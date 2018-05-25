а что с форумом случилось? - страница 9
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— Что вы будете делать, если останется три дня до конца света?
— Выполним пятилетку за оставшиеся три дня!
Юра, я так понял, что Вы готовы поучаствовать...
Юра, я так понял, что Вы готовы поучаствовать...
Юра, я так понял, что Вы готовы поучаствовать...
Леша , Нет!
я предпочитаю наблюдать.
Где-то была картинка -"скорей бы понедельник, и на работу!"
Может оттопыримся?
) я ж уже говорил, я только созерцаю, троллю и изредка даю советы невпопад. лениво даже в том случае если оттопыриться очень многообещающее.
но спасибо за предложение )
) я ж уже говорил, я только созерцаю, троллю и изредка даю советы невпопад. лениво даже в том случае если оттопыриться очень многообещающее.
но спасибо за предложение )
Спасибо за ответ.
Где-то была картинка -"скорей бы понедельник, и на работу!"
Работа мне нравится. Она меня зачаровывает. Я способен сидеть и смотреть на нее часами. (с) Дж.К.Джером.
.
Могу часами смотреть на всяческую работу. (с) Дж.К.Джером.
.
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. То есть, идеальный объект для наблюдений — пожар.