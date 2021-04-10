Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно - страница 5

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Заметил в аиде, что напряжение на ядро проседает - неужели мало ему 500 ватт.... сейчас попробую другой БП.
 
Aleksey Vyazmikin:

BIOS

У меня там практически всё на Auto:

BIOS_01

BIOS_02

BIOS_03

 
Serhii Shevchuk:

Процессор без разгона. Плата ASUS M5A78L-M/USB3, чипсет - на сайте ASUS написано AMD 760G, а Speccy говорит - 780G (в общем, кто-то из них).

Вот с Вашими настройками:


Стало еще более непонятно, как так, 3 системы и совершенно рпзные результаты! 
 
Serhii Shevchuk:

У меня там практически всё на Auto:


Спасибо, но мне это ничего не дало - всё сделал как у Вас на скринах - эффект отрицательный. Так же сменил БП - не помогло.

Могу лишь предположить, что у Вас 95 ватт потребление и этой матери хватает, а для 125 ватт её уже мало. Других гипотез просто нет.

 
Serhii Shevchuk:


У Вас внешнее или интегрированная карта используется? Просто вот подумал, что может интегрированная даёт такой эффект?

 
Aleksey Vyazmikin:

У Вас внешнее или интегрированная карта используется? Просто вот подумал, что может интегрированная даёт такой эффект?

Если речь о видеокарте, то у меня внешняя Radeon HD 7950. Блок питания 800Вт. ОЗУ 24Гб 1866. Операционная система Windows 10.
 
Serhii Shevchuk:
Если речь о видеокарте, то у меня внешняя Radeon HD 7950. Блок питания 800Вт. ОЗУ 24Гб 1866. Операционная система Windows 10.

По идеи ось не должна влиять на производительность, но вот видеокарта...  по счастливой случайности есть у меня на точно таком же чипе :)

 
Fast528:

4 утра же было время

а-а, бывает не спится

 
Serhii Shevchuk:
Если речь о видеокарте, то у меня внешняя Radeon HD 7950. Блок питания 800Вт. ОЗУ 24Гб 1866. Операционная система Windows 10.

Эта видяха поддерживает OpenCL 2.0, при оптимизации и правильном использовании может быть приличное ускорение

 
Alexey Volchanskiy:

Эта видяха поддерживает OpenCL 2.0, при оптимизации и правильном использовании может быть приличное ускорение

Ни один из чипов семейства "Southern Islands" не поддерживает OpenCL 2.0, только OpenCL 1.2
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