нужна помощь

Новый комментарий
 
Здравствуйте,хотел узнать возможно в данном индикаторе убрать перерисовку? Ситуация в том что сигналы сами не перерисовывают(по мне), но через определенное время линии желтая,зеленая меняют свои значение назад...
Файлы:
TMA_with_Distances_SvN_1.02.mq4  19 kb
 
adenisov082:
Здравствуйте,хотел узнать возможно в данном индикаторе убрать перерисовку? Ситуация в том что сигналы сами не перерисовывают(по мне), но через определенное время линии желтая,зеленая меняют свои значение назад...


Везде где используется в расчётах нулевой бар возможна перерисовка, если расчёт ведётся не по Open цене.

 
К разработчику обращаться не пробовали? 
 
Evgeniy Chumakov:


Везде где используется в расчётах нулевой бар возможна перерисовка, если расчёт ведётся не по Open цене.

А можно сделать чтоб не на нулевом было? Там вроде в настройка можно выставить по close цене, но все равно перерисовывает 
 
Алексей Тарабанов:
К разработчику обращаться не пробовали? 
Нет
[Удален]  

Посмотрел я Ваш индикатор. Понимаете какое дело, если смотреть на этот индикатор на истории, кажется что он очень точно определяет начало и окончание тренда. На самом деле, это достигается сильной перерисовкой. Если всю перерисовку убрать, получится обычная скользящая средняя. Посмотрите внимательно, какую невидимую кривую рисует кончик красной линии в тестере. Этот индикатор - мистификация, ведь будущее не известно. 


Тут перерисовывается далеко не последний бар:

      for (i=limit; i>=0; i--)
      {
         double sum  = (HalfLength+1)*iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,i);
         double sumw = (HalfLength+1);
         
         for(j=1, k=HalfLength; j<=HalfLength; j++, k--)
         {
            sum  += k*iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,i+j);
            sumw += k;

            if (j<=i)
            {
               sum  += k*iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,i-j);
               sumw += k;
            }
         }
Выкиньте его на помойку.
 
Aleksei Stepanenko:

Посмотрел я Ваш индикатор. Понимаете какое дело, если смотреть на этот индикатор на истории, кажется что он очень точно определяет начало и окончание тренда. На самом деле, это достигается сильной перерисовкой. Если всю перерисовку убрать, получится обычная скользящая средняя. Посмотрите внимательно, какую невидимую кривую рисует кончик красной линии в тестере. Этот индикатор - мистификация, ведь будущее не известно. 


Тут перерисовывается далеко не последний бар:

Выкиньте его на помойку.
А вы можете всю перерисовку убрать?
 
adenisov082:
А вы можете всю перерисовку убрать?

Тогда, вы не получите желаемого )).

Берите за основу данные не нулевого бара, а как минимум 1-го и уже на ее базе создавайте свою ТС, в любом случае то, что вы просите в итоге к этому приведет.

[Удален]  
adenisov082:
А вы можете всю перерисовку убрать?

Весь индикатор состоит из перерисовки, если перерисовку убрать, то получится штатный  Moving Average из терминала.

Я не знаю, для чего люди делают такие индикаторы. Теряют время сами и вводят в заблуждение других. Если Вы хотите найти закономерности, то смотрите в сторону трендов (максимумов и минимумов их волн), уровней, круглых цен. А работа с усреднением цены вряд ли даст результаты.

И главное, если Вы не готовы потратить на изучение годы, нет, десяток лет, то лучше и не начинать, извините.

 
Aleksei Stepanenko:

Весь индикатор состоит из перерисовки, если перерисовку убрать, то получится штатный  Moving Average из терминала.

Я не знаю, для чего люди делают такие индикаторы. Теряют время сами и вводят в заблуждение других. Если Вы хотите найти закономерности, то смотрите в сторону трендов (максимумов и минимумов их волн), уровней, круглых цен. А работа с усреднением цены вряд ли даст результаты.

И главное, если Вы не готовы потратить на изучение годы, нет, десяток лет, то лучше и не начинать, извините.

Я вас понял, спасибо)

Новый комментарий