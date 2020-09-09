нужна помощь

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Здравствуйте,хотел узнать возможно в данном индикаторе убрать перерисовку? Ситуация в том что сигналы сами не перерисовывают(по мне), но через определенное время линии желтая,зеленая меняют свои значение назад...
Везде где используется в расчётах нулевой бар возможна перерисовка, если расчёт ведётся не по Open цене.
Везде где используется в расчётах нулевой бар возможна перерисовка, если расчёт ведётся не по Open цене.
К разработчику обращаться не пробовали?
Посмотрел я Ваш индикатор. Понимаете какое дело, если смотреть на этот индикатор на истории, кажется что он очень точно определяет начало и окончание тренда. На самом деле, это достигается сильной перерисовкой. Если всю перерисовку убрать, получится обычная скользящая средняя. Посмотрите внимательно, какую невидимую кривую рисует кончик красной линии в тестере. Этот индикатор - мистификация, ведь будущее не известно.
Тут перерисовывается далеко не последний бар:
for (i=limit; i>=0; i--) { double sum = (HalfLength+1)*iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,i); double sumw = (HalfLength+1); for(j=1, k=HalfLength; j<=HalfLength; j++, k--) { sum += k*iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,i+j); sumw += k; if (j<=i) { sum += k*iMA(NULL,0,1,0,MODE_SMA,Price,i-j); sumw += k; } }Выкиньте его на помойку.
Посмотрел я Ваш индикатор. Понимаете какое дело, если смотреть на этот индикатор на истории, кажется что он очень точно определяет начало и окончание тренда. На самом деле, это достигается сильной перерисовкой. Если всю перерисовку убрать, получится обычная скользящая средняя. Посмотрите внимательно, какую невидимую кривую рисует кончик красной линии в тестере. Этот индикатор - мистификация, ведь будущее не известно.
Тут перерисовывается далеко не последний бар:Выкиньте его на помойку.
А вы можете всю перерисовку убрать?
Тогда, вы не получите желаемого )).
Берите за основу данные не нулевого бара, а как минимум 1-го и уже на ее базе создавайте свою ТС, в любом случае то, что вы просите в итоге к этому приведет.
А вы можете всю перерисовку убрать?
Весь индикатор состоит из перерисовки, если перерисовку убрать, то получится штатный Moving Average из терминала.
Я не знаю, для чего люди делают такие индикаторы. Теряют время сами и вводят в заблуждение других. Если Вы хотите найти закономерности, то смотрите в сторону трендов (максимумов и минимумов их волн), уровней, круглых цен. А работа с усреднением цены вряд ли даст результаты.
И главное, если Вы не готовы потратить на изучение годы, нет, десяток лет, то лучше и не начинать, извините.
Весь индикатор состоит из перерисовки, если перерисовку убрать, то получится штатный Moving Average из терминала.
Я не знаю, для чего люди делают такие индикаторы. Теряют время сами и вводят в заблуждение других. Если Вы хотите найти закономерности, то смотрите в сторону трендов (максимумов и минимумов их волн), уровней, круглых цен. А работа с усреднением цены вряд ли даст результаты.
И главное, если Вы не готовы потратить на изучение годы, нет, десяток лет, то лучше и не начинать, извините.
Я вас понял, спасибо)
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