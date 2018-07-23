Собираю команду для развития МО (Дерева решения/леса) применительно к трендовым стратегиям - страница 11
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Aleksey Vyazmikin:
Вот мне лично помешало что-то понять отсутствие хэлпа на русском языке - увидел неведомые мне слова и закрыл всё.
Мда... С таким желанием к новым знаниям этот караван никуда не сдвинется...
Я запасаюсь попкорном.
Для достижения цели из первого поста нужно:
Но похоже у автора этой темы совсем другая цель...
У меня (лично меня) нет цели изучать новые языки программирование или технологии (их настройку для потребления), и я этого тут не сообщал.
Повторюсь, цель создать команду людей, которые либо или по отдельности:
1. Имеют свежие идеи
2. Знают языки программирования
3. Готовые предоставить какие либо ресурсы, или просто инвестировать
4. Обладают познаниями в МО
5. Обладают познаниями в других областях, но которые готовы свои познания приложить/конвертировать для общей цели - математика, статистика да что угодно
6. Иные люди, готовые быть полезными проекту, к примеру заниматься сбором данных и их анализом
7. Думаю, что хорошо бы сделать отдельный портал для проекта, поэтому хороший профессионал в этом деле так же будет полезен и сможет воспользоваться достижениями команды.
Мда... С таким желанием к новым знаниям этот караван никуда не сдвинется...
Я запасаюсь попкорном.
Странный Вы человек. Что по факту - сделали что-то умное, вероятно, но никто это не оценил по достоинству. Я попытался до Вас донести в чём же причина, но слышать Вы этого не хотите. Я повторюсь, без инструкции на русском языке(языке для целевой аудитории), с картинками и пояснениями Ваши гениальности не будут оценены. Предложил Вам проявить свой талант в группе, где будут люди умеющие не только что-то создавать, но и объяснять, описывать, к примеру вот Максим. Но, Вам не нравится видимо даже сама идея, что кто-то делая тоже самое, что и Вы, может получить другой результат.
В общем, предложение открыто, предлагаю не противоставлять себя другим, а искать возможности для гармоничного сосуществования для достижения общей цели.
У меня (лично меня) нет цели изучать новые языки программирование или технологии (их настройку для потребления), и я этого тут не сообщал.
Повторюсь, цель создать команду людей, которые либо или по отдельности:
Так чем же будете заниматься именно Вы? Какая польза от Ваших знаний для команды?
Сейчас есть только менеджер проекта, который хочет получить результат, не разбираясь в теме...
Странный Вы человек. Что по факту - сделали что-то умное, вероятно, но никто это не оценил по достоинству.
"Я ж программист!"
Open Sources для обмена опытом, а не для получения прибыли. На данном этапе развития моей библиотеки нужны опытные программисты, которые могут и хотят разбираться в коде. Пока таких нет...
Так чем же будете заниматься именно Вы? Какая польза от Ваших знаний для команды?
Сейчас есть только менеджер проекта, который хочет получить результат, не разбираясь в теме...
Моя польза в организации людей, как минимум. На первой странице я сообщил, что могу дать.
Вас не удивляет, что по Вашим же заявлениям Вы такой вот умный и полезный человек, и я такой глупый и бесполезный, предложил сделать то, что Вами уже реализовано в размере 90%? Или Вы не такой умный, что даже я глупый смог придумать, то что Вы реализовали и решили что это нужно, или ...
Ещё раз, я каждый день трачу много часов на обучение именно по вопросу МО, смотрю лекции, выписываю идеи, которые можно будет применить, самообразовываюсь как могу.
Мне не важно моё Я в этом проекте, мне действительно важней достижение группы людей, которые все вместе смогут пользоваться общими достижениями.
"Я ж программист!"
Open Sources для обмена опытом, а не для получения прибыли. На данном этапе развития моей библиотеки нужны опытные программисты, которые могут и хотят разбираться в коде. Пока таких нет...
Так и замечательно, что Вы программист! Я программирую только для себя, и не вешаю гордо себе подобный титул.
По поводу "хотят разобраться в коде", я, как человек активно прибегающий к помощи умных людей за вознаграждение, скажу Вам, что разбираться с чужим кодом люди не хотят даже за деньги! Обычно считается, что если им будет нужно, то напишут что-то своё. Ваша же задача не просто выложить код, а показать, что это им нужно - привлечь таких людей. Чувствуете, что вектор похож у нас с Вами? Поэтому я и предлагаю совместно занимать развитием МО именно с уклоном на трейдинг всем тем, кому это интересно.
А про Spark до сих пор не погуглили?
Вы читаете вообще что вам пишут? Или так сильно молились на Спарк этой ночью, что экзальтированное состояние ещё не прошло. Грю лес это устаревшая модель уже, а вы конвертите его обратно в формат алглиб, нафиг бы это было нужно. Не проще ли на питоне все делать. И скоростя там особенные не нужны, если данные приготовлены неправильно и модель слабая то никакой перебор через генетику на сотнях ядер ничего не даст
И что за "грю лес"? Классический что ли? И когда он успел устареть?
Подключение ДЛЛки не позволяет использовать облако агентов и затрудняет тестирование. Зачем отказываться от облака, когда все реализации алгоритма случайного леса можно без потерь конвертировать в простой и ооочень быстрый формат AlgLib?
Скорость важна всегда. Если вы этого не понимаете, то масштаб исследования небольшой.
И что за "грю лес"? Классический что ли? И когда он успел устареть?
Подключение ДЛЛки не позволяет использовать облако агентов и затрудняет тестирование. Зачем отказываться от облака, когда все реализации алгоритма случайного леса можно без потерь конвертировать в простой и ооочень быстрый формат AlgLib?
Скорость важна всегда. Если вы этого не понимаете, то масштаб исследования небольшой.
Для оценки качества модели (сети или леса) используются значения ошибок MSE, OOB и т.д.
Но в отличии от распознавания картинок, где проверочную выборку делает человек, для ценового графика составить такую выборку очень сложно. Поэтому оценка ценовой модели по MSE, OOB и т.д. часто трактуется неверно.
Нет чёткого определения "переобучению" модели.
Поэтому я перестал проверять модель по MSE, OOB и т.д.
Сейчас я предпочитаю наложить результат обучения на ценовой график, чтобы увидеть всю картину целиком.
Вот мой метод оценки качества модели (я уже выкладывал эту картинку):