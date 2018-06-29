Нужна помощь программиста.
Если честно не особо понимаю причину. Я совсем далек от языка компьютера. Вы не могли бы его подправить легким движением руки если это возможно?
Индикатор когда берет информацию с более старшего таймфрейма, по отношению к текущему, на истории берет уже готовый бар, например текущий период Минутный - наступила 1 минута, и если взять бар с выше стоящего таймфрейма, то данный бар уже будет содержать в себе оставшиеся 14 минут, но фактически эти 14 минут еще не наступили, поэтому на истории все красиво.
Например сигнал флета - для 15 минутного периода за 1 бар не больше 500 тиков, больше тренд.
В начале формирования 15 минутной свечи (до 14 минуты) пришло 400 тиков, а в последнюю минуту (вышла новость) пришло 2000 тиков.
Т.е. по сигналу первые 14 минут формирования 15 минутного бара был флет, а в последнюю минуту из-за поступивших тиков образовался сигнал тренда.
И какой сигнал правильный для этого бара?
Например сигнал флета - для 15 минутного периода за 1 бар не больше 500 тиков, больше тренд.
В начале формирования 15 минутной свечи (до 14 минуты) пришло 400 тиков, а в последнюю минуту (вышла новость) пришло 2000 тиков.
Т.е. по сигналу первые 14 минут формирования 15 минутного бара был флет, а в последнюю минуту из-за поступивших тиков образовался сигнал тренда.
И какой сигнал правильный для этого бара?
Предполагаю что первый сигнал будет основным и заключительным. Тогда будет возможно увидеть реальную картину сигналов индикатора. На имеющейся статистики выстроить систему с элементами стратегии.
Предполагаю что первый сигнал будет основным и заключительным. Тогда будет возможно увидеть реальную картину сигналов индикатора. На имеющейся статистики выстроить систему с элементами стратегии.
В этом случае будет всегда запаздывание на 1 бар вышестоящего таймфрейма (исключается бар который формируется).
Тогда какой сигнал будет, если брать с вышестоящего таймфрейма сигнал например стохастика (используются цены High и Low, а эти значения в течении формирования свечи всегда меняются)?
В этом случае будет всегда запаздывание на 1 бар вышестоящего таймфрейма (исключается бар который формируется).
Тогда какой сигнал будет, если брать с вышестоящего таймфрейма сигнал например стохастика (используются цены High и Low, а эти значения в течении формирования свечи всегда меняются)?
Если мы имеем сигнал того же стохастика на более старшем периоде. Почему его нельзя перенести на более младший период и задать значение которое не даст стрелке исчезнуть?
Я наверно точно многого не понимаю в программировании. Надеюсь вас не утомил )
Если мы имеем сигнал того же стохастика на более старшем периоде. Почему его нельзя перенести на более младший период и задать значение которое не даст стрелке исчезнуть?
Представим более большой период, на минутном графике запросим информацию в понедельник в 00.01 с недельного таймфрейма, изменится сигнал или нет в течении недели?
Я вас прекрасно понимаю. Изменится цена согласен. Нужно что бы на этом индикаторе при появлении сигнала он остался на месте. Это решаемо путем программирования?
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Здравствуйте. Есть простой но в то же время интересный индикатор. Если применять в настройках индикатора на текущем периоде более старший период то выглядят сигналы вполне прилично.
Есть проблема сигнал индикатора может исчезнуть. Что бы выявить реальные возможности индикатора (статистику) необходимо лишить индюк возможности перерисовываться.