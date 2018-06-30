Должно ли ТЗ сопровождаться многочасовыми пояснениями? - страница 4
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Любая ТС должна излагаться минимум неделю , лучше месяц чем больще тем больше денег модно содрать за обучение)))
Это мечты теоретика ))
Появился живой пример, когда я готов пообщаться с Заказчиком. Появился в ВК, пишет, что хочет сделать торговую панель, привел примерный список хотелок, даже панель нарисовал в каком-то редакторе.
Якобы ему сказали, что такое средствами MQL сделать сложно, лучше сделать внешнюю на C#. И чел откровенно просит меня, чтобы я прочитал и от себя дополнил, как лучше сделать, может можно еще какие-то возможности внести и т.д.
Никаких пафосов типа того клиента, с которого началась ветка "я работал крупным начальником бла-бла-бла". Грубо говоря, Заказчик просит помочь определиться с самой сутью заказа. И вот таким людям я готов помогать бесконечно. Сегодня напишу ему разыернутые рекомендации, как я это вижу, пусть выбирает.
Еще интрига в том, что я сам давно хотел замутить нечто подобное, а тут еще и монету платят ))
Вот противоположный пример
Почему-то прислан в виде сканов - у человека ноутбук, на нем отсутствует Word - это нормальный пользователь компьютера?