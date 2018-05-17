Есть ли промежуточное состояние между переходом из отложенного в рыночное?

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Все привет ребята!

Есть ли промежуточное состояние  между переходом из отложенного в рыночный ордер?

Мне надо в этом промежуточном состоянии удалять все другие открытые ордера.

Конечно, вы скажете что есть и другие способы, но мне вот именно такой бы подошел лучше всего.

Заранее спасибо! 

 

в МТ4 это уровень MODE_FREEZELEVEL, когда отложенный ордер на этом уровне, он еще и не открыт как рыночный, но уже и не может работать как отложенный ордер: быть передвинут или удален

для Вашей задачи сам отложенный ордер вроде как и не нужен, цена подошла к нужному уровню с учетом коридора MODE_FREEZELEVEL  -  значит открыться по рынку и закрыть рыночные ордера - зачем Вам отложенный ордер?

 
Evgeniy Zhdan:

Все привет ребята!

Есть ли промежуточное состояние  между переходом из отложенного в рыночный ордер?

Мне надо в этом промежуточном состоянии удалять все другие открытые ордера.

Конечно, вы скажете что есть и другие способы, но мне вот именно такой бы подошел лучше всего.

Заранее спасибо! 

Я бы помог, но: 

Есть ли промежуточное состояние  между переходом из отложенного в рыночный ордер?

Мне надо в этом промежуточном состоянии удалять все другие открытые ордера.


Даже представить не могу. Как квадратный трехчлен. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:   Даже представить не могу. Как квадратный трехчлен
[Удален]  
Evgeniy Zhdan:
Все привет ребята!
Есть ли промежуточное состояние  между переходом из отложенного в рыночный ордер?
Мне надо в этом промежуточном состоянии удалять все другие открытые ордера.
Конечно, вы скажете что есть и другие способы, но мне вот именно такой бы подошел лучше всего.
Заранее спасибо!

Есть только миг, между прошлым и будущим. За этот миг сделать с ордерами что-то затруднительно. Обычно формулируют так: если один сработал, второй удалить

 
Igor Makanu:

 зачем Вам отложенный ордер?

Заказчик так изволит желать. 

LRA:

Есть только миг, между прошлым и будущим. За этот миг сделать с ордерами что-то затруднительно. Обычно формулируют так: если один сработал, второй удалить

Я уже придумал. Сразу после открытия нового ордера, все ордера открытые ранее 1 минуты почпокиваются советником. И далее ждем новые серии отложенников с уже имеющимся рыночным ордеров. И снова как только новый переход из отложенника в рыночный - чпокаем все ордера и рыночные и отложенные открытые ранее 1 минуты назад.

 
Evgeniy Zhdan:

Сразу после открытия нового ордера, все ордера открытые ранее 1 минуты почпокиваются советником. 

хм, сложилось ощущение, что Вы постоянно все усложняете....

а почему при подсчете ордеров (Вы все равно будете хоть один раз их считать в советнике - все так делают) нельзя найти время открытия последнего ордера и затем закрыть все ордера меньше времени открытия последнего ордера?

ЗЫ: помню с Виктором Вининым общался, он научил - один тик одна торговая операция (или открылись и вышли из start() или закрылись и вышли из start() и тп.) - так всегда стараюсь и делать, а почему именно 1 минута? ))))

 
Igor Makanu:

хм, сложилось ощущение, что Вы постоянно все усложняете....

а почему при подсчете ордеров (Вы все равно будете хоть один раз их считать в советнике - все так делают) нельзя найти время открытия последнего ордера и затем закрыть все ордера меньше времени открытия последнего ордера?

ЗЫ: помню с Виктором Вининым общался, он научил - один тик одна торговая операция (или открылись и вышли из start() или закрылись и вышли из start() и тп.) - так всегда стараюсь и делать, а почему именно 1 минута? ))))

И то верно. Можно было и так. Ну минута и минута. Сакральный смысл в это не закладывал.

 
Это время есть, если залезть "между тиков" и этот, как уже написали выше, "миг между прошлым и будущим" по своей продолжительности зависит от брокера. "Поймать" этот период можно и на длительном промежутке времени, у одного известного красного австралийского брокера на демо, который регистрируется через терминал торговый. 
 
так заморозка не гарантирует срабатывание от слова совсем, так что автор ищет что-то бесполезное
 

Исхитрись-ка мне добыть
То-Чаво-Не может быть!
Запиши себе названье,
Чтобы в спешке не забыть!

...

Где искать и как добыть
То-Чаво-Не может быть?
Ведь его на свете нету,
Сколько землю не копыть!..

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