Должно ли ТЗ сопровождаться многочасовыми пояснениями? - страница 3
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Вступлюсь )) А при чем тут жена? Например, я сам люблю и умею вкусно готовить, когда был женат, с удовольствием что-то делал по выходным, и пироги тоже пек. Любимые с капустой, пальчики оближешь. )
Не... Бабы не ценят мужчин, которые хорошо готовят. Вернее, на словах-то ценят, а вот на деле - уважение начинает теряться.
Баба ценит мужчину за деньги, за физическую силу и внешность, за хорошо подвешенный язык. Все.
Не... Бабы не ценят мужчин, которые хорошо готовят. Вернее, на словах-то ценят, а вот на деле - уважение начинает теряться.
Баба ценит мужчину за деньги, за физическую силу и внешность, за хорошо подвешенный язык. Все.
Мажор синтольный, крашенный балабол - мечта любой девушки?
Потому как миллиардер, ворочающий мирами, ну нифига не клеится к влажным мечтам иметь умного, красивого, мускулистого, нежного, приятного в общении доброго, сказочно богатого и щедрого не жадного миллиардера с внешностью киногероя из кадра мериканских вестернов.
Как низко пали нравы...
Не... Бабы не ценят мужчин, которые хорошо готовят. Вернее, на словах-то ценят, а вот на деле - уважение начинает теряться.
Баба ценит мужчину за деньги, за физическую силу и внешность, за хорошо подвешенный язык. Все.
Это ты говоришь о бабах. А женщины за что уважают мужчин? Может за хорошее отношение к ним, за уважение? Может за приятный секс? И масса других причин, в том числе и хозяйственность. За то, что ей никогда не надо тащить нож в мастерскую на заточку? Может за то, что не болит голова что кран потёк? Может она и не заметила даже когда он потёк и когда был отремонтирован?
Не... Бабы не ценят мужчин, которые хорошо готовят. Вернее, на словах-то ценят, а вот на деле - уважение начинает теряться.
Баба ценит мужчину за деньги, за физическую силу и внешность, за хорошо подвешенный язык. Все.
экую глупость ты городишь...
Однако ж эта глупость, присутствующая в твоей голове на протяжении уже почти всей твоей жизни, лежит в основе той "ущербности" понимания, которую ты неоднократно здесь демонстрировал, возможно даже не желая подобной демонстрации.
Видимо, тебе ещё в детском нежном возрасте вложили эту глупость в неокрепшую голову. А ты так и пронёс её через всю жизнь. Она много раз заставляла тебя страдать, завидовать, но избавиться от неё ты не мог или не смог. И поныне эта глупость присутствует в твоей голове, и руководит тобою. Но хуже всего то, что ты сеешь эту глупость в юные головы, многие из которых, как и ты, не смогут избавиться от неё никогда.
Помнишь:
В 20 лет ума нет -- и не будет.
и т.д.
Представил бы инвест-пароль с реала хотя бы на $1K c годовой историей - быстро бы нашел единомышленников. Причем, думаю, совершенно бесплатно.
А таких граальщиков - ты ж погляди... Раз в два-три месяца - постоянно открывается тема со смыслом "у меня гениальная идея, воплотите ее в советника, если все выгорит - мы станем богаче, а если нет - у меня еще миллион идей, я не устал, а вы, как отдохнете - приходите, сделайте еще"
А у него нет торгового счета. У него "все проверено" и он "руководил большим коллективом и умеет объяснять".
Не... Бабы не ценят мужчин, которые хорошо готовят. Вернее, на словах-то ценят, а вот на деле - уважение начинает теряться.
Баба ценит мужчину за деньги, за физическую силу и внешность, за хорошо подвешенный язык. Все.
Меня ценят? Ценят. Готовить умею? Умею.
Вопрос закрыт
Не... Бабы не ценят мужчин, которые хорошо готовят. Вернее, на словах-то ценят, а вот на деле - уважение начинает теряться.
Баба ценит мужчину за деньги, за физическую силу и внешность, за хорошо подвешенный язык. Все.
Да лан? Умею готовить где-то с 10-12 лет. Готовлю прекрасно. Женщинам нравится и меня ценят. Друзья, с кем когда-то мотался по разным городам, до сих пор с теплотой вспоминают мои щи в тех командировках.
Да лан? Умею готовить где-то с 10-12 лет. Готовлю прекрасно. Женщинам нравится и меня ценят. Друзья, с кем когда-то мотался по разным городам, до сих пор с теплотой вспоминают мои щи в тех командировках.
Наш человек! Я как-то к другу захожу, рядом тут живет. Сидит с пузырем водки, на столе закуси ноль. Говорит, пойдем в магаз, хоть какой колбасы купить, закусить нечем. Я открываю холодильник, матерь божья! А там мясо, овощи, чего только нет. Родители уехали на выхи и затарили холодильник. Я говорю, какая колбаса, сейчас пир закатим. Буду учить тебя готовить, а то 30 лет (тогда было), а как немощный ребенок, помрешь с голоду у набитого холодильника ))
С тех пор сам готовит, научил. Тут важно дать правильный пинок ))
Прошу прощения, ИМХО - как говорится, т.е. высказываю свое сугубо личное мнение без навязывания его широкой публике. Дело вот в чем:
Прочитал статью "Как составить Техническое Задание для заказа торгового робота"
и должен сказать - она меня мало впечатлила. Отсутствует техническая строгость.
По-моему, задание должно полностью совпадать с ТО (техническим описанием) будущего готового робота.
На это есть 2 причины: а) Робот уже существует в голове заказчика.
б) короче сказать "Робот выполняет" вместо "Робот должен выполнять". Ведь это "должен" повторится многократно.
ТО начинается с правил установки робота. В задании этот пункт отсутствует. И потому далее пример:
1. Описание входных параметров рассмотрим по рисунку (параметры взяты с потолка, обсуждаем лишь предлагаемую форму):
ТО будет содержать скриншот, заказчик дает текстовое описание параметров.
Параметр Lot задает величину лота. При Lot=0 производится автоматическое вычисление лота
исходя из величины депозита, торгового плеча, и величины параметра Azart.
Параметры SL и TP обеспечивают ограничение убытков и фиксацию прибыли.
Шаг трала TrailStep задает шаг изменения цены, после которого происходит перемещение уровня StopLoss.
Параметр RZ дает возможность выбора режима работы робота: ПоТикам или ПоБарам.
Параметр Strat дает возможность выбора стратегии закрытия ордеров: ПоВстречномуСигналу или ПоОкончанииСигнала.
Параметры LevelBuy и LevelSell задают значения индикатора Стохастик для покупки и продажи.
Параметр Magik позволяет роботу отличать свои ордера от чужих.
Почти все параметры имеют двойное обозначение, например Lot (используется в программе) и величина лота (в комментарии).
Это сделано потому, что в результатах оптимизации в тестере стратегий даются названия, используемые в программе.
2. Состав робота (возможно, есть ошибки или противоречия: в данном случае важна форма для дискуссии)
Робот разработан по модульному принципу. В данном варианте робот работает по индикатору Стохастик, который выдает значения от 0 до 100.
Для того, чтобы его было легко перенастроить на любой индикатор или расчет,
робот содержит блок (функцию) Сигнал. Ее значение вычисляется по формуле:
Сигнал = 2*Stochastic / (LevelBuy - LevelSell) +1 - 2*LevelSell/(LevelBuy - LevelSell).
При Stochastic=LevelBuy Сигнал=1; При Stochastic=LevelSell Сигнал=-1; При среднем значении Stochastic Сигнал=0.
При использовании другого индикатора или расчета необходимо будет лишь настроить блок Сигнал, чтобы
значение 1 соответствовало покупке, -1 соответствовало продаже и 0 соответствовал среднему значению.
Если заказчик затрудняется составить формулу, он описывает желаемый расчет словами.
3. Описание работы робота
Робот может находиться в трех состояниях: Жду, Купил, Продал. Для исключения ложного входа в рынок.
при запуске робот переводится в блоке инициализации в дополнительное состояние Сплю.
В зависимости от значения параметра Режим по очередному тику или закрытии бара робот срабатывает.
Для упрощения последующего изложения условимся считать
Сигнал >= Уровень покупки считать за Сигнал=Покупка
Сигнал <= Уровень продажи считать за Сигнал=Продажа
Также будем использовать Сигнал = 0 и
(Сигнал > Уровень продажи и Сигнал < Уровень покупки) обозначать как Среднее значение сигнала.
Если при срабатывании робота Сигнал=Покупка или Сигнал=Продажа, но робот спит - действия отсутствую.
Если сигнал имеет среднее значение, а робот спит - он переходит в состояние Жду.
Далее будут использоваться лишь три состояния: Жду, Купил, Продал.
Если робот находится в состоянии Жду (при этом открытые ордера отсутствуют) и сигнал
принимает значение Покупка, то робот открывапет ордер Buy и переходит в состояние Купил.
Если робот находится в состоянии Жду и сигнал
принимает значение Продажа, то робот открывапет ордер Sell и переходит в состояние Продал.
Если робот находится в состояниях Купил или Продал, то он прекращает открытие новых ордеров.
Таким образом, на каждый сигнал робот открывает лишь один ордер.
Если сигнал имеет среднее значение, а робот находится в состояниях Купил или Продал,
то робот проверяет наличие открытых им ордеров. Если они отсутствуют (закрылись по SL или TP),
то робот переходит в состояние Жду. Этим обеспечивается открытие ордера по очередному сигналу.
Теперь опишем, когда робот закрывает свои ордера. Если параметр Strat Стратегия = ПоВстречномуСигналу,
то при открытии ордера Buy робот звкрывает ордер Sell. И наоборот.
Если параметр Strat Стратегия = ПоОкончанииСигнала, то ордера закрываются при переходе сигнала через ноль.
Это означает следующее: при отрицательном значении сигнала закрывается ордер Buy, а
при положительном значении сигнала закрывается ордер Sell.
4. Оптимизация робота
Этот раздел в задании будет присутствовать лишь по желанию заказчика.
Далее вот реакция на гипотетическое задание:
Ваше задание написано сплошным текстом. Для его обсуждения я разделил его на пункты с номерами.
Пункт 2 содержит указание покупать по Ask и продавать по Bid. Исключите этот пункт, т.к. это очевидная истина
Пункт 3 противоречит пункту 7. В пункте 5 отсутствует ясность. Что делать в таком-то случае?
Указал лишь часть недостатков. Для продолжения работы устраните все противоречия и внесите полную ясность
Прошу прощения, ИМХО - как говорится, т.е. высказываю свое сугубо личное мнение без навязывания его широкой публике. Дело вот в чем:
Прочитал статью "Как составить Техническое Задание для заказа торгового робота"
и должен сказать - она меня мало впечатлила. Отсутствует техническая строгость.
По-моему, задание должно полностью совпадать с ТО (техническим описанием) будущего готового робота.
На это есть 2 причины: а) Робот уже существует в голове заказчика.
б) короче сказать "Робот выполняет" вместо "Робот должен выполнять". Ведь это "должен" повторится многократно.
ТО начинается с правил установки робота. В задании этот пункт отсутствует. И потому далее пример:
1. Описание входных параметров рассмотрим по рисунку (параметры взяты с потолка, обсуждаем лишь предлагаемую форму):
ТО будет содержать скриншот, заказчик дает текстовое описание параметров.
Параметр Lot задает величину лота. При Lot=0 производится автоматическое вычисление лота
исходя из величины депозита, торгового плеча, и величины параметра Azart.
Параметры SL и TP обеспечивают ограничение убытков и фиксацию прибыли.
Шаг трала TrailStep задает шаг изменения цены, после которого происходит перемещение уровня StopLoss.
Параметр RZ дает возможность выбора режима работы робота: ПоТикам или ПоБарам.
Параметр Strat дает возможность выбора стратегии закрытия ордеров: ПоВстречномуСигналу или ПоОкончанииСигнала.
Параметры LevelBuy и LevelSell задают значения индикатора Стохастик для покупки и продажи.
Параметр Magik позволяет роботу отличать свои ордера от чужих.
Почти все параметры имеют двойное обозначение, например Lot (используется в программе) и величина лота (в комментарии).
Это сделано потому, что в результатах оптимизации в тестере стратегий даются названия, используемые в программе.
2. Состав робота (возможно, есть ошибки или противоречия: в данном случае важна форма для дискуссии)
Робот разработан по модульному принципу. В данном варианте робот работает по индикатору Стохастик, который выдает значения от 0 до 100.
Для того, чтобы его было легко перенастроить на любой индикатор или расчет,
робот содержит блок (функцию) Сигнал. Ее значение вычисляется по формуле:
Сигнал = 2*Stochastic / (LevelBuy - LevelSell) +1 - 2*LevelSell/(LevelBuy - LevelSell).
При Stochastic=LevelBuy Сигнал=1; При Stochastic=LevelSell Сигнал=-1; При среднем значении Stochastic Сигнал=0.
При использовании другого индикатора или расчета необходимо будет лишь настроить блок Сигнал, чтобы
значение 1 соответствовало покупке, -1 соответствовало продаже и 0 соответствовал среднему значению.
Если заказчик затрудняется составить формулу, он описывает желаемый расчет словами.
3. Описание работы робота
Робот может находиться в трех состояниях: Жду, Купил, Продал. Для исключения ложного входа в рынок.
при запуске робот переводится в блоке инициализации в дополнительное состояние Сплю.
В зависимости от значения параметра Режим по очередному тику или закрытии бара робот срабатывает.
Для упрощения последующего изложения условимся считать
Сигнал >= Уровень покупки считать за Сигнал=Покупка
Сигнал <= Уровень продажи считать за Сигнал=Продажа
Также будем использовать Сигнал = 0 и
(Сигнал > Уровень продажи и Сигнал < Уровень покупки) обозначать как Среднее значение сигнала.
Если при срабатывании робота Сигнал=Покупка или Сигнал=Продажа, но робот спит - действия отсутствую.
Если сигнал имеет среднее значение, а робот спит - он переходит в состояние Жду.
Далее будут использоваться лишь три состояния: Жду, Купил, Продал.
Если робот находится в состоянии Жду (при этом открытые ордера отсутствуют) и сигнал
принимает значение Покупка, то робот открывапет ордер Buy и переходит в состояние Купил.
Если робот находится в состоянии Жду и сигнал
принимает значение Продажа, то робот открывапет ордер Sell и переходит в состояние Продал.
Если робот находится в состояниях Купил или Продал, то он прекращает открытие новых ордеров.
Таким образом, на каждый сигнал робот открывает лишь один ордер.
Если сигнал имеет среднее значение, а робот находится в состояниях Купил или Продал,
то робот проверяет наличие открытых им ордеров. Если они отсутствуют (закрылись по SL или TP),
то робот переходит в состояние Жду. Этим обеспечивается открытие ордера по очередному сигналу.
Теперь опишем, когда робот закрывает свои ордера. Если параметр Strat Стратегия = ПоВстречномуСигналу,
то при открытии ордера Buy робот звкрывает ордер Sell. И наоборот.
Если параметр Strat Стратегия = ПоОкончанииСигнала, то ордера закрываются при переходе сигнала через ноль.
Это означает следующее: при отрицательном значении сигнала закрывается ордер Buy, а
при положительном значении сигнала закрывается ордер Sell.
4. Оптимизация робота
Этот раздел в задании будет присутствовать лишь по желанию заказчика.
Далее вот реакция на гипотетическое задание:
Ваше задание написано сплошным текстом. Для его обсуждения я разделил его на пункты с номерами.
Пункт 2 содержит указание покупать по Ask и продавать по Bid. Исключите этот пункт, т.к. это очевидная истина
Пункт 3 противоречит пункту 7. В пункте 5 отсутствует ясность. Что делать в таком-то случае?
Указал лишь часть недостатков. Для продолжения работы устраните все противоречия и внесите полную ясность
Это все рассчитано на сказочного идеального клиента. А в 90% случаев они элементарно не могут изложить свои мысли.