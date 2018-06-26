Разработали ли вы уже свою прибыльную торговую систему? - страница 5
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О каких подписчиках Вы пишете? У Вас в профиле подписчиков сигналов не было и нет.
Ноль, просто ноль.
Меня ничего не смущает. Я Вас спросил кто Вас так огорчил что Вы считаете, что все кругом только и пытаются что-то втюхать?
Тут не все данные, сейчас нет. Если вам интересно кто меня огорчил,скажу нет таких. А что я говорю кругом втюхивают, вы и сами это знаете ,только выключите тумблер "непонимайки";))) Я ведь тоже общаюсь со многими людьми . Когда я продаю свою машину ,я не скручиваю одометр и если она бита ,я говорю как и даже показываю фото людям. Поэтому продавать с обманом это не моя тема Александр.
В одной из книг по ТА (имхо, самая лучшая, но забыл автора, т.к. ТА давно не интересуюсь) было написано следующее -
- Меня часто спрашивают, почему я так подробно описываю различные приемы ТА и системы торговли. Просто потому, что я это все уже давно не применяю.
:)))
Тут не все данные, сейчас нет. Если вам интересно кто меня огорчил,скажу нет таких. А что я говорю кругом втюхивают, вы и сами это знаете ,только выключите тумблер "непонимайки";))) Я ведь тоже общаюсь со многими людьми . Когда я продаю свою машину ,я не скручиваю одометр и если она бита ,я говорю как и даже показываю фото людям. Поэтому продавать с обманом это не моя тема Александр.
Ну как это не все данные? Почему к примеру у меня есть данные:
Почему у других есть данные, а у Вас именно нет данных?
О каких обманах при продажах Вы говорите? Вы здесь хоть что-то купили?
Я лично ответил на вопрос - "Да", а потом подумал: "Ну и чё??! Кому нужны мои позорные 6-7% прибыли в месяц?"
Корректнее было бы - "ТС является моим основным источником дохода". Тут бы я однозначно ответил "Нет"
Да, разработал и начал тестировать на реальные деньги с этого месяца
Ну как это не все данные? Почему к примеру у меня есть данные:
Почему у других есть данные, а у Вас именно нет данных?
О каких обманах при продажах Вы говорите? Вы здесь хоть что-то купили?
данных 3 года назад здесь нет.Я торговал роботом на альпари. Конечно покупал,меня отговаривали а я как и многие здесь "умные" упертый был. Этот чудо сов тоже много обещал и стоил 1950 $
К сожалению "Tight Scalper" недоступен.
Да, разработал и начал тестировать на реальные деньги с этого месяца
Просто смешно,вижу себя 6 лет назад.:)
Просто смешно,вижу себя 6 лет назад.:)
Ну а то... Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так и в разработки АТС. Чем больше опыта, тем дальше результат
данных 3 года назад здесь нет.Я торговал роботом на альпари. Конечно покупал,меня отговаривали а я как и многие здесь "умные" упертый был. Этот чудо сов тоже много обещал и стоил 1950 $
К сожалению "Tight Scalper" недоступен.
и робота в том числе настраивать уметь нужно
следить за ним
месяц-месяцу/день-дню рознь
плюсом не лезти в торговлю руками
да много еще чего нужно знать про алготрейдинг
Ну а то... Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так и в разработки АТС. Чем больше опыта, тем дальше результат
:))) Да понятное дело зубов бояться в лес не ходить. Но чем дальше,то понимаешь насколько толстые партизаны и с одной гранатой и героизмом делать там нечего. :)))