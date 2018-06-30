Должно ли ТЗ сопровождаться многочасовыми пояснениями? - страница 4

Новый комментарий
 
MANS_FOREX:
Любая ТС должна излагаться минимум неделю , лучше месяц чем больще тем больше денег модно содрать за обучение))) 

Это мечты теоретика ))

 

Появился живой пример, когда я готов пообщаться с Заказчиком. Появился в ВК, пишет, что хочет сделать торговую панель, привел примерный список хотелок, даже панель нарисовал в каком-то редакторе.

Якобы ему сказали, что такое средствами MQL сделать сложно, лучше сделать внешнюю на C#. И чел откровенно просит меня, чтобы я прочитал и от себя дополнил, как лучше сделать, может можно еще какие-то возможности внести и т.д. 

Никаких пафосов типа того клиента, с которого началась ветка "я работал крупным начальником бла-бла-бла". Грубо говоря, Заказчик просит помочь определиться с самой сутью заказа. И вот таким людям я готов помогать бесконечно. Сегодня напишу ему разыернутые рекомендации, как я это вижу, пусть выбирает. 

Еще интрига в том, что я сам давно хотел замутить нечто подобное, а тут еще и монету платят )) 

 

Вот противоположный пример

Почему-то прислан в виде сканов - у человека ноутбук, на нем отсутствует Word - это нормальный пользователь компьютера?

 
Старич , не путай . Не ЖОРИК  - а  ОБЖОРИК ! Нужен советник , работающий с прожорливыми ордерами . Инымы словами ОБЖОРИК , пожирающий ордера . Алексей подсказал мне брокера Exness  и написал , чтобы я фунт  зашортил .  С помощью его подсказки я за неделю заработал  целых 40 $   это  4 %   суммы .  Прибыль мне  перечислили на Яндекс деньги и оттуда на карточку . С карточки снимаю и покупаю пиво эфэс пёснер и шаурму . Короче  ОБЖОИК по ходу это я так как к СОВЕТАМ  прислушиваюсь - значится советник тоже я . Алексею от меня  фискульт - если увидемся - угощу его шурмой  с помидорами .
1234
Новый комментарий