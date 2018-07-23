Собираю команду для развития МО (Дерева решения/леса) применительно к трендовым стратегиям - страница 19
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Работал последнее время над предикторами, писал функции, что-то правил/уточнял.
На текущий момент в программе Deductor Studio получаю такой результат на одном дереве решений, почти из коробки, после обучения на 2015-2017 годах по результатам 2018 года
Работал последнее время над предикторами, писал функции, что-то правил/уточнял.
На текущий момент в программе Deductor Studio получаю такой результат на одном дереве решений, почти из коробки, после обучения на 2015-2017 годах по результатам 2018 года
А можно узнать, почему такая увереность в том, что это перспективное направление ? Вы же понимаете, что 100% в мес на тесте, это во первых очень мало. А во вторых тест по разному корелирует с реальной игрой. Очень часто бывает так, что на тесте работает, просто потому что подгонка под график, а на реале будет сливатор. Из моей практики, тест показывает в десятки раз лучший результат, чем реальная игра, но это зависит от алгоритма. Может стоит попробовать стратегию на демо? Если бы на демо показывало хотя бы 10-50% , при приемлемых просадках и уровне маржи, у вас было бы гораздо больше заинтересованых в вашем сообществе. На мой взгляд , предъявлять тест как подтверждение работоспособности стратегии вообще не стоит.
А можно узнать, почему такая увереность в том, что это перспективное направление ? Вы же понимаете, что 100% в мес на тесте, это во первых очень мало. А во вторых тест по разному корелирует с реальной игрой. Очень часто бывает так, что на тесте работает, просто потому что подгонка под график, а на реале будет сливатор. Из моей практики, тест показывает в десятки раз лучший результат, чем реальная игра, но это зависит от алгоритма. Может стоит попробовать стратегию на демо? Если бы на демо показывало хотя бы 10-50% , при приемлемых просадках и уровне маржи, у вас было бы гораздо больше заинтересованых в вашем сообществе. На мой взгляд , предъявлять тест как подтверждение работоспособности стратегии вообще не стоит.
Почему перспективное направление, да потому что позволяет довольно быстро искать закономерности, находить сложные связи. После выявления статистических закономерностей (часто повторяющихся событий иначе значений предикторов) следует уже процесс исследования этих закономерностей, в том числе на графике в разных ситуациях. При стандартном подходе к построению АТС, мы ищем закономерности только на глаз, поэтому можем просмотреть очевидное. А что бы лучше находить правильные(полезные) закономерности нужно развивать методы машинного обучения применительно к конкретной предметной области, что и предлагается делать.
Вы не совсем верно оцениваете предоставленные результаты теста - это область вне обучение, т.е. та область, где работали закономерности выявленные на прошлом периоде.
Сейчас моё внимание привлекает срочный рынок биржи MOEX, а как известно демо счетов с реальными котировками там нет, поэтому и демо счет сделать нельзя. Однако, после окончания цикла работ я планирую запустить реальный счет с минимальным депозитом.
Ну и про ожидания, я считаю очень хорошим результат прироста 5-10% в месяц при такой же просадке или чуть большей.
Алексей найми дизайнера, ава очень плохая
Давайте обсудим мой аватар.
Поподробней, что в нём плохо?
Сейчас моё внимание привлекает срочный рынок биржи MOEX, а как известно демо счетов с реальными котировками там нет, поэтому и демо счет сделать нельзя. Однако, после окончания цикла работ я планирую запустить реальный счет с минимальным депозитом.
Есть.
Есть.
Всё что я видел, там искаженные котировки, с мусором.В том числе от брокера Открытие.
Всё что я видел, там искаженные котировки, с мусором.В том числе от брокера Открытие.
J2T пробовали? Насколько я помню (сравнивал их стакан с стаканом реала Открытия) - сделки были одинаковые.
Да и демка от MQ чем не устраивает?
J2T пробовали? Насколько я помню (сравнивал их стакан с стаканом реала Открытия) - сделки были одинаковые.
Нет не пробовал. Неужели у них трансляция без задержки идет и без искажения котировок для демо счетов?
Если так, то подумаю об открытии там демонстрационного счета.
J2T пробовали? Насколько я помню (сравнивал их стакан с стаканом реала Открытия) - сделки были одинаковые.
Да и демка от MQ чем не устраивает?
Человек, который разрабатывает для меня торговый класс, сказал, что там не верно что-то отрабатывается по сравнению с демо счетом от Открытие.
Я скажу честно, что сам исследования на этот счет не проводил, пользуюсь информацией предоставленной из разных источников, которым доверяю.