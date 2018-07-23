Собираю команду для развития МО (Дерева решения/леса) применительно к трендовым стратегиям - страница 14
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Topikaster does not understand anything in MO and post some nonsense.
Maxim has his own view of creating a forest.
And I, as the author of an open library , completely represent the upcoming work front and do not believe in the realization of this adventure. I'm just amused to read posts in this thread and catch lulz while waiting for Amazon + Spark to create a new forest for me.
The rest seems to have expressed a desire to participate, but almost no one has indicated their experience in this area.
Even a reputation can not be organized ...
Топикастер вообще не понимает в МО ничего и постит какую-то чушь.
У Максима свой взгляд на создание леса.
А я, как автор открытой библиотеки, полностью предсталяю предстоящий фронт работ и не верю в реализацию этой авантюры. Мне просто забавно читать посты в этой теме и ловить лулзы в ожидании пока Амазон + Спарк создают для меня новый лес.
Остальные вроде как и изъявили желание поучаствовать, но почти никто не указал свой опыт в данной области.
Даже репу организовать не может...
Вы хотите стать главным техническим консультантом в команде? Цель Ваших реплик поясните, пожалуйста.
По поводу Ваших замечаний, относительно организации рабочего пространства, скажу Вам, что в настоящий момент работа проводится по подборке площадки, спешки в этом нет никакой, так-как команда пока слишком мала для начала реальной деятельности.
Однако, я по прежнему рассматриваю разные варианты организации рабочего пространства. Возможно мы проведем голосование по данному вопросу и решим, где что лучше. Тут надо понимать, что бюджета у нас нет и поэтому хотелось бы изначально начинать работу на площадке, которая не требует ежемесячных финансовых затрат.
Я занимаюсь нейро сетями. Деревья интересны, но не в этом контексте.
Трелло и Юджайл - системы досок, для управления проектами по методу канбан и подобным. Я так понял Вы так и не ознакомились с канбан. Раз Вы собираете онлайн команду - очень зря.
"Складировать информацию" что это значит?
Если Вы про исходники - это GitHub и BitBucket.
Если вы про файлы - это облачные сервисы.
Если вы про знания, идеи и записи + управление проектом - это Trello и Yougile. Которые к тому же имеют функционал по привязке всего вышеперечисленного.
Что касается команды или помощи, вижу следующие варианты:
* Вы строите свою систему и архитектуру, советуетесь и принимаете помощь от участников, советуетесь по острым вопросам и задачам. При возможности участники помогают Вам кодом, разработкой, изысканиями.
* Вы создаете группу по интересам, интересующихся МО и трейдингом. Вы и те кто заинтересован в вашей архитектуре, либо ведет разработку своей подобной архитектуры, объединяете усилия, делите задачи, ведете обсуждение и т.д. в своей "ветви разработки". И по желанию Вы расширяете группу до смежных областей, где будут разговоры по проектам из смежных областей, где вы сможете черпать новые идеи, узнать мнения о проблеме вашего проекта с другой стороны, и вести прочее обсуждение.
Ещё раз ознакомился с "канбан", более внимательно - посмотрел видео, прочитал пару статей на разных ресурсах. Подход канбан подходит для выполнения конкретной задачи, когда есть понимание, кто что должен делать, согласно должностной инструкции (помощь другим, если выполнил свою работу - мура полная, когда работа идет за вознаграждение), и когда есть менеджер проекта, который контролирует исполнения стадий процесса. Да, это не плохой вариант мониторинга производственного цикла предприятия.
Однако, изначально я предложил подход в виде коллективного принятия решения и саморегуляции, когда именно команда, а не менеджер выбирает направление своей деятельности и стимулирует их не вознаграждение в виде денежных знаков, а сам результат деятельности. При этом активные участники проекта получают большую возможность влиять на его развитие, в том числе на приоритет выполняемых задач. Вот такую среду я хотел бы организовать изначально. Т.е. как минимум нужно иметь подобие форума, где можно обсудить, идеи и проголосовать за их реализацию, найти лиц, желающих работать над проектом-идеей (потенциально они будут так-как те кто голосовал, вероятно хочет и реализовывать) - проекты не большие поэтому 1-3 человека максимум, а потом, после тестирования, оставить детальную информацию о результатах работы, инструкцию по эксплуатации и полученный эффект и тут же дать возможность обсудить достижение.
Вы же предлагаете некий котел, где все будут вариться со своими идеями, при этом не ясно, какой стимул будет кому либо помогать и публично демонстрировать результаты работы.
К тому же, мне корону никто не даст, что б я мог ставить приоритеты выполнения задач, во всяком случае на начальном этапе точно.
Поэтому, как элемент разработки конкретной идеи "канбан" и сервисы его пропагандирующие, подходит, но не покрывает всех задач организации деятельности команды. Видимо нужно просто зарегистрировать свой форум бесплатный и там реализовать обсуждение глобальных идей, а вопросы по конкретной реализации задачи внедрять через подобный сервис. Кто как считает?
Видимо нужно просто зарегистрировать свой форум бесплатный и там реализовать обсуждение глобальных идей, а вопросы по конкретной реализации задачи внедрять через подобный сервис. Кто как считает?
Могу предоставить площадку для форума и бесплатный движок для связки с Python и R.
Могу предоставить площадку для форума и бесплатный движок для связки с Python и R.
Спасибо за предложения!
Площадка для форума - это сервер имеется в виду, или что-то другое?
Движок для связки Python и R между собой, или с MQL5?
Расскажите, пожалуйста, чуть подробней о своих щедрых предложениях!
Список откликнувшихся людей
Если кого забыл, прошу прощения, отзовитесь!
Итак, для каждого большого и не очень корабля нужно звучное имя иметь!
Предлагаю подумать над названием нашей команды.
Давайте обсудим Ваши варианты!
Итак, для каждого большого и не очень корабля нужно звучное имя иметь!
Предлагаю подумать над названием нашей команды.
Давайте обсудим Ваши варианты!
Moosefarm
Moosefarm
Так Вы хотите в команду?
Конечно отчет не идеальный, и есть много способов его выпрямить, я лишь хочу показать наличие потенциала у подхода.
Это за сколько дней работы советника?