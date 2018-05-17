Есть ли промежуточное состояние между переходом из отложенного в рыночное?
в МТ4 это уровень MODE_FREEZELEVEL, когда отложенный ордер на этом уровне, он еще и не открыт как рыночный, но уже и не может работать как отложенный ордер: быть передвинут или удален
для Вашей задачи сам отложенный ордер вроде как и не нужен, цена подошла к нужному уровню с учетом коридора MODE_FREEZELEVEL - значит открыться по рынку и закрыть рыночные ордера - зачем Вам отложенный ордер?
Все привет ребята!
Есть ли промежуточное состояние между переходом из отложенного в рыночный ордер?
Мне надо в этом промежуточном состоянии удалять все другие открытые ордера.
Конечно, вы скажете что есть и другие способы, но мне вот именно такой бы подошел лучше всего.
Заранее спасибо!
Я бы помог, но:
Есть ли промежуточное состояние между переходом из отложенного в рыночный ордер?
Мне надо в этом промежуточном состоянии удалять все другие открытые ордера.
Даже представить не могу. Как квадратный трехчлен.
Все привет ребята!
Есть ли промежуточное состояние между переходом из отложенного в рыночный ордер?
Мне надо в этом промежуточном состоянии удалять все другие открытые ордера.
Конечно, вы скажете что есть и другие способы, но мне вот именно такой бы подошел лучше всего.
Заранее спасибо!
Есть только миг, между прошлым и будущим. За этот миг сделать с ордерами что-то затруднительно. Обычно формулируют так: если один сработал, второй удалить
зачем Вам отложенный ордер?
Заказчик так изволит желать.
Есть только миг, между прошлым и будущим. За этот миг сделать с ордерами что-то затруднительно. Обычно формулируют так: если один сработал, второй удалить
Я уже придумал. Сразу после открытия нового ордера, все ордера открытые ранее 1 минуты почпокиваются советником. И далее ждем новые серии отложенников с уже имеющимся рыночным ордеров. И снова как только новый переход из отложенника в рыночный - чпокаем все ордера и рыночные и отложенные открытые ранее 1 минуты назад.
Сразу после открытия нового ордера, все ордера открытые ранее 1 минуты почпокиваются советником.
хм, сложилось ощущение, что Вы постоянно все усложняете....
а почему при подсчете ордеров (Вы все равно будете хоть один раз их считать в советнике - все так делают) нельзя найти время открытия последнего ордера и затем закрыть все ордера меньше времени открытия последнего ордера?
ЗЫ: помню с Виктором Вининым общался, он научил - один тик одна торговая операция (или открылись и вышли из start() или закрылись и вышли из start() и тп.) - так всегда стараюсь и делать, а почему именно 1 минута? ))))
хм, сложилось ощущение, что Вы постоянно все усложняете....
а почему при подсчете ордеров (Вы все равно будете хоть один раз их считать в советнике - все так делают) нельзя найти время открытия последнего ордера и затем закрыть все ордера меньше времени открытия последнего ордера?
ЗЫ: помню с Виктором Вининым общался, он научил - один тик одна торговая операция (или открылись и вышли из start() или закрылись и вышли из start() и тп.) - так всегда стараюсь и делать, а почему именно 1 минута? ))))
И то верно. Можно было и так. Ну минута и минута. Сакральный смысл в это не закладывал.
Исхитрись-ка
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Все привет ребята!
Есть ли промежуточное состояние между переходом из отложенного в рыночный ордер?
Мне надо в этом промежуточном состоянии удалять все другие открытые ордера.
Конечно, вы скажете что есть и другие способы, но мне вот именно такой бы подошел лучше всего.
Заранее спасибо!