Мультивалютные Эксперты 5-21 пара - страница 4
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Между прочим известнейщий факт. Но я готов сломать стереотипы. Сделал ТС для Н1. Теперь сделки открытые на М15 и имеющие лучшую цену чем сигнал на часе, переводятся на закрытия по сигналам ТС с Н1. Перевод осуществляется руками через магик номер. Геморно, а что поделать... Зато чуток нарушу стереотип что ТС должна работать только на одном ТФ...
цель темы расшевелить местных "торговцев" ****** в Маркете
Маркет вообще не заботится о потребителях, Еслиб Австралия принимала так же эмигрантов, это была бы америка
цель темы расшевелить местных "торговцев" ****** в Маркете
Маркет вообще не заботится о потребителях, Еслиб Австралия принимала так же эмигрантов, это была бы америка
Как только вы упомянули зигзаг я сразу расплылся в улыбке. Не вздумайте ставить ТС на реальный счёт.... Слив будет делом времени..... Хотя я и не знаю как устроена Ваша ТС, но одного упоминания о зигзаге меня жутко смутило. Доверия ноль, если честно...
Как только вы упомянули зигзаг я сразу расплылся в улыбке. Не вздумайте ставить ТС на реальный счёт.... Слив будет делом времени..... Хотя я и не знаю как устроена Ваша ТС, но одного упоминания о зигзаге меня жутко смутило. Доверия ноль, если честно...
не видно что тс входит в рынок по каждому символу 3-4 раза? или она входит раз за разом в одну сторону?
этот робот приветствует любые зигзаги и тренд, пару сделок по каждому символу и выберется в профит, по адаптации)
не видно что тс входит в рынок по каждому символу 3-4 раза? или она входит раз за разом в одну сторону?
этот робот приветствует любые зигзаги и тренд, пару сделок по каждому символу и выберется в профит, по адаптации)
Покажи баланс средств????
Покажи баланс средств????
выше на скрине
выше на скрине
Там нету графика средств. Замониторь счёт в сигналах. Там статистики поболе будет, там и кривая средств тоже есть. Интересно глянуть просто...
Там нету графика средств. Замониторь счёт в сигналах. Там статистики поболе будет, там и кривая средств тоже есть. Интересно глянуть просто...
накидывателям на график не буду помогать, неоднократно написал что Волчанскому скинул доступ, если ему не доверять
накидывателям на график не буду помогать, неоднократно написал что Волчанскому скинул доступ, если ему не доверять
Так как раз по графику средств можно оценить риски по такой ТС. Кривая баланса выглядет хорошо, но как себя чувствовали в это время средства. Вот это то и интересно...
Так как раз по графику средств можно оценить риски по такой ТС. Кривая баланса выглядет хорошо, но как себя чувствовали в это время средства. Вот это то и интересно...
в лс скину если подтвердите
в лс скину если подтвердите
Та не вопрос. Конечно. Если там всё нормально то без условно я подтвержу...