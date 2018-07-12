Мультивалютные Эксперты 5-21 пара - страница 2
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На майбуке регай счет
там видно будет на графике как торговал бот.
На майбуке регай счет
там видно будет на графике как торговал бот.
Где регать и получать деньги я знаю, интересовал главный вопрос - на системы от 5 до 21 торговой пары подписчики? вопрос в кол-ве одновременных ордеров, маржа...? риски
открытие на баре, разницы нет, система не пипсовая, в паровоз на баре не запрыгивает, 1-2 больших пункта ничего не значат
Волчанскому скинул пароли
конечно нет
демо ж не деньги...
конечно нет
демо ж не деньги...
Ренат вам Большой минус в карму, там не пипсовик проскальзывающий на демо, если ваш ДЦ не открывает обычные ордера или расширяет спрэд на основные пары до безумных пределов...
на реале не торгую по личным причинам
вы просите критику только по одной картинке, нужен моник.
без моника это лабуда будет .
бла бла бла ...
вы просите критику только по одной картинке, нужен моник.
там инфы более чем достаточно за данный период, или вы считаете MQ против пользователей?
моник, накинуть историю на свой комплект 100 индикаторов? )
Волчанскому в лс скинул пароли, попросил посмотреть
там инфы более чем достаточно за данный период, или вы считаете MQ против пользователей?
моник, накинуть историю на свой комплект 100 индикаторов? )
Волчанскому в лс скинул пароли, попросил посмотреть
картинка то да,... там можно увидеть
но нада бы увидеть уровни стопов итд. тейков тралов ,
картинка то да,... там можно увидеть
но нада бы увидеть уровни стопов итд. тейков тралов ,
макс стопы на картинке видны, в подтверждение скинул доступ Волчанскому
вообще интересует или уже не интересует, вопрос именно большого одновременно открытых позиций
бездарная критика только приветствуется
на второй вроде коррекции
4 дня торговля на Демо
этим всё сказано, возвращайтесь через 6 месяцев, тогда и обсудим.