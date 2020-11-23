Настройки советника
Всем добрый день. Подскажите, может кто знает. У меня торговлю ведет советник. Все это дело установлено на ноутбуке. Арендую сервер. Если я уеду в другой город, а свой ноутбук оставлю дома, могу ли я зайти через другой компьютер и изменить настройки советника? Спасибо всем заранее.
828anna828:
сможете через Remote Manipulator System - Host или TeamViewer_
У вас будет полный контроль за удалённым компьютером - как будто вы сидите за ним
могу скинуть вам файл - и я буду управлять вашем компьютером ( это шутка)
а так программа официальная - просто в поиске RMS и установите - только пароли что бы знали только вы
Есть множество программ удаленного управления, но из тех, которые имеют андроид-приложение, поддерживают RDP, бесплатны, а главное, позволяют работать без постоянного IP, я нашел две: TeamViewer и Jump Desktop (на Андроиде - платная). Последняя мне более удобна, я перешел на неё. К тому же её протокол Fluid более плавный, чем RDP. На планшете норм, особенно с мышью. В крайнем случае можно рулить с телефона (ну это как подглядывать через замочную скважину).
спасибо всем за ответы
