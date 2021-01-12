Send error 10054

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Подскажите пожалуйста, что это за ошибка в тестере такая. Поставил тестироваться роботов, 13 дней они у меня тестировались на 5 терминалах мт5 параллельно. В итоге в один момент на всех терминалах вылезла эта ошибка и тест остановился везде. По сайту искал, не нашел. 
Что делал: у меня сломался роутер и я воткнул кабель от провайдера в комп. Пока настраивал подключение, все и произошло. В итоге 13 суток потеряны... Не хотелось бы в будущем повторения ситуации.
 
Maxim Romanov:
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка в тестере такая. Поставил тестироваться роботов, 13 дней они у меня тестировались на 5 терминалах мт5 параллельно. В итоге в один момент на всех терминалах вылезла эта ошибка и тест остановился везде. По сайту искал, не нашел. 
Что делал: у меня сломался роутер и я воткнул кабель от провайдера в комп. Пока настраивал подключение, все и произошло. В итоге 13 суток потеряны... Не хотелось бы в будущем повторения ситуации.

скриншот есть ?

 
Iurii Tokman:

скриншот есть ?

есть

 

Да, ошибка непонятная.

Предположу:

На таймер нужно вешать проверку связи с сервером, и при отвале коннекта, ждать нового соединения.
Ну и после коннекта лучше подождать секунд 5-10, пока терминал переподключится на быстрый сервер.

 

Вот описание:

WSAECONNRESET

10054 (0x2746)

An existing connection was forcibly closed by the remote host.

Правда, ТС уже сам догадался, в чем проблема.
 
Ihor Herasko:

Вот описание:

Правда, ТС уже сам догадался, в чем проблема.
Странная для меня ситуация. Это что без интернета тестировать нельзя я правильно понял? Значит нужно молиться, чтобы в процессе теста инет не сломался?
Я не понял еще) мне бы детальнее объяснить, чтобы избегать в будущем таких проблем и полмесяца не тратить впустую.
 
Maxim Romanov:
Странная для меня ситуация. Это что без интернета тестировать нельзя я правильно понял? Значит нужно молиться, чтобы в процессе теста инет не сломался?

Странно конечно, в неторг сессию теститься норм. Вообще, для других задач, если нужно было показать что есть инет компу, то сую сетевой шнур в маршрутизатор, иногда удается обмануть.

 
Один из участников форума сделал полезный коммент. Если отключить сетевую карту в компе, то винда разрывает все соединения внутренние. Видимо тестер использует внутреннюю маршрутизацию, или как там это называется и когда отключаеш сетевую карту, то он прекращает тестирование
 
Maxim Romanov:
Один из участников форума сделал полезный коммент. Если отключить сетевую карту в компе, то винда разрывает все соединения внутренние. Видимо тестер использует внутреннюю маршрутизацию, или как там это называется и когда отключаеш сетевую карту, то он прекращает тестирование
Конечно, тестер хоть и делает виртуальное окружение прошлого и не пускает его менять, время он реальное ставит, и следит остановить тестер за день до текущих суток. Без инета видимо считает что его пытаются обмануть и прекращает работу. 
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