Send error 10054
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка в тестере такая. Поставил тестироваться роботов, 13 дней они у меня тестировались на 5 терминалах мт5 параллельно. В итоге в один момент на всех терминалах вылезла эта ошибка и тест остановился везде. По сайту искал, не нашел.
Что делал: у меня сломался роутер и я воткнул кабель от провайдера в комп. Пока настраивал подключение, все и произошло. В итоге 13 суток потеряны... Не хотелось бы в будущем повторения ситуации.
- Обсуждение статьи "Самоадаптирующийся алгоритм (Часть III): Отказываемся от оптимизации"
- Проблема с МАРКЕТОМ в терминале мт4
- отправка предупреждения на почту.
Maxim Romanov:
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка в тестере такая. Поставил тестироваться роботов, 13 дней они у меня тестировались на 5 терминалах мт5 параллельно. В итоге в один момент на всех терминалах вылезла эта ошибка и тест остановился везде. По сайту искал, не нашел.
Подскажите пожалуйста, что это за ошибка в тестере такая. Поставил тестироваться роботов, 13 дней они у меня тестировались на 5 терминалах мт5 параллельно. В итоге в один момент на всех терминалах вылезла эта ошибка и тест остановился везде. По сайту искал, не нашел.
Что делал: у меня сломался роутер и я воткнул кабель от провайдера в комп. Пока настраивал подключение, все и произошло. В итоге 13 суток потеряны... Не хотелось бы в будущем повторения ситуации.
скриншот есть ?
Да, ошибка непонятная.
Предположу:
На таймер нужно вешать проверку связи с сервером, и при отвале коннекта, ждать нового соединения.
Ну и после коннекта лучше подождать секунд 5-10, пока терминал переподключится на быстрый сервер.
Вот описание:
WSAECONNRESET
10054 (0x2746)
An existing connection was forcibly closed by the remote host.
Ihor Herasko:Странная для меня ситуация. Это что без интернета тестировать нельзя я правильно понял? Значит нужно молиться, чтобы в процессе теста инет не сломался?
Вот описание:Правда, ТС уже сам догадался, в чем проблема.
Я не понял еще) мне бы детальнее объяснить, чтобы избегать в будущем таких проблем и полмесяца не тратить впустую.
Maxim Romanov:
Странная для меня ситуация. Это что без интернета тестировать нельзя я правильно понял? Значит нужно молиться, чтобы в процессе теста инет не сломался?
Странная для меня ситуация. Это что без интернета тестировать нельзя я правильно понял? Значит нужно молиться, чтобы в процессе теста инет не сломался?
Странно конечно, в неторг сессию теститься норм. Вообще, для других задач, если нужно было показать что есть инет компу, то сую сетевой шнур в маршрутизатор, иногда удается обмануть.
Один из участников форума сделал полезный коммент. Если отключить сетевую карту в компе, то винда разрывает все соединения внутренние. Видимо тестер использует внутреннюю маршрутизацию, или как там это называется и когда отключаеш сетевую карту, то он прекращает тестирование
Maxim Romanov:Конечно, тестер хоть и делает виртуальное окружение прошлого и не пускает его менять, время он реальное ставит, и следит остановить тестер за день до текущих суток. Без инета видимо считает что его пытаются обмануть и прекращает работу.
Один из участников форума сделал полезный коммент. Если отключить сетевую карту в компе, то винда разрывает все соединения внутренние. Видимо тестер использует внутреннюю маршрутизацию, или как там это называется и когда отключаеш сетевую карту, то он прекращает тестирование
Один из участников форума сделал полезный коммент. Если отключить сетевую карту в компе, то винда разрывает все соединения внутренние. Видимо тестер использует внутреннюю маршрутизацию, или как там это называется и когда отключаеш сетевую карту, то он прекращает тестирование
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь