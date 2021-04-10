Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно - страница 4

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Но не думаю что все так просто. Я на феноме 965 пробовал майнить, давал около 70 хешей. Этот проц дает 230. От задачи производительность видимо зависит. Поэтому в мт было бы интересно сравнить
 
Maxim Romanov:
Но не думаю что все так просто. Я на феноме 965 пробовал майнить, давал около 70 хешей. Этот проц дает 230. От задачи производительность видимо зависит. Поэтому в мт было бы интересно сравнить

Возможно FX лучше с целыми числами работают, а вот с не целыми они наравне с феномом 4 ядерным.

 
Aleksey Vyazmikin:

У меня она не пашет ни на одном процессоре, возможно не от туда качаю, откуда прям таки и не знаю... можете ссылку кинуть в личку для скачивания?

кинул архив

 
Maxim Romanov:

кинул архив

Спасибо.

Результаты между версиями почти одинаковы - в пределах погрешности. FX явно хуже.

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот мой Phenom II 960T


Мой FX-8300, по крайней мере, не уступает Вашему Phenom:

linx_fx_8300

 
Serhii Shevchuk:

Мой FX-8300, по крайней мере, не уступает Вашему Phenom:


Настройки лучше ставить одинаковые - может кому информация пригодится.

У Вас он без разгона? Какой чип на матери?

 
Aleksey Vyazmikin:

Настройки лучше ставить одинаковые - может кому информация пригодится.

У Вас он без разгона? Какой чип на матери?

Процессор без разгона. Плата ASUS M5A78L-M/USB3, чипсет - на сайте ASUS написано AMD 760G, а Speccy говорит - 780G (в общем, кто-то из них).

Вот с Вашими настройками:

linx_fx8300_2

 
Serhii Shevchuk:

Процессор без разгона. Плата ASUS M5A78L-M/USB3, чипсет - на сайте ASUS написано AMD 760G, а Speccy говорит - 780G (в общем, кто-то из них).

Вот с Вашими настройками:


Феноменально! У меня такая же мать сейчас под FX-8350, но показывает 25 гигафлопс! Можете выложить настройки BIOS, просто ума не приложу, в чем же дело!

 
Aleksey Vyazmikin:

Феноменально! У меня такая же мать сейчас под FX-8350, но показывает 25 гигафлопс! Можете выложить настройки, просто ума не приложу, в чем же дело!

Могу, только о каких именно настройках идёт речь?
 
Serhii Shevchuk:
Могу, только о каких именно настройках идёт речь?

BIOS

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