Почему от Заказчиков сбегают программисты - страница 2
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Навеяло чего-то.
Взял заказ, не отсюда, с другого форума. Стал мне Заказчик жаловаться, какие все программисты необязательные, пропадают и с концами. Еле заставил его написать ТЗ, он все порывался на словах быстренько объяснить.
Решил разбить на логически независимые этапы, по каждому предоплата 100%. Ок, начал делать первый этап, тут эта катавасия с рождением внучки, вместо пары дней пришлось задержаться больше, чем на неделю.
Приезжаю домой, от него несколько десятков писем с отборным грязным матом, узнал о себе много нового. Ну мне давно плевать на мнение придурков, однако оплаченную работу я привык делать, тем более, там осталось чуть-чуть.
Написал, из-за чего отсутствовал, сказал, что доделаю и пока-досвидос. Начал весь извиняться за оскорбления, я говорю, - не извиняю, тема закрыта.
У вас такие бывали? И как их заранее распознать? Приходит на ум - если начал разговор с жалоб на предыдущих Исполнителей, что-то тут уже попахивает. А?
Согласен с Tetyana Shcherba здесь полностью ваша вина в том что вы не уведомили заказчика о том что будете отсутствовать по каким либо причинам, а если еще и не соблюдали сроки то тем более
А от куда приезжаете? Там где вы были связь была? интернет?
Вот 6 июня в 2 часа ночи меня скорая увезла из дома с инфарктом.
Буквально на следующее утро я попросил принести мне в реанимацию мобилу, и лёжа под капельницей отправил всем своим заказчикам, проекты которых выполнял, извининия и просьбу продлить сроки работы.
Буквально ВСЕ ответили пожеланиями скорейшего выздоровления и продлили сроки.
Один заказчик даже заказал в церкви службу за моё здоровье!
ИЗ РЕАНИМАЦИИ я посчитал нужным предупредить заказчиков, не говоря уже об гулянках по поводу рождения внучки (кстати поздравления Лёше!).
Я думаю что так правильно.
Заказчики довели до инфаркта?
)))) Нет, конечно. Я писал выше что стараюсь выполнять работу без эмоций.
Просто видимо возраст уже ((( Да бурная жизнь в первые 50 лет моей жизни )))
Наверное опять пора ехать в Ришикеш, пожить на берегу Ганги месяца три в аскете (это моё любимое место на планете)))) Всегда возвращаюсь оттуда как младенец очищенный от всей скверны ))
)))) Нет, конечно. Я писал выше что стараюсь выполнять работу без эмоций.
Просто видимо возраст уже ((( Да бурная жизнь в первые 50 лет моей жизни )))
Наверное опять пора ехать в Ришикеш, пожить на берегу Ганги месяца три в аскете (это моё любимое место на планете)))) Всегда возвращаюсь оттуда как младенец очищенный от всей скверны ))
Здоровья Вам покрепче! )
Вот 6 июня в 2 часа ночи меня скорая увезла из дома с инфарктом.
Буквально на следующее утро я попросил принести мне в реанимацию мобилу, и лёжа под капельницей отправил всем своим заказчикам, проекты которых выполнял, извининия и просьбу продлить сроки работы.
Буквально ВСЕ ответили пожеланиями скорейшего выздоровления и продлили сроки.
Один заказчик даже заказал в церкви службу за моё здоровье!
ИЗ РЕАНИМАЦИИ я посчитал нужным предупредить заказчиков, не говоря уже об гулянках по поводу рождения внучки (кстати поздравления Лёше!).
Я думаю что так правильно.
Очень профессионально!
Навеяло чего-то.
Взял заказ, не отсюда, с другого форума. Стал мне Заказчик жаловаться, какие все программисты необязательные, пропадают и с концами. Еле заставил его написать ТЗ, он все порывался на словах быстренько объяснить.
Решил разбить на логически независимые этапы, по каждому предоплата 100%. Ок, начал делать первый этап, тут эта катавасия с рождением внучки, вместо пары дней пришлось задержаться больше, чем на неделю.
Приезжаю домой, от него несколько десятков писем с отборным грязным матом, узнал о себе много нового. Ну мне давно плевать на мнение придурков, однако оплаченную работу я привык делать, тем более, там осталось чуть-чуть.
Написал, из-за чего отсутствовал, сказал, что доделаю и пока-досвидос. Начал весь извиняться за оскорбления, я говорю, - не извиняю, тема закрыта.
У вас такие бывали? И как их заранее распознать? Приходит на ум - если начал разговор с жалоб на предыдущих Исполнителей, что-то тут уже попахивает. А?
Согласен с Tetyana Shcherba здесь полностью ваша вина в том что вы не уведомили заказчика о том что будете отсутствовать по каким либо причинам, а если еще и не соблюдали сроки то тем более
Друзья, одна женщина что-то придумала, а все за ней повторяют. Я немного позже написал, что сказал, что меня не будет 2 дня, а получилось больше. Опять же она отфильтровала суть. Уж если взялись меня осуждать, пользуйтесь первоисточником, а не кем-то пережеванной и искаженной информацией.
Суть в том, что сначала десятки грязных писем с мерзким матом, а потом льстивые извинения. Надо будет эту грязь тетеньке переслать, пусть насладится.
Интересно, а что заказчик должен был делать? Лебезить и упрашивать доделать работу? Все правильно он писал. За такое в реальной жизни можно и по лицу схлопотать
Ему мля надо было согласиться на мое предложение работать через фриланс! Но жадность оказалась сильнее.
Друзья, одна женщина что-то придумала, а все за ней повторяют. Я немного позже написал, что сказал, что меня не будет 2 дня, а получилось больше. Опять же она отфильтровала суть. Уж если взялись меня осуждать, пользуйтесь первоисточником, а не кем-то пережеванной и искаженной информацией.
Суть в том, что сначала десятки грязных писем с мерзким матом, а потом льстивые извинения. Надо будет эту грязь тетеньке переслать, пусть насладится.
В ГК РФ есть такое понятие как неустойка. В Вашем случае можно провести параллель, не в Вашу пользу, конечно.
Друзья, одна женщина что-то придумала, а все за ней повторяют. Я немного позже написал, что сказал, что меня не будет 2 дня, а получилось больше. Опять же она отфильтровала суть. Уж если взялись меня осуждать, пользуйтесь первоисточником, а не кем-то пережеванной и искаженной информацией.
Суть в том, что сначала десятки грязных писем с мерзким матом, а потом льстивые извинения. Надо будет эту грязь тетеньке переслать, пусть насладится.
Выложите скрины. Форумяне обозреют и рассудят кто прав