Мультивалютные Эксперты 5-21 пара - страница 7
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При чём здесь пить??? Я вообще не пью....
тогда еще хуже)
тогда еще хуже)
Что за нападки я не понял??? Завидно стало что у меня ТС круче???? :-) Зависть скверная штука, скажу я Вам.... Удачи!!!!
Что за нападки я не понял??? Завидно стало что у меня ТС круче???? :-) Зависть скверная штука, скажу я Вам.... Удачи!!!!
не я кинулся вам доказывать свои ТС) в трезвом уме такое городить... пить можно было бы бросить))
переоткрыл 2 счета,
не я кинулся вам доказывать свои ТС) в трезвом уме такое городить...
переоткрыл 2 счета,
Ну ну...... посмотрим........ на этот раз всё по другому. Деньги любят тишину....
Ну ну...... посмотрим........ на этот раз всё по другому. Деньги любят тишину....
громкое заявление, кто-то с помощью нее сломает рынок?)
вобщем сперва вам стат нужна была, получили, опять не то, ваша ТС на графике "круче" чтож вы так все не довольны??
громкое заявление, кто-то с помощью нее сломает рынок?)
вобщем сперва вам стат нужна была, получили, опять не то, ваша ТС на графике "круче" чтож вы так все не довольны??
С чего вдруг. Я доволен и даже ОЧЕНЬ, особенно с начала мая!!!!!
С чего вдруг. Я доволен и даже ОЧЕНЬ, особенно с начала мая!!!!!
надо бы замониторить на fxbook или в сигналы
не я кинулся вам доказывать свои ТС) в трезвом уме такое городить... пить можно было бы бросить))
переоткрыл 2 счета,
Я так понимаю что у тебя торговля началась в начале мая??? На удивления у меня тоже и как нистранно очень удачно. А теперь сравни свою статистику за этот период и мою. Обрати внимание не на процент прибыли, а на другие параметры. Профит фактор и всё такое... ТАк вот это КЛАССИКА. У тебя она тоже идёт в плюс, но посредственненько... НЕ обесудь....
И это тебе не демо!!!!
Неплохой SO получился...
А что с первым счётом? Что-то ни одной позиции. Что не так пошло?
новые счета на тест открыл, на других периодах
самый лучший график)