Мультивалютные Эксперты 5-21 пара - страница 6

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Mihail Marchukajtes:
И непонятка с графиком средств как то смущает...

напиши в MQ пусть разберутся

 

Что то с чем то. Может нужно время чтоб прогрузился... Подождём...

 
Mihail Marchukajtes:

Что то с чем то. Может нужно время чтоб прогрузился... Подождём...

сегодня интересный день, на часовых графиках разворот

 
Fast451:

сегодня интересный день, на часовых графиках разворот

Я уже давно перевернулся.....

 
Mihail Marchukajtes:

Я уже давно перевернулся.....

не раньше чем на минутках) посмотри открытие ордеров

 
Fast451:

не раньше чем на минутках) посмотри открытие ордеров

Ну нет конечно. Я на минутках не торгую...

 
Mihail Marchukajtes:

Ну нет конечно. Я на минутках не торгую...

много лет думал что на М1 торговля бред, а нет, есть и там жизнь

 

Я так понимаю что у тебя торговля началась в начале мая??? На удивления у меня тоже и как нистранно очень удачно. А теперь сравни свою статистику за этот период и мою. Обрати внимание не на процент прибыли, а на другие параметры. Профит фактор и всё такое... ТАк вот это КЛАССИКА. У тебя она тоже идёт в плюс, но посредственненько... НЕ обесудь....


И это тебе не демо!!!!

 
Mihail Marchukajtes:

Я так понимаю что у тебя торговля началась в начале мая??? На удивления у меня тоже и как нистранно очень удачно. А теперь сравни свою статистику за этот период и мою. Обрати внимание не на процент прибыли, а на другие параметры. Профит фактор и всё такое... ТАк вот это КЛАССИКА. У тебя она тоже идёт в плюс, но посредственненько... НЕ обесудь....

И это тебе не демо!!!!

бросай пить, мне без разницы что у вас

 
При чём здесь пить??? Я вообще не пью....
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