А умеют ли ваши ТС (леса и нейросети и пр.) прогнозировать?
о каком прогнозировании рынка может идти речь?
Согласованно!)))
http://www.h2t.ru/blog/6604.html
- 2015.02.03
- www.h2t.ru
Если НС не умеет прогнозировать, то она сливает сразу.
Это видно и без этого демо-экземпла)))
Если НС не умеет прогнозировать, то она сливает сразу.
Это видно и без этого демо-экземпла)))
Для подобных выводов не только экземплы, но даже и НС не нужна.
Согласованно!)))
http://www.h2t.ru/blog/6604.html
Знакомился с концепцией И.Коровина неск лет назад. С самими принципами, в общем, согласен, но они и не его и задолго до..., эти принципы.) Но когда доходит до конкретики, то либо он темнит, либо сам толком не понимает или не в состоянии сформулировать методологию своей работы.
Возможно за эти неск лет у Коровина все и поменялось.)
Умеет еще как
НС это у вас торгует, или вы сами, руками - эт неизвестно.
Вверху пример - покажите на нем, что ваша НС умеет прогнозировать, и выложите код, хоть на Бейсике, чтобы желающие могли воспроизвести и получить аналогичные результаты.
ЗЫ Для человека общающегося с НС эта задача макс на 15-20 мин.)
НС это у вас торгует, или вы сами, руками - эт неизвестно.
Вверху пример - покажите на нем, что ваша НС умеет прогнозировать, и выложите код, хоть на Бейсике, чтобы желающие могли воспроизвести и получить аналогичные результаты.
ЗЫ Для человека общающегося с НС эта задача макс на 15-20 мин.)
это всё руками..хотелось бы конечно автоматизировать тс , но я не программист
это всё руками..хотелось бы конечно автоматизировать тс , но я не программист
Так и ваши мозги не НС.)
Так и ваши мозги не НС.)
лучше)
лучше)
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Значительная часть темы Машинное обучение... посвящена прогнозированию-предсказанию. Предлагаю простой тест для проверки дееспособности ваших лесов и нейросетей в части прогнозирования.
Итак, требуется прогнозировать на несколько отсчетов (насколько сможете) вперед простую аналитическую функцию на бесконечном интервале.
Y(t)=(1+0.5sin(t))sin(6t) (1)
Задача не придумана. Это демо-экземпл одного из пакетов нейросети типа МЛП. Эту задачу успешно решает несложная НС.
В этом-же пакете есть и посложнее экземплы, типа выделения нейросетью речи из шумов, и тоже обычный не оч. сложный МЛП. При этом, сами зашумляете, сами обучаете, и сами-же выделяете чистую речь. Вообще, впечатляет.
Справятся ваши леса и НС с такой задачей (1)? Если нет, то о каком прогнозировании рынка может идти речь?