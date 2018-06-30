Должно ли ТЗ сопровождаться многочасовыми пояснениями? - страница 2

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Evgeniy Zhdan:

Без текста  будет такой диалог:

- ты че, надо было не так, а вот так! И тут не так! А это что за хрень?

- ну ты же сам сказал....

- ничего я не такого говорил! 

Вот-вот, чисто устно работать никогда нельзя. Но там есть что-то вроде ТЗ, достаточно большое. Но какое-то оно...художественное и неконкретное. А мне совершенно лень разбираться в потоках и завихрениях его мыслей. А он ищет типа единомышленника, чтобы пообсуждать, поговорить... А у меня своих идей вагон, не успеваю реализовать.

Пусть Виталий забирает - не жалко

 
Alexey Volchanskiy:

Хочешь тебе этого дяденьку сплавлю? Срастется - кинешь на пиво ))

Лучше всего брать ТЗ заверенное нотариусом

 
Alexey Volchanskiy:

Вот-вот, чисто устно работать никогда нельзя. Но там есть что-то вроде ТЗ, достаточно большое. Но какое-то оно...художественное и неконкретное. А мне совершенно лень разбираться в потоках и завихрениях его мыслей. А он ищет типа единомышленника, чтобы пообсуждать, поговорить... А у меня своих идей вагон, не успеваю реализовать.

Пусть Виталий забирает - не жалко

`Мне вчера прислали ТЗ вот такое, на 3 листах. Там еще условие  -чтобы советник мог открывать БАЙ по БИДУ и СЕЛЛ по АСКУ))

 
Evgeniy Zhdan:

`Мне вчера прислали ТЗ вот такое, на 3 листах. Там еще условие  -чтобы советник мог открывать БАЙ по БИДУ и СЕЛЛ по АСКУ))

Тебе что-то везет )))

 
Alexey Volchanskiy:

Хочешь тебе этого дяденьку сплавлю? Срастется - кинешь на пиво ))

Сейчас никак, дел полно на даче, строю мангал, переделываю входное крыльцо, и нужно построить сарай, и пристроить вторую кухню к дому. Вчера решил сделать выходной, и отвлечься от строительства:


Потом получилось 43 пирожка)


Писать начну не ранее осени.

 
Vitaly Muzichenko:

Сейчас никак, дел полно на даче, строю мангал, переделываю входное крыльцо, и нужно построить сарай, и пристроить вторую кухню к дому. Вчера решил сделать выходной, и отвлечься от строительства:


Потом получилось 43 пирожка)


Писать начну не ранее осени.

Что такое красное в пирожках - варенье или черешня?

 
Alexey Volchanskiy:

Что такое красное в пирожках - варенье или черешня?

Абрикосы с вишней, у меня-же дача в 5-ти минутах ходьбы от дома, и там есть маленький сад)

P.S. Ах да, и ещё чёрная смородина в пирожках
 
Vitaly Muzichenko:

Абрикосы с вишней, у меня-же дача в 5-ти минутах ходьбы от дома, и там есть маленький сад)

P.S. Ах да, и ещё чёрная смородина в пирожках

ням ням :_) ммм

красавчег

ЗЫ. если можно то я вопрос задам. а чего это ты вместо жены заделался? накосячил? :)

 
Vladimir Gribachev:

ням ням :_) ммм

красавчег

ЗЫ. если можно то я вопрос задам. а чего это ты вместо жены заделался? накосячил? :)

Вступлюсь )) А при чем тут жена? Например, я сам люблю и умею вкусно готовить, когда был женат, с удовольствием что-то делал по выходным, и пироги тоже пек. Любимые с капустой, пальчики оближешь. )

 
Alexey Volchanskiy:

А он ищет типа единомышленника, чтобы пообсуждать, поговорить... А у меня своих идей вагон, не успеваю реализовать.

Пусть Виталий забирает - не жалко

Представил бы инвест-пароль с реала хотя бы на $1K c годовой историей - быстро бы нашел единомышленников. Причем, думаю, совершенно бесплатно.

А таких граальщиков - ты ж погляди... Раз в два-три месяца - постоянно открывается тема со смыслом "у меня гениальная идея, воплотите ее в советника, если все выгорит - мы станем богаче, а если нет - у меня еще миллион идей, я не устал, а вы, как отдохнете - приходите, сделайте еще"

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