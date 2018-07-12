Мультивалютные Эксперты 5-21 пара - страница 6
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И непонятка с графиком средств как то смущает...
напиши в MQ пусть разберутся
Что то с чем то. Может нужно время чтоб прогрузился... Подождём...
Что то с чем то. Может нужно время чтоб прогрузился... Подождём...
сегодня интересный день, на часовых графиках разворот
сегодня интересный день, на часовых графиках разворот
Я уже давно перевернулся.....
Я уже давно перевернулся.....
не раньше чем на минутках) посмотри открытие ордеров
не раньше чем на минутках) посмотри открытие ордеров
Ну нет конечно. Я на минутках не торгую...
Ну нет конечно. Я на минутках не торгую...
много лет думал что на М1 торговля бред, а нет, есть и там жизнь
Я так понимаю что у тебя торговля началась в начале мая??? На удивления у меня тоже и как нистранно очень удачно. А теперь сравни свою статистику за этот период и мою. Обрати внимание не на процент прибыли, а на другие параметры. Профит фактор и всё такое... ТАк вот это КЛАССИКА. У тебя она тоже идёт в плюс, но посредственненько... НЕ обесудь....
И это тебе не демо!!!!
Я так понимаю что у тебя торговля началась в начале мая??? На удивления у меня тоже и как нистранно очень удачно. А теперь сравни свою статистику за этот период и мою. Обрати внимание не на процент прибыли, а на другие параметры. Профит фактор и всё такое... ТАк вот это КЛАССИКА. У тебя она тоже идёт в плюс, но посредственненько... НЕ обесудь....
И это тебе не демо!!!!
бросай пить, мне без разницы что у вас