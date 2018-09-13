Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1880: Расчет полной истории синтетических инструментов - страница 2

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SEM:

Допустим в обзоре рынка присутствует пользовательский инструмент - он рассчитывается по котировкам  того брокера, который в данный момент активныйпереключаемся на другой счет, графики, обзор рынка - все остается, но рассчитываются теперь по котировкам другого брокера.

Любые действия в Терминале (и не только) должны совершаться с пониманием происходящего. 

 
fxsaber:

Любые действия в Терминале (и не только) должны совершаться с пониманием происходящего. 

Одна формула синтетического инструмента будет выдавать разный результат у разных брокеров, но все будет записываться в одно место? Где логика?

 
SEM:

Одна формула синтетического инструмента будет выдавать разный результат у разных брокеров, но все будет записываться в одно место? Где логика?

Опишите, с какими трудностями на практике сталкиваетесь от такой логики.

Со своим кастомным символом желаю работать вне зависимости от торгового счета.

 
fxsaber:

Категорически против! Кастомные символы - универсальная БД.

Поддерживаю

 
fxsaber:

Опишите, с какими трудностями на практике сталкиваетесь от такой логики.

Со своим кастомным символом желаю работать вне зависимости от торгового счета.

Простейшая формула «bid(EURUSD)*ask(GBPUSD)», у одного брокера спред 10 пунктов(5 знаков), у другого 30. Как думаете результат одинаковый будет?

«Со своим кастомным символом желаю работать вне зависимости от торгового счета.» --- Я что, предложил сделать привязку синтетического инструмента к счету? Нет, предложил хранить рассчитанные данные от разных брокеров в разных местах, если основные символы хранятся в разных местах (от каждого брокера), тогда почему синтетические инструменты в одном месте?

Переключился на другого брокера, и синтетический инструмент рассчитался по данным активного брокера. Складывается ощущение что вы не работаете с несколькими брокерами.

 
SEM:

Простейшая формула «bid(EURUSD)*ask(GBPUSD)», у одного брокера спред 10 пунктов(5 знаков), у другого 30. Как думаете результат одинаковый будет?

Цены тиков будут зависеть от текущих цен. История будет единой.

«Со своим кастомным символом желаю работать вне зависимости от торгового счета.» --- Я что, предложил сделать привязку синтетического инструмента к счету? Нет, предложил хранить рассчитанные данные от разных брокеров в разных местах, если основные символы хранятся в разных местах (от каждого брокера), тогда почему синтетические инструменты в одном месте?

Имелся в виду брокер.

Переключился на другого брокера, и синтетический инструмент рассчитался по данным активного брокера. Складывается ощущение что вы не работаете с несколькими брокерами.

Складывается ощущение, что Вы не работаете с кастомными символами на практике. Покрутить-повертеть новую фичу - это еще не использование.

 
fxsaber:

Цены тиков будут зависеть от текущих цен. История будет единой.

Имелся в виду брокер.

Складывается ощущение, что Вы не работаете с кастомными символами на практике. Покрутить-повертеть новую фичу - это еще не использование.

Вот пример, что индекс доллара разный на разных счетах.


 
SEM:

Вот пример, что индекс доллара разный на разных счетах.

Этого никто не отрицает.

 

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2018.03.26 22:14

Отправка 5 млн тиков в историю кастомного символа (только что созданного)
CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks);

занимает 10 секунд. Почему так медленно?


ЗЫ

void OnStart()
{
  const string Name = "CustomSymbol";  
  CustomSymbolCreate(Name);
  
  const MqlTick NullTick = {0};
  MqlTick Ticks[];
  
  for (int i = ArrayResize(Ticks, 500000) - 1; i >= 0; i--) // 5 000 000 вызывет зависание
    Ticks[i] = NullTick;
    
  CustomTicksReplace(Name, 0, LONG_MAX, Ticks);
}

Всего лишь 500К тиков поместить в кастомный - 3 секунды. Если в скрипте заменить на 5 млн., будет зависание. Баг.

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Выпустили бета-версию MetaTrader 5 build 1795 на MetaQuotes-Demo

fxsaber, 2018.04.03 22:44

Если запустить тяжелый вариант этого скрипта и попробовать переключиться на другой счет, выйдет такое


"Не отвечает".

В чем причина таких диких тормозов? Терминал приходится крашить принудительно.

 
SEM:

Добавьте в название своего инструмента название брокера?

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