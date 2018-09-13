Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1880: Расчет полной истории синтетических инструментов - страница 2
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Допустим в обзоре рынка присутствует пользовательский инструмент - он рассчитывается по котировкам того брокера, который в данный момент активный, переключаемся на другой счет, графики, обзор рынка - все остается, но рассчитываются теперь по котировкам другого брокера.
Любые действия в Терминале (и не только) должны совершаться с пониманием происходящего.
Любые действия в Терминале (и не только) должны совершаться с пониманием происходящего.
Одна формула синтетического инструмента будет выдавать разный результат у разных брокеров, но все будет записываться в одно место? Где логика?
Одна формула синтетического инструмента будет выдавать разный результат у разных брокеров, но все будет записываться в одно место? Где логика?
Опишите, с какими трудностями на практике сталкиваетесь от такой логики.
Со своим кастомным символом желаю работать вне зависимости от торгового счета.
Категорически против! Кастомные символы - универсальная БД.
Поддерживаю
Опишите, с какими трудностями на практике сталкиваетесь от такой логики.
Со своим кастомным символом желаю работать вне зависимости от торгового счета.
Простейшая формула «bid(EURUSD)*ask(GBPUSD)», у одного брокера спред 10 пунктов(5 знаков), у другого 30. Как думаете результат одинаковый будет?
«Со своим кастомным символом желаю работать вне зависимости от торгового счета.» --- Я что, предложил сделать привязку синтетического инструмента к счету? Нет, предложил хранить рассчитанные данные от разных брокеров в разных местах, если основные символы хранятся в разных местах (от каждого брокера), тогда почему синтетические инструменты в одном месте?
Переключился на другого брокера, и синтетический инструмент рассчитался по данным активного брокера. Складывается ощущение что вы не работаете с несколькими брокерами.
Простейшая формула «bid(EURUSD)*ask(GBPUSD)», у одного брокера спред 10 пунктов(5 знаков), у другого 30. Как думаете результат одинаковый будет?
Цены тиков будут зависеть от текущих цен. История будет единой.
«Со своим кастомным символом желаю работать вне зависимости от торгового счета.» --- Я что, предложил сделать привязку синтетического инструмента к счету? Нет, предложил хранить рассчитанные данные от разных брокеров в разных местах, если основные символы хранятся в разных местах (от каждого брокера), тогда почему синтетические инструменты в одном месте?
Имелся в виду брокер.
Переключился на другого брокера, и синтетический инструмент рассчитался по данным активного брокера. Складывается ощущение что вы не работаете с несколькими брокерами.
Складывается ощущение, что Вы не работаете с кастомными символами на практике. Покрутить-повертеть новую фичу - это еще не использование.
Цены тиков будут зависеть от текущих цен. История будет единой.
Имелся в виду брокер.
Складывается ощущение, что Вы не работаете с кастомными символами на практике. Покрутить-повертеть новую фичу - это еще не использование.
Вот пример, что индекс доллара разный на разных счетах.
Вот пример, что индекс доллара разный на разных счетах.
Этого никто не отрицает.
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.03.26 22:14Отправка 5 млн тиков в историю кастомного символа (только что созданного)
занимает 10 секунд. Почему так медленно?
ЗЫ
Всего лишь 500К тиков поместить в кастомный - 3 секунды. Если в скрипте заменить на 5 млн., будет зависание. Баг.
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Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo
fxsaber, 2018.04.03 22:44
Если запустить тяжелый вариант этого скрипта и попробовать переключиться на другой счет, выйдет такое
"Не отвечает".
В чем причина таких диких тормозов? Терминал приходится крашить принудительно.
Добавьте в название своего инструмента название брокера?