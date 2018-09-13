Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1880: Расчет полной истории синтетических инструментов - страница 3
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У одного меня iHigh практически всегда возвращает 0 ?
вот пример запроса одной и той же 3-й свечи. GetLastError() кажит 0
32-бит ПК
а вот вам на сладенькое
Print("HighLevel=",HighLevel," LowLevel=",LowLevel);
if(LowLevel>0 && HighLevel>0){
Print("Всё нормально.");
}else{
Print("Полный бред. HighLevel=",HighLevel," LowLevel=",LowLevel);
}
результат
похоже опять косяк с компилятором на 32-йке.На 64 всё ок. Уже не первый раз. Могло ли это затронуть и MT4?
Имею сейчас в МТ4 такое же непонятное поведение одного и того же кода на разных машинах..
Проект направлен в маркет и возникли баги у вашего проверяющего, в частности с выделением памяти о которой я недавно писал ,
а вы посоветовали мне до этого прикупить ещё планку памяти :), мы это же посоветовал админу в маркете, но боюсь это не пройдёт. :)
P.S. Не имеет значения где компилировать код(32 или 64 бит). На 32-битной машине он работает непредсказуемо. Главный вопрос: не затронуло ли это МТ4 ?
Откройте пожалуйста заявку #1901201. Там на скриншоте очень явно видно. Один график по AUDNZD, а рядом другой график по синтетику с одинаковыми таймфреймами. При сравнении графиков по временной шкале видно несовпадение баров.
Вот. У нас нет таких визуальных эффектов.
Мы тут подготовили эксперт для Вашего случая. На каждом новом баре синтетического инструмента распечатываются предыдущие и текущие бары формульных инструментов и время последних котировок формульных инструментов. Запустите этого эксперта у себя на своей синтетике, посмотрите, а потом покажите строчки логов с ошибками, чтобы мы смогли сформулировать условия проверок. После этого будем двигаться дальше
У одного меня iHigh практически всегда возвращает 0 ?
вот пример запроса одной и той же 3-й свечи. GetLastError() кажит 0
32-бит ПК
Какой номер ошибки возвращает GetLastError() после вызова IHigh?
Приведите здесь Ваш код вызова iHigh
а вот вам на сладенькое
Print("HighLevel=",HighLevel," LowLevel=",LowLevel);
if(LowLevel>0 && HighLevel>0){
Print("Всё нормально.");
}else{
Print("Полный бред. HighLevel=",HighLevel," LowLevel=",LowLevel);
}
результат
похоже опять косяк с компилятором на 32-йке.На 64 всё ок. Уже не первый раз. Могло ли это затронуть и MT4?
Имею сейчас в МТ4 такое же непонятное поведение одного и того же кода на разных машинах..
Проект направлен в маркет и возникли баги у вашего проверяющего, в частности с выделением памяти о которой я недавно писал ,
а вы посоветовали мне до этого прикупить ещё планку памяти :), мы это же посоветовал админу в маркете, но боюсь это не пройдёт. :)
P.S. Не имеет значения где компилировать код(32 или 64 бит). На 32-битной машине он работает непредсказуемо. Главный вопрос: не затронуло ли это МТ4 ?
Спасибо за сообщение.
Предоставьте пожалуйста для изучения код, на котором воспроизводится описанное Вами поведение.
UPD: Вместо кода, можете предоставить EX5 файл, на котором воспроизводится данное поведение
Вот. У нас нет таких визуальных эффектов.
Мы тут подготовили эксперт для Вашего случая. На каждом новом баре синтетического инструмента распечатываются предыдущие и текущие бары формульных инструментов и время последних котировок формульных инструментов. Запустите этого эксперта у себя на своей синтетике, посмотрите, а потом покажите строчки логов с ошибками, чтобы мы смогли сформулировать условия проверок. После этого будем двигаться дальше
Так как в терминале запущенно несколько синтетических инструментов, как запускать Ваш эксперт? На каждом синтетике?
Спасибо за сообщение.
Предоставьте пожалуйста для изучения код, на котором воспроизводится описанное Вами поведение.
UPD: Вместо кода, можете предоставить EX5 файл, на котором воспроизводится данное поведение
Результат
Результат
Ну и как теперь верить правильности выполнения своего кода?!
Ну и как теперь верить правильности выполнения своего кода?!
так ни как, но это не самое страшное после введения автоматической валидации в маркете :)
так ни как, но это не самое страшное после введения автоматической валидации в маркете :)
Как долго локализовывали этот апокалипсисбаг? И какие шаги сподвигли начать разбираться?