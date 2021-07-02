Как писать параметры csv=файла в отдельные ячейки?
Да ты же сам говоришь, что файл csv - "comma-separated values" !
Этот файл как раз и предназначен для того, чтобы писать в разные ячейки.
У меня, скажем есть специальный класс CStringMatrix - матрица строк, который я заполняю в програме, и который умеет, если надо - писать в этот файл, просто ставя разделители.
Кстати, вопрос присутствующим - как из программы выяснить установку "Разделитель элементов списка" из региональных настроек ?
(Именно этот разделитель используется при анализе CSV-файлов в Excel'e)
Пишу лог-файл функцией, которую допиливаю по свои нужды. На данный момент, она такая:
Зачем писать в эксель, если все параметры пишутся в одну ячейку(клетку). Что бы писались в разные клетки нельзя что-ли?
Можно. Просто надо писать несколько раз.
int handle = FileOpen(fileName, FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_CSV, ";"); FileSeek(handle, 0, SEEK_END); FileWrite(handle, TimeToString(TimeCurrent(), TIME_DATE|TIME_SECONDS)); FileWrite(handle, dataToWrite); FileClose(handle);Так будет заполнено две ячейки одной строки Excell
Кстати, вопрос присутствующим - как из программы выяснить установку "Разделитель элементов списка" из региональных настроек ?
(Именно этот разделитель используется при анализе CSV-файлов в Excel'e)
По-моему, в MQL такого нет. Поэтому путь один - GetLocaleInfo из kernel32.dll.
По-моему, в MQL такого нет.
Вот и у меня такое подозрение...
Не хочется использовать DLL, даже системные... И не хочется озадачивать пользователя вводом разделителя...
Можно. Просто надо писать несколько раз.Так будет заполнено две ячейки одной строки Excell
Мда, после нормальный джавовских фреймворков, это как-то скудно)) По сути, не важно. Можно разделитель поставить, а потом когда открывать, то указывать разделитель. И всё расставляется по разным ячейкам.
Вот и у меня такое подозрение...
Не хочется использовать DLL, даже системные... И не хочется озадачивать пользователя вводом разделителя...
А пользователю то это зачем? Если лог-файл, то это себе нужно, а не пользователю.. Пользователь, навряд ли, в файл полезет. Ему проще на экран вывесит что-то в окошко.
А пользователю то это зачем? Если лог-файл, то это себе нужно, а не пользователю.. Пользователь, навряд ли, в файл полезет. Ему проще на экран вывесит что-то в окошко.
Да если бы только мне - и вопросов бы не было.
"На экран вывесить в окошко" - совсем не проще. Экселевская таблица - куда более удобна, и график можно построить, и вычисления провести.
Просто столкнулся с тем, что у пользователя буржуйская Винда, и, соответственно, эксель открывает файл, не разделяя его на ячейки. Разобрать-то разобрались, заменили разделитель - все заработало. Но предпочтительнее, чтобы CSV-разделитель ставился бы автоматически правильно.
Да если бы только мне - и вопросов бы не было.
"На экран вывесить в окошко" - совсем не проще. Экселевская таблица - куда более удобна, и график можно построить, и вычисления провести.
Просто столкнулся с тем, что у пользователя буржуйская Винда, и, соответственно, эксель открывает файл, не разделяя его на ячейки. Разобрать-то разобрались, заменили разделитель - все заработало. Но предпочтительнее, чтобы CSV-разделитель ставился бы автоматически правильно.
Вот здесь предлагалось решение с помощью макроса открытия текстового файла в Excel,
https://social.technet.microsoft.com/Forums/ru-RU/995a5be0-a0db-4229-89c0-9236f8ef8910/-txt-?forum=xpru
только не всем оно подходит:
"Спасибо за макрос, но использовать его мы не можем из-за того, что мы используем сертификаты безопасности с цифровой подписью(((. Видимо единственно возможный выход - это использовать файлы csv. Эксель настроить пока не удалось((("
- social.technet.microsoft.com
Вот здесь предлагалось решение с помощью макроса открытия текстового файла в Excel,
Спасибо, но предлагать пользователям ставить макрос - ничуть не проще, чем предложить изменить разделитель в региональных установках.
То есть, раз выяснить это из МКЛ-скрипта нельзя - то проще всего просить пользователей заменять разделитель.
В остальном - все в порядке, все нормально работает, и нормально открывается.
Вот же, все графики и таблицы из моей Лиги Торговых Систем - сделаны как раз этим скриптом.
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Пишу лог-файл функцией, которую допиливаю по свои нужды. На данный момент, она такая:
Зачем писать в эксель, если все параметры пишутся в одну ячейку(клетку). Что бы писались в разные клетки нельзя что-ли?