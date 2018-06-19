Сталкивались ли вы с пропаданием LAN подключения в Windows 10 (То есть подключение, то его нету.) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В роутере радиаторы на горячие чипы приклеить нужно и электролитические конденсаторы поменять на плёночные.
И пленочные такого же объема займут всю квартиру )) Ну сказанул.
И пленочные такого же объема займут всю квартиру )) Ну сказанул.
Малость не так выразился - твердотельные, тем паче фото привёл. Проблема решается идеально и раз и навсегда.
Вроде электролиты старого типа давно не ставят. Я завязал профессионально с разработкой электроники в 2005, даже у нас старые не ставили из-за низкой надежности.
Вроде электролиты старого типа давно не ставят. Я завязал профессионально с разработкой электроники в 2005, даже у нас старые не ставили из-за низкой надежности.
Абсолютно дурацкий флуд. Электролитические конденсаторы как десять лет назад дохли раньше положенного срока, так дохнут и сейчас. Ничего нового.
У меня сегодня ночью снова пропало подключение, и такое где-то раз в 3-5 дней. У брата та-же хренотень была, пришли мастера, сменили кабель от свича до компа, и проблема исчезла.
Как говорит провайдер, то это собираются какие-то пакетные ошибки, и инет пропадает.
Я пока проблемой не занимался, но кабель перестал перетыкать, просто захожу в настройки, потом отключаю адаптер и сразу подключаю. Кабель дёргать не удобно.
Абсолютно дурацкий флуд. Электролитические конденсаторы как десять лет назад дохли раньше положенного срока, так дохнут и сейчас. Ничего нового.
Абсолютно дурацкое вранье (как всегда впрочем у данного персонажа). Работает комп, купленный в 2006 г. ЭЛТ, купленный в 2003 г, пара 14" телевизора, купленных на рынке в начале 2000-х.
Врать-то н стыдно? Причем так тупо и безнадежно проигрышно для себя )))
У меня сегодня ночью снова пропало подключение, и такое где-то раз в 3-5 дней. У брата та-же хренотень была, пришли мастера, сменили кабель от свича до компа, и проблема исчезла.
Как говорит провайдер, то это собираются какие-то пакетные ошибки, и инет пропадает.
Я пока проблемой не занимался, но кабель перестал перетыкать, просто захожу в настройки, потом отключаю адаптер и сразу подключаю. Кабель дёргать не удобно.
Да, в кабелях часто прячутся пакетные ошибки, затаиваются вирусы и баги. Помогает опрыскивание кабеля дихлофосом!
Абсолютно дурацкое вранье (как всегда впрочем у данного персонажа). Работает комп, купленный в 2006 г. ЭЛТ, купленный в 2003 г, пара 14" телевизора, купленных на рынке в начале 2000-х.
Врать-то н стыдно? Причем так тупо и безнадежно проигрышно для себя )))
Угомонитесь наконец! Ваш абсолютно непрофессиональный, убогий и пустопорожний флуд уже просто надоел! Это я вам как конструктор технолог РЭА заявляю. Я привёл пример фотки роутера, в котором все глюки, аналогичные описываемым автором поста были идеально устранены. Вы к этому не добавили ничего, кроме откровенного словесного фуфла. А об уровене ваших мозгов можно судить по вашей манере хамить людям, которые вас персонально никак не задевали.
Понимаю - Чемпионат Мира, жара, пиво ...
Тем не менее, вопрос остаётся (задал его на трезвую голову): так ли вам необходим роутер? Допустим, у вас большой компьютер с системным блоком и для него нужен не wi-fi, а обычный инет с LAN. Тогда подключайтесь патч-кордом непосредственно к разъёму, к которому подключен ваш роутер. Если у вас есть планшет или смартфон, то они получают инет по сотовому протоколу (не знаю, что там у вас, 3G или 4G). Wi-fi вам нужен разве что для ноута, если он дополняет комп с системником. Да даже если и так, кто мешает дать инет с той же розетки в оба компа при помощи хаба? Т.е. вам wi-fi по сути практически не нужен. Если я не прав, обоснуйте.