Должно ли ТЗ сопровождаться многочасовыми пояснениями? - страница 2
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Без текста будет такой диалог:
- ты че, надо было не так, а вот так! И тут не так! А это что за хрень?
- ну ты же сам сказал....
- ничего я не такого говорил!
Вот-вот, чисто устно работать никогда нельзя. Но там есть что-то вроде ТЗ, достаточно большое. Но какое-то оно...художественное и неконкретное. А мне совершенно лень разбираться в потоках и завихрениях его мыслей. А он ищет типа единомышленника, чтобы пообсуждать, поговорить... А у меня своих идей вагон, не успеваю реализовать.
Пусть Виталий забирает - не жалко
Хочешь тебе этого дяденьку сплавлю? Срастется - кинешь на пиво ))
Лучше всего брать ТЗ заверенное нотариусом
Вот-вот, чисто устно работать никогда нельзя. Но там есть что-то вроде ТЗ, достаточно большое. Но какое-то оно...художественное и неконкретное. А мне совершенно лень разбираться в потоках и завихрениях его мыслей. А он ищет типа единомышленника, чтобы пообсуждать, поговорить... А у меня своих идей вагон, не успеваю реализовать.
Пусть Виталий забирает - не жалко
`Мне вчера прислали ТЗ вот такое, на 3 листах. Там еще условие -чтобы советник мог открывать БАЙ по БИДУ и СЕЛЛ по АСКУ))
`Мне вчера прислали ТЗ вот такое, на 3 листах. Там еще условие -чтобы советник мог открывать БАЙ по БИДУ и СЕЛЛ по АСКУ))
Тебе что-то везет )))
Хочешь тебе этого дяденьку сплавлю? Срастется - кинешь на пиво ))
Сейчас никак, дел полно на даче, строю мангал, переделываю входное крыльцо, и нужно построить сарай, и пристроить вторую кухню к дому. Вчера решил сделать выходной, и отвлечься от строительства:
Потом получилось 43 пирожка)
Писать начну не ранее осени.
Сейчас никак, дел полно на даче, строю мангал, переделываю входное крыльцо, и нужно построить сарай, и пристроить вторую кухню к дому. Вчера решил сделать выходной, и отвлечься от строительства:
Потом получилось 43 пирожка)
Писать начну не ранее осени.
Что такое красное в пирожках - варенье или черешня?
Что такое красное в пирожках - варенье или черешня?
Абрикосы с вишней, у меня-же дача в 5-ти минутах ходьбы от дома, и там есть маленький сад)P.S. Ах да, и ещё чёрная смородина в пирожках
Абрикосы с вишней, у меня-же дача в 5-ти минутах ходьбы от дома, и там есть маленький сад)P.S. Ах да, и ещё чёрная смородина в пирожках
ням ням :_) ммм
красавчег
ЗЫ. если можно то я вопрос задам. а чего это ты вместо жены заделался? накосячил? :)
ням ням :_) ммм
красавчег
ЗЫ. если можно то я вопрос задам. а чего это ты вместо жены заделался? накосячил? :)
Вступлюсь )) А при чем тут жена? Например, я сам люблю и умею вкусно готовить, когда был женат, с удовольствием что-то делал по выходным, и пироги тоже пек. Любимые с капустой, пальчики оближешь. )
А он ищет типа единомышленника, чтобы пообсуждать, поговорить... А у меня своих идей вагон, не успеваю реализовать.
Пусть Виталий забирает - не жалко
Представил бы инвест-пароль с реала хотя бы на $1K c годовой историей - быстро бы нашел единомышленников. Причем, думаю, совершенно бесплатно.
А таких граальщиков - ты ж погляди... Раз в два-три месяца - постоянно открывается тема со смыслом "у меня гениальная идея, воплотите ее в советника, если все выгорит - мы станем богаче, а если нет - у меня еще миллион идей, я не устал, а вы, как отдохнете - приходите, сделайте еще"