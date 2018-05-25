а что с форумом случилось? - страница 10
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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. То есть, идеальный объект для наблюдений — пожар.
Ладно, не буду предлагать ничего интересненького.
Ладно, не буду предлагать ничего интересненького.
лучшее что можно предложить - это устроить пожар
Ну что, Артем, говорил я, никаких серьезных тем тут открывать нельзя )) Все скатывается в треп.
И это нормально, этот суперчат и предназначен для общения, а серьезные темы надо открывать на нормальных по формату форумах.
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ЗЫ: попытался вставить ссылку на пользователя, то есть тебя, вот что вижу. Это вообще работает или тоже пустышка?
Ну что, Артем, говорил я, никаких серьезных тем тут открывать нельзя )) Все скатывается в треп.
И это нормально, этот суперчат и предназначен для общения, а серьезные темы надо открывать на нормальных по формату форумах.
-----------
ЗЫ: попытался вставить ссылку на пользователя, то есть тебя, вот что вижу. Это вообще работает или тоже пустышка?
1. Нужно начинать писать по делу, которое задумал для ветки, а не написать строчку и пропасть на сутки...
2. Собаку забыл. @Alexey Volchanskiy :
@Alexey Volchanskiy
Из меню:
@Alexey Volchanskiy
Из меню:
так и собаку вставлял - ноль мпер
сейчас на другом брузере попробую, я на ЯБ сейчас
@Alexey Volchanskiy
Из меню:
Да, я тоже увидел этот знак "@" и просто угадал что в начале имени надо поставить этот знак, поскольку никак не понял логику необходимости этого знака.
И возникает такой вопрос: для чего этот знак, когда можно обойтись без этого знака ?
P.S. Бог дал людям способность адаптации в любых условиях, но это не значит что надо создавать искусственные преграды, а потом проявить большие усилия, чтобы их преодолеть.
так и собаку вставлял - ноль мпер
сейчас на другом брузере попробую, я на ЯБ сейчас
тест из Edge @Artyom Trishkin
Хитро работает. Если руками вбить @Artyom Trishkin , то ничего не происходт, а если писать Arty и далее выбрать Артема из выпадающего списка, то тут же вставляется ссылка
Я, как обычно, ожидал кнопки Ок. Короче, на сайте во многих местах интерфейс нестандартной ориентации ))
все научились зарабатывать и рубят капусту)