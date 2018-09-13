Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1880: Расчет полной истории синтетических инструментов - страница 6
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Около года назад разработчики обещали убрать ограничение на максимум 1000 символов в Обзоре рынка. Но воз и ныне там.
Этого очень мало даже для обычных торговых символов. Что уж говорить о кастомных символах, которых может быть на несколько порядков больше.
Около года назад разработчики обещали убрать ограничение на максимум 1000 символов в Обзоре рынка. Но воз и ныне там.
Этого очень мало даже для обычных торговых символов. Что уж говорить о кастомных символах, которых может быть на несколько порядков больше.
А зачем это вообще надо? В том смысле, что если туда засунуть много символов, то история сразу будет по ним получаться, а это значит лишняя нагрузка на систему, что может сказаться негативно при сильных движениях рынка.
А зачем это вообще надо? В том смысле, что если туда засунуть много символов, то история сразу будет по ним получаться, а это значит лишняя нагрузка на систему, что может сказаться негативно при сильных движениях рынка.
Нагрузку нужно учитывать в любом случае:
У меня есть медленный компьютер... а есть оооочень медленный... так вот... если в оооочень медленном в Обзор рынка добавить 63 символа и нажать после этого F10 то MetaTrader зависает капитально (требуется перезагрузка)... при том что во всех остальных режимах работает вполне себе нормально
А зачем это вообще надо? В том смысле, что если туда засунуть много символов, то история сразу будет по ним получаться, а это значит лишняя нагрузка на систему, что может сказаться негативно при сильных движениях рынка.
Лишняя это нагрузка или нет - каждый сам решает, исходя из своих задач и возможностей. Ставить какие-либо ограничения здесь бессмысленно. И кстати что касается истории, она подкачивается по тем символам, у которых открыты графики, насколько я знаю. А в Обзоре рынка просто текущие котировки.
Нагрузку нужно учитывать в любом случае:
У меня есть медленный компьютер... а есть оооочень медленный... так вот... если в оооочень медленном в Обзор рынка добавить 63 символа и нажать после этого F10 то MetaTrader зависает капитально (требуется перезагрузка)... при том что во всех остальных режимах работает вполне себе нормально
А узнкое место где - процессор, винчестер, память?
Лишняя это нагрузка или нет - каждый сам решает, исходя из своих задач и возможностей. Ставить какие-либо ограничения здесь бессмысленно. И кстати что касается истории, она подкачивается по тем символам, у которых открыты графики, насколько я знаю. А в Обзоре рынка просто текущие котировки.
Да какая это задача, можете сообщить? Или Вам реально надо арбитражить тысячи инструментов по сверх секретным формулам? Просто, вроде как, через скрипт же можно пробежаться по всем инструментам вне обзора рынка и получить нужную информацию.
Возможно я ошибаюсь и не пишется в MT5 история.
А узнкое место где - процессор, винчестер, память?
Да какая это задача, можете сообщить?