а что с форумом случилось? - страница 9

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Yuriy Zaytsev:

— Что вы будете делать, если останется три дня до конца света?
— Выполним пятилетку за оставшиеся три дня!

Юра, я так понял, что Вы готовы поучаствовать...

 
Алексей Тарабанов:

Юра, я так понял, что Вы готовы поучаствовать...


 
Алексей Тарабанов:

Юра, я так понял, что Вы готовы поучаствовать...

Леша , Нет!

я предпочитаю наблюдать.

 
Yuriy Zaytsev:


Где-то была картинка -"скорей бы понедельник, и на работу!"

 
Алексей Тарабанов:

Может оттопыримся?

) я ж уже говорил, я только созерцаю, троллю и изредка даю советы невпопад. лениво даже в том случае если оттопыриться очень многообещающее.

но спасибо за предложение )

 
TheXpert:

) я ж уже говорил, я только созерцаю, троллю и изредка даю советы невпопад. лениво даже в том случае если оттопыриться очень многообещающее.

но спасибо за предложение )

Спасибо за ответ. 

 
Yuriy Asaulenko:

Где-то была картинка -"скорей бы понедельник, и на работу!"

 
Абитуриенты, вы поступать собираетесь? Давайте мысли, идеи, изыскания. 
 
Yuriy Zaytsev:

 Работа мне нравится. Она меня зачаровывает. Я способен сидеть и смотреть на нее часами. (с) Дж.К.Джером.


.

 
Yuriy Asaulenko:

Могу часами смотреть на всяческую работу. (с) Дж.К.Джером.


.

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. То есть, идеальный объект для наблюдений — пожар.

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