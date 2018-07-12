Мультивалютные Эксперты 5-21 пара - страница 7

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Mihail Marchukajtes:
При чём здесь пить??? Я вообще не пью....

тогда еще хуже)

 
Fast451:

тогда еще хуже)

Что за нападки я не понял??? Завидно стало что у меня ТС круче???? :-) Зависть скверная штука, скажу я Вам.... Удачи!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Что за нападки я не понял??? Завидно стало что у меня ТС круче???? :-) Зависть скверная штука, скажу я Вам.... Удачи!!!!

не я кинулся вам доказывать свои ТС) в трезвом уме такое городить... пить можно было бы бросить))

переоткрыл 2 счета,

 
Fast451:

не я кинулся вам доказывать свои ТС) в трезвом уме такое городить...

переоткрыл 2 счета,

Ну ну...... посмотрим........ на этот раз всё по другому. Деньги любят тишину.... 

 
Mihail Marchukajtes:

Ну ну...... посмотрим........ на этот раз всё по другому. Деньги любят тишину.... 

громкое заявление, кто-то с помощью нее сломает рынок?)


вобщем сперва вам стат нужна была, получили, опять не то, ваша ТС на графике "круче" чтож вы так все не довольны??

 
Fast451:

громкое заявление, кто-то с помощью нее сломает рынок?)


вобщем сперва вам стат нужна была, получили, опять не то, ваша ТС на графике "круче" чтож вы так все не довольны??

С чего вдруг. Я доволен и даже ОЧЕНЬ, особенно с начала мая!!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

С чего вдруг. Я доволен и даже ОЧЕНЬ, особенно с начала мая!!!!!

надо бы замониторить на fxbook или в сигналы

 
Fast451:

не я кинулся вам доказывать свои ТС) в трезвом уме такое городить... пить можно было бы бросить))

переоткрыл 2 счета,

А что с первым счётом? Что-то ни одной позиции. Что не так пошло?
 
Mihail Marchukajtes:

Я так понимаю что у тебя торговля началась в начале мая??? На удивления у меня тоже и как нистранно очень удачно. А теперь сравни свою статистику за этот период и мою. Обрати внимание не на процент прибыли, а на другие параметры. Профит фактор и всё такое... ТАк вот это КЛАССИКА. У тебя она тоже идёт в плюс, но посредственненько... НЕ обесудь....

И это тебе не демо!!!!

Неплохой SO получился...

 
Alexey Viktorov:
А что с первым счётом? Что-то ни одной позиции. Что не так пошло?

новые счета на тест открыл, на других периодах

самый лучший график)



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