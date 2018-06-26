Разработали ли вы уже свою прибыльную торговую систему? - страница 4
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Почему же ? Достаточно много сигналов, авторы которых не скрывают принципов работы своих ТС. Я тоже не вижу смысла что-то скрывать - все техники уже давно придуманы, и задача лишь вовремя применять подходящие. Скрывать же их - бессмысленно.
Техники, да, в основном придуманы, и скрывать их действительно смысла не имеет. Принцип работы ТС всего один: покупай дешево - продавай дорого. Что тут скрывать? )
А вот "задача лишь вовремя применять подходящие" и их сочетания как раз и является неразглашаемой. И я полагаю, что это оч правильно и реально необходимо на реальном рынке.
Ладно. Хорошо.
Но, черт возьми, результатам опроса, я не верю. Задача исключительно тяжела. И по личной переписке я точно знаю, что большинство трейдеров жаждут, работают день и ночь. А вот чего-то не хватает...
Поэтому и призываю помогать друг другу.
Я точно знаю, что результат опроса лживый.Из все этой толпы ,если и есть пару трейдеров которые зарабатывают,то они здесь в голосовалке не участвовали :) . Здесь люди в поиске,собираются в кучу и рассказывают басни друг,другу. Ну самые "скользкие" под этот галдеж и шум втюхивают свои чудо индюки и совы(вот они зарабатывают). Дело в том что проходит много времени пока человек начинает понимать что карманы пустеют и года улетают.
Оптимисты Рулят)))
Нуууу отвага , оптимизм родственники безумию. :)))
Я точно знаю, что результат опроса лживый.Из все этой толпы ,если и есть пару трейдеров которые зарабатывают,то они здесь в голосовалке не участвовали :) . Здесь люди в поиске,собираются в кучу и рассказывают басни друг,другу. Ну самые "скользкие" под этот галдеж и шум втюхивают свои чудо индюки и совы(вот они зарабатывают). Дело в том что проходит много времени пока человек начинает понимать что карманы пустеют и года улетают.
Написал человек, которому за четыре года на форуме так ни разу и не удалось втюхать свои сигналы хотя бы одному человеку)))
Что ж Вы всё время о "втюхивании", кто Вас огорчил так, что Вы такой злой на всех и всё?
Ни один трейдер, будучи в здравом уме, свою систему не расскажет, и не выложит. А поговорить - эт пожалуйста. Форум как раз для этого. Остальное- Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (забудь надежду, всяк сюда входящий).(с)
Я о том же. А продают всякий хлам.
Написал человек, которому за четыре года на форуме так ни разу и не удалось втюхать свои сигналы хотя бы одному человеку)))
Что ж Вы всё время о "втюхивании", кто Вас огорчил так, что Вы такой злой на всех и всё?
Александр, вы о чем? Я никогда здесь ничего не продавал и не собираюсь. а сигнал свой демо я прогоняю для себя наглядно . И если я решусь продавать сигнал.то поверьте это будет самый надежный и честный сигнал из всех вам известных. На форексе я значительно больше и говорю по своему опыту чтоб новички не палили деньги на горе продавцов.На личности я не перехожу,причем не имея оснований или вы не хозяин своему языку.
Александр, вы о чем? Я никогда здесь ничего не продавал и не собираюсь. а сигнал свой демо я прогоняю для себя наглядно . На форексе я значительно больше и говорю по своему опыту чтоб новички не палили деньги на горе продавцов.
Да ладно? Это тоже для себя писали?
И реал для себя сигналили?
На форексе больше чего или кого?
Да ладно? Это тоже для себя писали?
И реал для себя сигналили?
На форексе больше чего или кого?
Реал тоже открывал и тестил. Писал и предупреждал и информировал людей,потому что были подписчики . А что вас смущает? Что я говорю ,что здесь сильнейший обман людей? Так же я говорю что здесь нет людей кто стабильно зарабатывает своим трейдингом.
Реал тоже открывал и тестил. Писал и предупреждал и информировал людей,потому что были подписчики . А что вас смущает? Что я говорю ,что здесь сильнейший обман людей?
О каких подписчиках Вы пишете? У Вас в профиле подписчиков сигналов не было и нет.
Ноль, просто ноль.
Меня ничего не смущает. Я Вас спросил кто Вас так огорчил что Вы считаете, что все кругом только и пытаются что-то втюхать?
Я о том же. А продают всякий хлам.
В одной из книг по ТА (имхо, самая лучшая, но забыл автора, т.к. ТА давно не интересуюсь) было написано следующее -
- Меня часто спрашивают, почему я так подробно описываю различные приемы ТА и системы торговли. Просто потому, что я это все уже давно не применяю.