Разработали ли вы уже свою прибыльную торговую систему? - страница 6
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Просто смешно,вижу себя 6 лет назад.:)
:))) Да понятное дело зубов бояться в лес не ходить. Но чем дальше,то понимаешь насколько толстые партизаны и с одной гранатой и героизмом делать там нечего. :)))
Через некоторое время понимаешь, что партизаны не такие уж и толстые, граната и вовсе не нужна, но заниматься всем этим, да еще систематически, уже и не очень хочется.
А може понимаешь, что даже выигрыш - развод
.
Ну как это не все данные? Почему к примеру у меня есть данные:
Почему у других есть данные, а у Вас именно нет данных?
...
Эта статистика уменьшается/обнуляется со временем, если подписчики разбежались или сигналы были удалены.
Число в Достижения->Форум->Читатель тоже уменьшается, счётчик какой-то есть по времени/давности.
Остальное вроде остаётся.
Да, разработал, аж целых две, три, четыре, могу пятую сделать )))
Прибыльные, не торгую по ним.
ааа...
гммм....
а какой прок от всех опросов на этом форуме?
Пойдем дальше - какой прок от всех этих форумов?
Да, разработал, аж целых две, три, четыре, могу пятую сделать )))
Прибыльные, не торгую по ним.
Если не торгуете, значит не прибыльные, поскольку о прибыльности ТС можно судить только по результатам торговли.