Разработали ли вы уже свою прибыльную торговую систему? - страница 4

Новый комментарий
 
Georgiy Merts:

Почему же ? Достаточно много сигналов, авторы которых не скрывают принципов работы своих ТС. Я тоже не вижу смысла что-то скрывать - все техники уже давно придуманы, и задача лишь вовремя применять подходящие. Скрывать же их - бессмысленно.

Техники, да, в основном придуманы, и скрывать их действительно смысла не имеет. Принцип работы ТС всего один: покупай дешево - продавай дорого. Что тут скрывать? )

А вот "задача лишь вовремя применять подходящие" и их сочетания как раз и является неразглашаемой. И я полагаю, что это оч правильно и реально необходимо на реальном рынке.

 
Alexander_K2:

Ладно. Хорошо.

Но, черт возьми, результатам опроса, я не верю. Задача исключительно тяжела. И по личной переписке я точно знаю, что большинство трейдеров жаждут, работают день и ночь. А вот чего-то не хватает...

Поэтому и призываю помогать друг другу.

Я точно знаю, что результат опроса лживый.Из все этой толпы ,если и есть  пару трейдеров которые  зарабатывают,то  они здесь в голосовалке не участвовали :) . Здесь люди в поиске,собираются в кучу и рассказывают басни друг,другу. Ну самые "скользкие" под этот галдеж и шум втюхивают свои чудо индюки и совы(вот они зарабатывают). Дело в том что проходит много времени пока человек начинает понимать что карманы пустеют и года улетают.

 
Texnolog:
Оптимисты Рулят)))

Нуууу отвага , оптимизм родственники безумию. :)))

 
Konstantin Evsyukov:

Я точно знаю, что результат опроса лживый.Из все этой толпы ,если и есть  пару трейдеров которые  зарабатывают,то  они здесь в голосовалке не участвовали :) . Здесь люди в поиске,собираются в кучу и рассказывают басни друг,другу. Ну самые "скользкие" под этот галдеж и шум втюхивают свои чудо индюки и совы(вот они зарабатывают). Дело в том что проходит много времени пока человек начинает понимать что карманы пустеют и года улетают.

Написал человек, которому за четыре года на форуме так ни разу и не удалось втюхать свои сигналы хотя бы одному человеку)))

Что ж Вы всё время о "втюхивании", кто Вас огорчил так, что Вы такой злой на всех и всё?

 
Yuriy Asaulenko:

Ни один трейдер, будучи в здравом уме, свою систему не расскажет, и не выложит. А поговорить - эт пожалуйста. Форум как раз для этого. Остальное- Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate (забудь надежду, всяк сюда входящий).(с)

Я о том же. А продают всякий хлам.

 
Alexandr Saprykin:

Написал человек, которому за четыре года на форуме так ни разу и не удалось втюхать свои сигналы хотя бы одному человеку)))

Что ж Вы всё время о "втюхивании", кто Вас огорчил так, что Вы такой злой на всех и всё?

Александр, вы о чем? Я никогда здесь ничего не продавал и не собираюсь. а сигнал свой демо я прогоняю для себя наглядно . И если я решусь продавать сигнал.то поверьте это будет самый надежный и честный сигнал из всех вам известных.  На форексе я значительно больше и говорю по своему опыту чтоб новички не палили деньги на горе продавцов.

На личности я не перехожу,причем не имея оснований или вы не хозяин своему языку.
 
Konstantin Evsyukov:

Александр, вы о чем? Я никогда здесь ничего не продавал и не собираюсь. а сигнал свой демо я прогоняю для себя наглядно . На форексе я значительно больше и говорю по своему опыту чтоб новички не палили деньги на горе продавцов.

Да ладно? Это тоже для себя писали?

Константин

И реал для себя сигналили?


На форексе больше чего или кого?

 
Alexandr Saprykin:

Да ладно? Это тоже для себя писали?

И реал для себя сигналили?


На форексе больше чего или кого?

Реал тоже открывал и тестил. Писал и предупреждал и информировал людей,потому что были подписчики . А что вас смущает? Что я говорю ,что здесь сильнейший обман людей? Так же я говорю что здесь нет людей кто стабильно зарабатывает своим трейдингом.

 
Konstantin Evsyukov:

Реал тоже открывал и тестил. Писал и предупреждал и информировал людей,потому что были подписчики . А что вас смущает? Что я говорю ,что здесь сильнейший обман людей?

О каких подписчиках Вы пишете? У Вас в профиле подписчиков сигналов не было и нет.

провайдер сигналов

Ноль, просто ноль.

Меня ничего не смущает. Я Вас спросил кто Вас так огорчил что Вы считаете, что все кругом только и пытаются что-то втюхать?

 
Konstantin Evsyukov:

Я о том же. А продают всякий хлам.

В одной из книг по ТА (имхо, самая лучшая, но забыл автора, т.к. ТА давно не интересуюсь) было написано следующее -

- Меня часто спрашивают, почему я так подробно описываю различные приемы ТА и системы торговли. Просто потому, что я это все уже давно не применяю.

1234567
Новый комментарий