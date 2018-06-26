Разработали ли вы уже свою прибыльную торговую систему? - страница 5

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Alexandr Saprykin:

О каких подписчиках Вы пишете? У Вас в профиле подписчиков сигналов не было и нет.

Ноль, просто ноль.

Меня ничего не смущает. Я Вас спросил кто Вас так огорчил что Вы считаете, что все кругом только и пытаются что-то втюхать?

Тут не все данные, сейчас нет. Если вам интересно кто меня огорчил,скажу нет таких. А что я говорю кругом втюхивают, вы и сами это знаете ,только выключите тумблер "непонимайки";))) Я ведь тоже общаюсь со многими людьми . Когда я продаю свою машину ,я не скручиваю одометр и если она бита ,я говорю как и даже показываю фото людям. Поэтому продавать с обманом это не моя тема Александр.

 
Yuriy Asaulenko:

В одной из книг по ТА (имхо, самая лучшая, но забыл автора, т.к. ТА давно не интересуюсь) было написано следующее -

- Меня часто спрашивают, почему я так подробно описываю различные приемы ТА и системы торговли. Просто потому, что я это все уже давно не применяю.

:))) 

 
Konstantin Evsyukov:

Тут не все данные, сейчас нет. Если вам интересно кто меня огорчил,скажу нет таких. А что я говорю кругом втюхивают, вы и сами это знаете ,только выключите тумблер "непонимайки";))) Я ведь тоже общаюсь со многими людьми . Когда я продаю свою машину ,я не скручиваю одометр и если она бита ,я говорю как и даже показываю фото людям. Поэтому продавать с обманом это не моя тема Александр.

Ну как это не все данные? Почему к примеру у меня есть данные:

подписчики форекс

Почему у других есть данные, а у Вас именно нет данных?

О каких обманах при продажах Вы говорите? Вы здесь хоть что-то купили?

 

Я лично ответил на вопрос - "Да", а потом подумал: "Ну и чё??! Кому нужны мои позорные 6-7% прибыли в месяц?"

Корректнее было бы - "ТС является моим основным источником дохода". Тут бы я однозначно ответил "Нет"

 

Да, разработал и начал тестировать на реальные деньги с этого месяца

 
Alexandr Saprykin:

Ну как это не все данные? Почему к примеру у меня есть данные:

Почему у других есть данные, а у Вас именно нет данных?

О каких обманах при продажах Вы говорите? Вы здесь хоть что-то купили?

данных 3 года назад здесь нет.Я торговал роботом на альпари. Конечно покупал,меня отговаривали а я как и многие здесь "умные" упертый был. Этот чудо сов тоже много обещал и стоил  1950 $   

К сожалению "Tight Scalper" недоступен.  

 
Aleksandr Borodavkin:

Да, разработал и начал тестировать на реальные деньги с этого месяца

Просто смешно,вижу себя 6 лет назад.:)

 
Konstantin Evsyukov:

Просто смешно,вижу себя 6 лет назад.:)

Ну а то... Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так и в разработки АТС. Чем больше опыта, тем дальше результат

 
Konstantin Evsyukov:

данных 3 года назад здесь нет.Я торговал роботом на альпари. Конечно покупал,меня отговаривали а я как и многие здесь "умные" упертый был. Этот чудо сов тоже много обещал и стоил  1950 $   

К сожалению "Tight Scalper" недоступен.  

и робота в том числе настраивать уметь нужно

следить за ним

месяц-месяцу/день-дню рознь

плюсом не лезти в торговлю руками

да много еще чего нужно знать про алготрейдинг

 
Konstantin Nikitin:

Ну а то... Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Так и в разработки АТС. Чем больше опыта, тем дальше результат

:)))  Да понятное дело зубов бояться в лес не ходить. Но чем дальше,то понимаешь насколько толстые партизаны и с одной гранатой и героизмом делать там нечего. :)))

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