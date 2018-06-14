Python или Mql5/4 ? С чего начать изучение бэктестинга и автоматизированного трейдинга. - страница 3
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Вот тут несколько изображений, но с разными режимами тестирования в мт5.
Найдите 2 отличия. В мт4 вы видите вообще непонятно что.
Пятиминутки же. Кстати, вполне сносный график на ohlc, на тиковый похоже. Беда, когда происходит открытие и закрытие внутри бара - тут врут все, кроме тикового на пятёрке, и чем выше ТФ, тем влияние этой ошибки на стату ниже просто за счет меньшего числа баров в прогоне. Но на тиках даже период машки подобрать - это оооочень медленно, нафиг. Идеального грааля не добиться, это бессмысленная трата времени. Открывать и закрывать позы может и четвёрка. Посмореть на опене, что да как, сделать прогон на тиках, глянуть, насколько чисто открывает и закрывает - можно сделать вывод, годно для ручной торговли или нет. Если годно для ручной и есть нужда в автоматизации - можно попробовать перекинуть на пятёрку.
Быстрее на четверке можно оценить стратегию, просто быстрее. Я б ещё не отказался от мета-языка какого-нибудь, вроде метастока, чтоб написать ченить типа BuyThisShitToMakeMeRich = cross(rsi(14), 30) за 5 секунд и глянуть быстренько. А то пишешь-малюешь несколько часов, а после тестирования видишь, что лучше б на велосипеде покатался ))))
питон тормозной как..как питон.
про скорость будете думать когда до продакшна дойдете ) подавляющем большинстве случаев для анализа она вообще значения не имеет
как по мне проще один раз потратить (немного) время на реализацию общения, чем сначала искать аналоги либ под плюсы, потом скомпилить, потом подружить с другими либами, потом отдебажить под терминалом длл ( гг )) ) ...
Вы многие спорите что лучше МТ4 или МТ5,а почему разработчики не устраняют многолетний баг в МТ4 и в МТ5,а делают вид что его нету,хотя он у всех на виду,вы удивлены?
но реальность такова, что его никто не замечает,ибо мало кто понимает как в реальности идут котировки с банков,так вот раньше котировки были 4 знака максимум, но со временем банки решили увеличить точность котировок в 10 раз, и ввели 5 знаков,но почему метаквоты в МТ4 и МТ5 спрэд на 5 знаках увеличили в 10 раз,если он не изменился?
увеличилась лишь точность котировок и спрэда,ибо единицы пунктов это 4-я цифра, 5-я это десятые доли пунктов,если на паре EURUSD Ask=1.16303,а Bid=1.16300, то спрэд равен 0.3 пункта,а не 3,как нам показывают МТ4 и МТ5,ниже прикрепляю скрины из МТ4 и МТ5,а также скрин котировок Швейцарского банка и брокера мировой величины Dukascopy
Вы многие спорите что лучше МТ4 или МТ5,а почему разработчики не устраняют многолетний баг в МТ4 и в МТ5,а делают вид что его нету,хотя он у всех на виду,вы удивлены?
но реальность такова, что его никто не замечает,ибо мало кто понимает как в реальности идут котировки с банков,так вот раньше котировки были 4 знака максимум, но со временем банки решили увеличить точность котировок в 10 раз, и ввели 5 знаков,но почему метаквоты в МТ4 и МТ5 спрэд на 5 знаках увеличили в 10 раз,если он не изменился?
увеличилась лишь точность котировок и спрэда,ибо единицы пунктов это 4-я цифра, 5-я это десятые доли пунктов,если на паре EURUSD Ask=1.16303,а Bid=1.16300, то спрэд равен 0.3 пункта,а не 3,как нам показывают МТ4 и МТ5,ниже прикрепляю скрины из МТ4 и МТ5,а также скрин котировок Швейцарского банка и брокера мировой величины Dukascopy
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Сегодня обновился терминал МТ5 и не показывается окно "Оптимизация" во время теста
Alain Verleyen, 2018.06.14 21:10Это не ошибка. Спред всегда считается и указывается в целых пунктах в MT4 / MT5.