Кто сколько зарабатывает на Форекс? (10^n) например 10^2 = 100$ в среднем

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напишите просто цифру без лишних слов...ваш средний заработок..просто важна степень. пишите правдиво потому что всем эта информация будет полезна.
 
Лично Я : от 10^2 до 10^3 а Вы?
 
Ноль. Суммарный заработок на форекс 3.5$. Счет закрыт.
 

  Добрый вечер! Считаю если строго придерживаться правил  манименеджмента и выставлять Stop Los Teik Profit,  то плюс стабильный за год будет.

Это так к зароботку!

 
Бумажная прибыль примерно 200$ в месяц...
 
Yuriy Asaulenko:
Ноль. Суммарный заработок на форекс 3.5$. Счет закрыт.

О Вашем брокере https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=24538.msg228767#msg228767:

"Обещали летом начать оказывать услуги россиянам снова. Я лично жду, условия у них были очень конкурентноспособные. Вывод на банковский счет без комиссии, у кого еще такое есть…"

и https://ru.forexmagnates.com/alfa-foreks-idet-za-litsenziey-rossiyskogo-foreks-dilera/ "Эксклюзив: Одновременно с принудительным закрытием счетов российских граждан, форекс-брокер подал заявление в Банк России."

 
Vladimir:

О Вашем брокере https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=24538.msg228767#msg228767:

"Обещали летом начать оказывать услуги россиянам снова. Я лично жду, условия у них были очень конкурентноспособные. Вывод на банковский счет без комиссии, у кого еще такое есть…"

и https://ru.forexmagnates.com/alfa-foreks-idet-za-litsenziey-rossiyskogo-foreks-dilera/ "Эксклюзив: Одновременно с принудительным закрытием счетов российских граждан, форекс-брокер подал заявление в Банк России."

 
Martin Cheguevara:
напишите просто цифру без лишних слов...ваш средний заработок..просто важна степень. пишите правдиво потому что всем эта информация будет полезна

Кому ВСЕМ ? Зачем смотреть в чужой кошель?


 
Aleksandr Yakovlev:

Кому ВСЕМ ? Зачем смотреть в чужой кошель?


ну как зачем? вот люди сюда закидывают все свои данные (ума - то нет)

а потом кто - нибудь скажет, там например 10000 баксов в месяц

и тут через день звонок, гости с паяльниками и утюгами

заметь что те кто много зарабатывает (об этом данные сервиса)   быстро отсюда пропадают и никто их больше никогда не видит
 
Mickey Moose:

ну как зачем? вот люди сюда закидывают все свои данные (ума - то нет)

а потом кто - нибудь скажет, там например 10000 баксов в месяц

и тут через день звонок, гости с паяльниками и утюгами

Да да да точно. Приколюха.)))

 
Mickey Moose:

ну как зачем? вот люди сюда закидывают все свои данные (ума - то нет)

а потом кто - нибудь скажет, там например 10000 баксов в месяц

и тут через день звонок, гости с паяльниками и утюгами

заметь что те кто много зарабатывает (об этом данные сервиса)   быстро отсюда пропадают и никто их больше никогда не видит

А хозяин этой темы видимо их засланный шпион. Вот жучара какой)))

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