а что с форумом случилось? - страница 10

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Yuriy Zaytsev:

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. То есть, идеальный объект для наблюдений — пожар.

Ладно, не буду предлагать ничего интересненького. 

 
Алексей Тарабанов:

Ладно, не буду предлагать ничего интересненького. 

лучшее что можно предложить - это устроить пожар

 

Ну что, Артем, говорил я, никаких серьезных тем тут открывать нельзя )) Все скатывается в треп.

И это нормально, этот суперчат и предназначен для общения, а серьезные темы надо открывать на нормальных по формату форумах.

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ЗЫ: попытался вставить ссылку на пользователя, то есть тебя, вот что вижу. Это вообще работает или тоже пустышка? 

Artyom Trishkin


 
Видать переходный период. Как у мужчин кризис - Те, кто нравится уже не дают, а те кто дают - еще не нравятся.....
 
Alexey Volchanskiy:

Ну что, Артем, говорил я, никаких серьезных тем тут открывать нельзя )) Все скатывается в треп.

И это нормально, этот суперчат и предназначен для общения, а серьезные темы надо открывать на нормальных по формату форумах.

-----------

ЗЫ: попытался вставить ссылку на пользователя, то есть тебя, вот что вижу. Это вообще работает или тоже пустышка? 



1. Нужно начинать писать по делу, которое задумал для ветки, а не написать строчку и пропасть на сутки...

2. Собаку забыл. @Alexey Volchanskiy :


 

@Alexey Volchanskiy

Из меню:


 
Artyom Trishkin:

@Alexey Volchanskiy

Из меню:


так и собаку вставлял - ноль мпер
сейчас на другом брузере попробую, я на ЯБ сейчас

 
Artyom Trishkin:

@Alexey Volchanskiy

Из меню:


Да, я тоже увидел этот знак "@" и просто угадал что в начале имени надо поставить этот знак, поскольку никак не понял логику необходимости этого знака.

И возникает такой вопрос: для чего этот знак, когда можно обойтись без этого знака  ?


P.S. Бог дал людям способность адаптации в любых условиях, но это не значит что надо создавать искусственные преграды, а потом проявить большие усилия, чтобы их преодолеть.

 
Alexey Volchanskiy:

так и собаку вставлял - ноль мпер
сейчас на другом брузере попробую, я на ЯБ сейчас

тест из Edge @Artyom Trishkin

Хитро работает. Если руками вбить @Artyom Trishkin , то ничего не происходт, а если писать Arty и далее выбрать Артема из выпадающего списка, то тут же вставляется ссылка

Я, как обычно, ожидал кнопки Ок. Короче, на сайте во многих местах интерфейс нестандартной ориентации ))

 
а что с форумом случилось?

все научились зарабатывать и рубят капусту)

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