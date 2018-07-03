Кто сколько зарабатывает на Форекс? (10^n) например 10^2 = 100$ в среднем
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Добрый вечер! Считаю если строго придерживаться правил манименеджмента и выставлять Stop Los Teik Profit, то плюс стабильный за год будет.
Это так к зароботку!
Ноль. Суммарный заработок на форекс 3.5$. Счет закрыт.
О Вашем брокере https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=24538.msg228767#msg228767:
"Обещали летом начать оказывать услуги россиянам снова. Я лично жду, условия у них были очень конкурентноспособные. Вывод на банковский счет без комиссии, у кого еще такое есть…"
и https://ru.forexmagnates.com/alfa-foreks-idet-za-litsenziey-rossiyskogo-foreks-dilera/ "Эксклюзив: Одновременно с принудительным закрытием счетов российских граждан, форекс-брокер подал заявление в Банк России."
О Вашем брокере https://kroufr.ru/forum/index.php?topic=24538.msg228767#msg228767:
"Обещали летом начать оказывать услуги россиянам снова. Я лично жду, условия у них были очень конкурентноспособные. Вывод на банковский счет без комиссии, у кого еще такое есть…"
и https://ru.forexmagnates.com/alfa-foreks-idet-za-litsenziey-rossiyskogo-foreks-dilera/ "Эксклюзив: Одновременно с принудительным закрытием счетов российских граждан, форекс-брокер подал заявление в Банк России."
напишите просто цифру без лишних слов...ваш средний заработок..просто важна степень. пишите правдиво потому что всем эта информация будет полезна
Кому ВСЕМ ? Зачем смотреть в чужой кошель?
Кому ВСЕМ ? Зачем смотреть в чужой кошель?
ну как зачем? вот люди сюда закидывают все свои данные (ума - то нет)
а потом кто - нибудь скажет, там например 10000 баксов в месяц
и тут через день звонок, гости с паяльниками и утюгамизаметь что те кто много зарабатывает (об этом данные сервиса) быстро отсюда пропадают и никто их больше никогда не видит
ну как зачем? вот люди сюда закидывают все свои данные (ума - то нет)
а потом кто - нибудь скажет, там например 10000 баксов в месяц
и тут через день звонок, гости с паяльниками и утюгами
Да да да точно. Приколюха.)))
ну как зачем? вот люди сюда закидывают все свои данные (ума - то нет)
а потом кто - нибудь скажет, там например 10000 баксов в месяц
и тут через день звонок, гости с паяльниками и утюгамизаметь что те кто много зарабатывает (об этом данные сервиса) быстро отсюда пропадают и никто их больше никогда не видит
А хозяин этой темы видимо их засланный шпион. Вот жучара какой)))
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