Разработали ли вы уже свою прибыльную торговую систему? - страница 6

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Konstantin Evsyukov:

Просто смешно,вижу себя 6 лет назад.:)

10 лет на форексе
 
Konstantin Evsyukov:

:)))  Да понятное дело зубов бояться в лес не ходить. Но чем дальше,то понимаешь насколько толстые партизаны и с одной гранатой и героизмом делать там нечего. :)))

Через некоторое время понимаешь, что партизаны не такие уж и толстые, граната и вовсе не нужна, но заниматься всем этим, да еще систематически, уже и не очень хочется.

 

А може понимаешь, что даже выигрыш - развод

.

 
Alexandr Saprykin:

Ну как это не все данные? Почему к примеру у меня есть данные:

Почему у других есть данные, а у Вас именно нет данных?

...

Эта статистика уменьшается/обнуляется со временем, если подписчики разбежались или сигналы были удалены.

Число в Достижения->Форум->Читатель тоже уменьшается, счётчик какой-то есть по времени/давности.

Остальное вроде остаётся.

 
Сергей Матвеев:
  • Да, разработал и торгую по ней
  • Еще в процессе поиска
  • Я программист-фрилансер / Инвестор / Не знаю / Другое...

Да, разработал, аж целых две, три, четыре, могу пятую сделать )))

Прибыльные, не торгую по ним.

 
Да есть и торгую по ней уже как год и пару недель, и хорошо справляется!!!!!
 
У меня уже давно своя ТС, не жалуюсь. :)
[Удален]  
Самая прибыльная ТС- ее отсутствие) как и отсутствие торговли. Для нервов полезно и для кошелька:В
 
Сергей Матвеев:
ааа...
гммм....

а какой прок от всех опросов на этом форуме?

Пойдем дальше - какой прок от всех этих форумов?

 
Stanislav Aksenov:

Да, разработал, аж целых две, три, четыре, могу пятую сделать )))

Прибыльные, не торгую по ним.

Если не торгуете, значит не прибыльные, поскольку о прибыльности ТС можно судить только по результатам торговли.

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