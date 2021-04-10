Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно - страница 5
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BIOS
У меня там практически всё на Auto:
Процессор без разгона. Плата ASUS M5A78L-M/USB3, чипсет - на сайте ASUS написано AMD 760G, а Speccy говорит - 780G (в общем, кто-то из них).
Вот с Вашими настройками:
У меня там практически всё на Auto:
Спасибо, но мне это ничего не дало - всё сделал как у Вас на скринах - эффект отрицательный. Так же сменил БП - не помогло.
Могу лишь предположить, что у Вас 95 ватт потребление и этой матери хватает, а для 125 ватт её уже мало. Других гипотез просто нет.
У Вас внешнее или интегрированная карта используется? Просто вот подумал, что может интегрированная даёт такой эффект?
У Вас внешнее или интегрированная карта используется? Просто вот подумал, что может интегрированная даёт такой эффект?
Если речь о видеокарте, то у меня внешняя Radeon HD 7950. Блок питания 800Вт. ОЗУ 24Гб 1866. Операционная система Windows 10.
По идеи ось не должна влиять на производительность, но вот видеокарта... по счастливой случайности есть у меня на точно таком же чипе :)
4 утра же было время
а-а, бывает не спится
Если речь о видеокарте, то у меня внешняя Radeon HD 7950. Блок питания 800Вт. ОЗУ 24Гб 1866. Операционная система Windows 10.
Эта видяха поддерживает OpenCL 2.0, при оптимизации и правильном использовании может быть приличное ускорение
Эта видяха поддерживает OpenCL 2.0, при оптимизации и правильном использовании может быть приличное ускорение