Почему от Заказчиков сбегают программисты
У вас такие бывали? И как их заранее распознать? Приходит на ум - если начал разговор с жалоб на предыдущих Исполнителей, что-то тут уже попахивает. А?
Довольно много работал автослесарем.
И если новый клиент сообщает, что "тут уже пять человек глядели, и ничего не смогли" - понимаю, что либо и правда, неисправность жутко хитрая, что ни один из пяти ее не вычислил, либо клиент - настолько хреновый, что от него стремятся уйти "под благовидным предлогом". И в таком случае - я и сам склонен "свалить".
Но, вобще говоря, если "катавасия с рождением внучки" - следует предупреждать об этом клиентов.
Навеяло чего-то.
Взял заказ, не отсюда, с другого форума. Стал мне Заказчик жаловаться, какие все программисты необязательные, пропадают и с концами. Еле заставил его написать ТЗ, он все порывался на словах быстренько объяснить.
Решил разбить на логически независимые этапы, по каждому предоплата 100%. Ок, начал делать первый этап, тут эта катавасия с рождением внучки, вместо пары дней пришлось задержаться больше, чем на неделю.
Приезжаю домой, от него несколько десятков писем с отборным грязным матом, узнал о себе много нового. Ну мне давно плевать на мнение придурков, однако оплаченную работу я привык делать, тем более, там осталось чуть-чуть.
Написал, из-за чего отсутствовал, сказал, что доделаю и пока-досвидос. Начал весь извиняться за оскорбления, я говорю, - не извиняю, тема закрыта.
У вас такие бывали? И как их заранее распознать? Приходит на ум - если начал разговор с жалоб на предыдущих Исполнителей, что-то тут уже попахивает. А?
Люди обычно ценят время, тем более то, которое оплачивают. Вы же сами пишите, что нарушили сроки более недели и до сих пор не сделали еще, и вместо извинений, сами наезжаете. Правильно он вас послал) Это безответственно. Никому не интересны ваши объяснения, вы же не в школе.
P.S. Cнимите с себя корону уже наконец ))
...
Но, вобще говоря, если "катавасия с рождением внучки" - следует предупреждать об этом клиентов.
+++
Довольно много работал автослесарем.
И если новый клиент сообщает, что "тут уже пять человек глядели, и ничего не смогли" - понимаю, что либо и правда, неисправность жутко хитрая, что ни один из пяти ее не вычислил, либо клиент - настолько хреновый, что от него стремятся уйти "под благовидным предлогом". И в таком случае - я и сам склонен "свалить".
Но, вобще говоря, если "катавасия с рождением внучки" - следует предупреждать об этом клиентов.
я предупредил, что не буду 2 дня, а вышло больше
слушай, вот у меня такой же клиент-армянин, так он один раз написал, как там дела
нормальный, веселый чел, я с ним давно работаю
а скайп я со смарта стер, надоело, хочется личного пространства
Люди обычно ценят время, тем более то, которое оплачивают. Вы же сами пишите, что нарушили сроки более недели и до сих пор не сделали еще, и вместо извинений, сами наезжаете. Правильно он вас послал) Это безответственно. Никому не интересны ваши объяснения, вы же не в школе.
P.S. Cнимите с себя корону уже наконец ))
Снял
Люди обычно ценят время, тем более то, которое оплачивают. Вы же сами пишите, что нарушили сроки более недели и до сих пор не сделали еще, и вместо извинений, сами наезжаете. Правильно он вас послал) Это безответственно. Никому не интересны ваши объяснения, вы же не в школе.
P.S. Cнимите с себя корону уже наконец ))
А вы тоже любите истерить матом? Или пытаетесь все же разобраться? Я вот матом не ругаюсь
Взялся за гуж, не говори что не дюж. Надо предупреждать. Я бы тоже бесился если бы оплатил, а меня динамят.
В данном случае косяк явно за ТС.
Когда исполнитель пропадает, особо ничего не объясняя, то он высказывает пренебрежение заказчику, который и так уже настороже и ждет подвоха. Это не только к отношениям исполнитель - заказчик относится, а и к другим отношениям. Пообещал что то сделать, где то встретиться и не можешь, надо звонить и говорить об этом. У меня с этим никогда не было проблем. Есть задержка, связываешься и сообщаешь об этом всякий раз. Мне всегда говорят - "Спасибо, что сообщил, да, конечно, раз такое дело, давай, отложим". Неуважение всегда возмущает.
Всегда настороженно отношусь к заказчикам, которые говорят: "Да что тут делать, специалисту работы на пять минут". Обычно сваливаю.
Есть в ютубе ролик об американском патрульном, остановившем водителя ночью на трассе. Этот водитель просто крыл его матом и мне казалось что полицейский его прямо сейчас пристрелит.
Но он как робокоп постоянно твердил фразы положенные произносить по протоколу, просто тупо продолжал делать своё дело, хотя наверное внутри его уже всё клокотало от этих оскорблений.
И он добился своего, выполнил все по закону, не ответив даже минимальной грубостью. (я не о системе полиции в США, я про частный случай).
К чему это я?
Очень врезался мне в память этот ролик, и я очень часто в жизненных ситуациях теперь стараюсь вести себя именно так. Никому нафиг не нужны ваши эмоции, перебранки или что вы там себе думаете об оппоненте.
ВАЖЕН РЕЗУЛЬТАТ!
Робот сделает своё дело хоть ты ему в его железную харю плюй. Ему ВАЖНО ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАНИЕ, ему порученное.
Что сделает робот, если ему нахамят? Пропустит мимо ушей и вежливо переспросит что конкретно не устраивает, и что нужно конкретно переделать. Т.е. НОЛЬ эмоций!
Так вот. Касаемо общения с заказчиками жизнь показывает, что именно поведение робокопа позволяет наиболее конструктивно и продуктивно провести работу над проектом.
И очень часто поначалу "свирепые" заказчики потом извиняются, и высказывают удивление моей выдержке (а тут я уже получаю свою порцию удовлетворения, да ещё какую!!!))))
Приезжаю домой, от него несколько десятков писем с отборным грязным матом.
А от куда приезжаете? Там где вы были связь была? интернет? Если да, то вы полностью неправы и весь этот топик антиреклама для вас. Я бы на месте заказчика конечно же не ругалась, но впредь дел с вами не имела бы.Человека который вам заплатил не должно интересовать что вам помешало быть на связи, кого вы там из огня спасали или какую бабушку через дорогу переводили. Взяли работу, значит будьте добры оставаться на связи и хотя-бы раз в день быть доступным для общения.
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Навеяло чего-то.
Взял заказ, не отсюда, с другого форума. Стал мне Заказчик жаловаться, какие все программисты необязательные, пропадают и с концами. Еле заставил его написать ТЗ, он все порывался на словах быстренько объяснить.
Решил разбить на логически независимые этапы, по каждому предоплата 100%. Ок, начал делать первый этап, тут эта катавасия с рождением внучки, вместо пары дней пришлось задержаться больше, чем на неделю.
Приезжаю домой, от него несколько десятков писем с отборным грязным матом, узнал о себе много нового. Ну мне давно плевать на мнение придурков, однако оплаченную работу я привык делать, тем более, там осталось чуть-чуть.
Написал, из-за чего отсутствовал, сказал, что доделаю и пока-досвидос. Начал весь извиняться за оскорбления, я говорю, - не извиняю, тема закрыта.
У вас такие бывали? И как их заранее распознать? Приходит на ум - если начал разговор с жалоб на предыдущих Исполнителей, что-то тут уже попахивает. А?