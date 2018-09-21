А умеют ли ваши ТС (леса и нейросети и пр.) прогнозировать?

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Значительная часть темы Машинное обучение... посвящена прогнозированию-предсказанию. Предлагаю простой тест для проверки дееспособности ваших лесов и нейросетей в части прогнозирования.

Итак, требуется прогнозировать на несколько отсчетов (насколько сможете) вперед простую аналитическую функцию на бесконечном интервале.

Y(t)=(1+0.5sin(t))sin(6t)  (1)

Задача не придумана. Это демо-экземпл одного из пакетов нейросети типа МЛП. Эту задачу успешно решает несложная НС.

В этом-же пакете есть и посложнее экземплы, типа выделения нейросетью речи из шумов, и тоже обычный не оч. сложный МЛП. При этом, сами зашумляете, сами обучаете, и сами-же выделяете чистую речь. Вообще, впечатляет.

Справятся ваши леса и НС с такой задачей (1)? Если нет, то о каком прогнозировании рынка может идти речь?

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

о каком прогнозировании рынка может идти речь?

Согласованно!)))

http://www.h2t.ru/blog/6604.html

Вероятность направления движения инструмента
Вероятность направления движения инструмента
  • 2015.02.03
  • www.h2t.ru
Для начала скриншот. Попробуйте угадать котировки чего отображены на графике Excel. Теперь ответ. График случайных чисел, где в каждый момент времени вероятность направления движения вверх-вниз 50/50, а если быть точным, то 33/33/33, т.к. есть еще направление «вбок», т.е. без направления. Иными словами, поигравшись в файлике, который я...
 

Если НС не умеет прогнозировать, то она сливает сразу.

Это видно и без этого демо-экземпла)))

 
Alexandr Saprykin:

Если НС не умеет прогнозировать, то она сливает сразу.

Это видно и без этого демо-экземпла)))

Для подобных выводов не только экземплы, но даже и НС не нужна.

 
Nikolay Gaylis:

Согласованно!)))

http://www.h2t.ru/blog/6604.html

Знакомился с концепцией И.Коровина неск лет назад. С самими принципами, в общем, согласен, но они и не его и задолго до..., эти принципы.) Но когда доходит до конкретики, то либо он темнит, либо сам толком не понимает или не в состоянии сформулировать методологию своей работы.

Возможно за эти неск лет у Коровина все и поменялось.)

 
Умеет еще как 
 
Viktor Korchagin:
Умеет еще как 

НС это у вас торгует, или вы сами, руками - эт неизвестно.

Вверху пример - покажите на нем, что ваша НС умеет прогнозировать, и выложите код, хоть на Бейсике, чтобы желающие могли воспроизвести и получить аналогичные результаты.

ЗЫ Для человека общающегося с НС эта задача макс на 15-20 мин.)

 
Yuriy Asaulenko:

НС это у вас торгует, или вы сами, руками - эт неизвестно.

Вверху пример - покажите на нем, что ваша НС умеет прогнозировать, и выложите код, хоть на Бейсике, чтобы желающие могли воспроизвести и получить аналогичные результаты.

ЗЫ Для человека общающегося с НС эта задача макс на 15-20 мин.)

это всё руками..хотелось бы конечно автоматизировать тс , но я не программист

 
Viktor Korchagin:

это всё руками..хотелось бы конечно автоматизировать тс , но я не программист

Так и ваши мозги не НС.)

 
Yuriy Asaulenko:

Так и ваши мозги не НС.)

лучше)

 
Viktor Korchagin:

лучше)

Вот это спорное утверждение) Все же НС это алгоритм с воспроизводимыми результатами, а у мозга очень много своих хотелок и задач, которые вообще к рынку не относятся. Из двух одинаковых счетов я бы выбрал тот, на котором торгуют роботы в том или ином виде.
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