Сталкивались ли вы с пропаданием LAN подключения в Windows 10 (То есть подключение, то его нету.) - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну раз мой роутер wi fi раздаёт, значит от провайдера сигнал идёт. Что я от них буду требовать? Проблема именно у меня с LAN подключением.
Кто провайдер?
У меня роутер TP-Link WR840, но тоже такое происходит. Два компьютера на Windows 7, у обоих инет проводной от роутера. На одном время от времени пропадает, как Вы и описывали, то неделю никаких проблем, то несколько дней подряд после включения либо нет сети, либо с минутными паузами подгружает страницы. На втором компе при этом все нормально. Один раз помогло, когда сменил в настройках роутера "Тип аутентификации" с автоматического на CHAP. Другие разы сам появляется, а иногда перегрузку роутера либо программно, либо вкл/выкл адаптер из сети приходится делать, тогда начинает работать. В общем, тоже непонятно.
В роутере радиаторы на горячие чипы приклеить нужно и электролитические конденсаторы поменять на плёночные.
Такая проблема у меня, только с WIFI подключением, на 7ке ни разу не отключается, когда на 10ке постоянные обрывы и не возможность подключения.
Я уже замучался бегать вокруг компа и постоянно дёргать кабель туда-сюда в LAN порт. По Wi Fi роутер раздаёт интернет нормально, а вот LAN подключение живёт своей жизнью и ничего не помогает. Хочет работает, хочет не работает. И этот процесс рандомный, может месяц работать, а потом неделю действовать на нервы или пару дней не работать, потом опять нормально.
Или роутер уже устарел DIR - 615 E4
Теперь правильный совет:
В инструкции к роутеру, есть телефон тех поддержки. Звоните туда, Вас попросят зайти в личный кабинет и продиктовать, что он там выдает. После этого Вам точно скажут, кто виноват и что делать.
Теперь правильный совет:
В инструкции к роутеру, есть телефон тех поддержки.
Тех поддержки кого? Производителя роутера?
Тех поддержки кого? Производителя роутера?
Да.
Задам тупой вопрос.
Понимаю - Чемпионат Мира, жара, пиво ...