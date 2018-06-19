Сталкивались ли вы с пропаданием LAN подключения в Windows 10 (То есть подключение, то его нету.) - страница 2

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Evgeniy Chumakov:

Ну раз мой роутер wi fi раздаёт, значит от провайдера сигнал идёт. Что я от них буду требовать? Проблема именно у меня с LAN подключением.

Кто провайдер?

 
Vasiliy Pushkaryov:

У меня роутер TP-Link WR840, но тоже такое происходит. Два компьютера на Windows 7, у обоих инет проводной от роутера. На одном время от времени пропадает, как Вы и описывали, то неделю никаких проблем, то несколько дней подряд после включения либо нет сети, либо с минутными паузами подгружает страницы. На втором компе при этом все нормально. Один раз помогло, когда сменил в настройках роутера "Тип аутентификации" с автоматического на CHAP. Другие разы сам появляется, а иногда перегрузку роутера либо программно, либо вкл/выкл адаптер из сети приходится делать, тогда начинает работать. В общем, тоже непонятно.

В роутере радиаторы на горячие чипы приклеить нужно и электролитические конденсаторы поменять на плёночные.

 
Как вариант: в доме (квартире) слишком много устройств подключающихся к домашнему Wi-Fi. Или у кого-то из домашних смартфон, который при подключении вешает Wi-Fi модуль роутера.
 
Evgeniy Chumakov:
  • Бывает такое, но редко
  • Часто бывает такое, уже надоело
  • Нет! У меня такого не бывает

Такая проблема у меня, только с WIFI подключением, на 7ке ни разу не отключается, когда на 10ке постоянные обрывы и не возможность подключения. 

 
Привет!
В компе обновите драйвера.
Скачайте драйвербустер, 
https://ru.iobit.com/driver-booster/
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Evgeniy Chumakov:

Я уже замучался бегать вокруг компа и постоянно дёргать кабель туда-сюда в LAN порт.   По Wi Fi роутер раздаёт интернет нормально, а вот LAN подключение живёт своей жизнью и ничего не помогает. Хочет работает, хочет не работает. И этот процесс рандомный,  может месяц работать, а потом неделю действовать на нервы или пару дней не работать, потом опять нормально.  


Или роутер уже устарел DIR - 615 E4

Теперь правильный совет:

В инструкции к роутеру, есть телефон тех поддержки. Звоните туда, Вас попросят зайти в личный кабинет и продиктовать, что он там выдает. После этого Вам точно скажут, кто виноват и что делать.

 
Ibragim Dzhanaev:

Теперь правильный совет:

В инструкции к роутеру, есть телефон тех поддержки.


Тех поддержки кого? Производителя роутера?

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Evgeniy Chumakov:


Тех поддержки кого? Производителя роутера?

Да.

 
Задам тупой вопрос. Вам роутер вообще для чего? Если он вам нужен для wi-fi и оно работает, то в чём проблема? А если не для wi-fi, то не проще ли напрямую подключить комп к лестничной раздатке? Я знаю кучу народа с проблемой в точности как у вас. Они все избавились от роутера и больше проблем не знали.
 
Sergey Vradiy:
Задам тупой вопрос.


Понимаю - Чемпионат Мира, жара, пиво ... 

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