить 8 индикатор вообще в окне не появиться видимо программа второй инд-р с тем же периодом восренимает как ошибку по этому он не появляется это такая маленькая хитрость для установки индикаторов одинакового периода  но разных min max  вообщем когда rsi период 7 появляется в том же окне я меняю 7 на 8 и получаю два  одинаковых индикатора rsi с одинаковым периодом 8 но разными min max) такая же процедура  со сменой 7 на 8 и для установки третьего rsi период 8 min 40 max60 close priсe
вообщем в  одном окне  индикатора висят

RSI период 8 min0 maх100  close priсe

RSI период 8 min25 maх75  close priсe

RSI период 8 min40 maх60   close priсe

(можно все индикаторы  без скользящих что бы быстрее) потом  закрываю программу и запускаю снова - два последних не появляются

RSI период 8 min25 maх75  close priсe
RSI период 8 min40 maх60  close priсe

и исчезают из списка индикаторов данного окна
 
пробовал еще с CCI та же картина

кстати  последовательность установки  одного и того же индикатора одного периода с разными minmax в одно  и то же окно характерна и для мт4  тоже нужно сначала ставить 7 а потом менять 7 на 8 но там при перезапуске программы они в окне сохраняются  не исчезают
вот такая последовательность
 
 если вы говорите что у вас все нормально то буду смотреть у себя  не знаю может быть у меня что то с компьютером мой домашний старенький  восьмилетний  я пробовал на работе на другом (правда он тоже старый) но и там та же беда - индикаторы исчезазают

Большое спасибо.

 

У меня вопрос по графику тестера, который выбрасывается на экран после тестирования.

Можно ли как-то изменить цвет линий или об'ектов на графике?

Можно ли хотя бы в функции deinit() или по ходу тестирования добовить на этом графике свои об'екты? 

В МТ4 я выводил на график и профит в текстовом виде и все что мне нужно было другое.

А здесь как?

Почему в списке об'ектов нету треугольников закрытия и черточек модификации, как это было в МТ4?

Стрелки открытия и закрытия совершенно одинаковы и путают восприятие.

Жалко что разработчики сами не торгуют и не разрабатывают экспертов, иначе эту часть сделали бы по другому и по-человечески. Во многих других программах вывод информации на график сделан красиво и информативно. В МТ4 это сделано не было, а в МТ5 вообще откатились к какому-то каменному веку в этом смысле.

Здесь же работы совсем немного, чтобы сделать хороший и удобный инструмент для трейдеров и разработчиков стратегий.  

 

Вот к примеру как выглядит график, когда сделки обработаны скриптом и выведены на экран.

 

 

А вот как выглядят после тестирования. Можно ли вообще это назвать реультатами тестирования?

 

 
3058501:

...


Большое спасибо.

Спасибо.

Мы изучим этот вопрос.

На данный момент вы можете реализовать желаемое вами поведение используя кастомный индикатор RSI.

 

Новый комментарий