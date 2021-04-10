Нужен Benchmark MT5 - разработчикам не сложно, потребителям полезно - страница 3

Новый комментарий
 
Yury Kirillov:
Это так, но меня сильно выбешивает, когда из 50 ядер и тестировании в 15-20 проходов приходится ждать последнего черепашного ядра когда все остальные уже давно на финише...

Малое число проходов я в локальную сеть не отправляю - нервы дороже :)

 
Aleksey Vyazmikin:

В общем, сегодня тестировал на другой матери другой проц 8350 - та жа история. Да, один проход там быстрей получается, но в оптимизации почти разницы нет. А вот Phenom II x6 1065 быстрей в оптимизации FX-8350 оказался.

Можете сказать сколько у Вас гигафлопсов в LinX получается и какой чип на матери - есть подозрение, что 760G не может обеспечить стабильную работу процессора, так как у меня этих гигафлопс получается всего 20(!).

36 гигафлоп чипсет 970. У меня FX8320е, но турбобуст отключен и частота 4ГГц стоит

 
Maxim Romanov:

36 гигафлоп чипсет 970. У меня FX8320е, но турбобуст отключен и частота 4ГГц стоит

Интересно... А LinX какая версия?

 

Вот мой Phenom II 960T


 
Aleksey Vyazmikin:

Интересно... А LinX какая версия?

0.7
 
Maxim Romanov:
0.7

А настройки какие?

 
Aleksey Vyazmikin:

Вот мой Phenom II 960T


Странные результаты конечно. Интересно в мт сравнить, точно нужен бенчмарк
 

0.7 тупит у меня и не хочет ядра грузить - возможно не нравится 5 ядер ему, или левую версию скачал...

Maxim Romanov:
Странные результаты конечно. Интересно в мт сравнить, точно нужен бенчмарк

Я бы даже сказал печальный. Теперь думаю, как бы поскорей избавиться от двух FX-8350

Никому не надо по 4к за штуку?

 
Aleksey Vyazmikin:

А настройки какие?

 
Maxim Romanov:

У меня она не пашет ни на одном процессоре, возможно не от туда качаю, откуда прям таки и не знаю... можете ссылку кинуть в личку для скачивания?

1234567
Новый комментарий