Мультивалютные Эксперты 5-21 пара - страница 2

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На майбуке регай счет

там видно будет на графике как торговал бот.

 
Alexander Ivanov:

На майбуке регай счет

там видно будет на графике как торговал бот.

Где регать и получать деньги я знаю, интересовал главный вопрос - на системы от 5 до 21 торговой пары подписчики? вопрос в кол-ве одновременных ордеров, маржа...? риски

 
Fast451:

открытие на баре, разницы нет, система не пипсовая, в паровоз на баре не запрыгивает, 1-2 больших пункта ничего не значат

Волчанскому скинул пароли

конечно нет

демо ж не деньги...

 
Renat Akhtyamov:

конечно нет

демо ж не деньги...

Ренат вам Большой минус в карму, там не пипсовик проскальзывающий на демо, если ваш ДЦ не открывает обычные ордера или расширяет спрэд на основные пары до безумных пределов...

на реале не торгую по личным причинам

 

вы просите критику только по одной картинке, нужен моник.

без моника  это лабуда будет .


бла бла бла ...

 
Alexander Ivanov:

вы просите критику только по одной картинке, нужен моник.

там инфы более чем достаточно за данный период, или вы считаете MQ против пользователей?

моник, накинуть историю на свой комплект 100 индикаторов? )

Волчанскому в лс скинул пароли, попросил посмотреть 

 
Fast451:

там инфы более чем достаточно за данный период, или вы считаете MQ против пользователей?

моник, накинуть историю на свой комплект 100 индикаторов? )

Волчанскому в лс скинул пароли, попросил посмотреть 

картинка то да,... там можно  увидеть

но нада бы увидеть уровни стопов итд. тейков тралов , 

 
Alexander Ivanov:

картинка то да,... там можно  увидеть

но нада бы увидеть уровни стопов итд. тейков тралов , 

макс стопы на картинке видны, в подтверждение скинул доступ Волчанскому

вообще интересует или уже не интересует, вопрос именно большого одновременно открытых позиций


бездарная критика только приветствуется

Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
Совершение сделок - Торговые операции - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением текущими позициями путем их модификации или закрытия. Платформа позволяет удобно просматривать торговую историю на счете, настраивать оповещения о событиях на рынке и многое другое. Открытие позиций...
 

на второй вроде коррекции

 

4 дня торговля на Демо

этим всё сказано, возвращайтесь через 6 месяцев, тогда и обсудим.

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