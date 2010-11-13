генератор торговых стратегий - страница 2
Зачем статья? Справка же есть. Следующий чемпионат будет завален советниками.
Если выборы вариантов примочек были собственными разработками, то возможно из своих кирпичей было бы удобно и быстро строить варианты систем...
Так делайте свои инклудники!
В справке об этом сказано - создаете файл по шаблону и "генератор" автоматически его подхватыват.
Создание готовых советников
"Мастер MQL5" позволяет создавать полностью работоспособных советников на основе стандартной библиотеки, поставляемой вместе с клиентским терминалом. Для того чтобы приступить к генерации советника, необходимо выбрать пункт "Советник (сгенерировать)" на первой странице "Мастера MQL5".
Процесс генерации советника состоит из нескольких этапов.
Общие параметры
В данном окне необходимо заполнить следующие поля:
Ниже отображается набор обязательных параметров, созданных по умолчанию:
Вышеуказанные параметры удалить нельзя. Даже если удалить их из данного окна, в процессе генерации эксперта они будут восстановлены и включены в него.
Помимо обязательных параметров в советник могут быть добавлены и дополнительные, также как и при создании шаблона эксперта.
Сигналы
На данном этапе выбирается тип сигнала, по которому советник будет совершать торговые операции.
В поле "Имя" из предложенного списка необходимо выбрать один из типов сигналов. Файлы исходных кодов сигналов расположены в папке папка_терминала/MQL5/include/expert/signal/.
Для каждого типа сигнала существует определенный набор параметров:
Существует два режима создания параметров, переключение между которыми происходит по двойному нажатию левой кнопкой мыши на иконке. Если параметр имеет подсвеченную иконку, то он будет доступен как входная переменная эксперта (input-переменная). Такие параметры могут быть в последующем использованы для оптимизации эксперта в тестере стратегий. Если параметр имеет серую иконку, то ему будет задано фиксированное значение, недоступное для изменения из свойств эксперта.
Трейлинг
На данном этапе выбирается тип перемещения уровня Стоп Лосс (трейлинг стоп).
В поле "Имя" из предложенного списка необходимо выбрать один из типов трейлинга. Файлы исходных кодов данных функций расположены в папке папка_терминала/MQL5/include/expert/trailing/.
Для каждого типа трейлинга существует определенный набор параметров:
Существует два режима создания параметров, переключение между которыми происходит по двойному нажатию левой кнопкой мыши на иконке. Если параметр имеет подсвеченную иконку, то он будет доступен как входная переменная эксперта (input-переменная). Такие параметры могут быть в последующем использованы для оптимизации эксперта в тестере стратегий. Если параметр имеет серую иконку, то ему будет задано фиксированное значение, недоступное для изменения из свойств эксперта.
Управление капиталом
На данном этапе выбирается тип управления капиталом для советника.
В поле "Имя" из предложенного списка необходимо выбрать один из типов управления капиталом. Файлы исходных кодов данных функций расположены в папке папка_терминала/MQL5/include/expert/money/.
Для каждого типа управления капиталом существует определенный набор параметров:
Существует два режима создания параметров, переключение между которыми происходит по двойному нажатию левой кнопкой мыши на иконке. Если параметр имеет подсвеченную иконку , то он будет доступен как входная переменная эксперта (input-переменная). Такие параметры могут быть в последующем использованы для оптимизации эксперта в тестере стратегий. Если параметр имеет серую иконку, то ему будет задано фиксированное значение, недоступное для изменения из свойств эксперта.
После нажатия кнопки "Готово" будет сгенерирован MQ5-файл советника. Для того чтобы приступить к его использованию, необходимо провести его компиляцию при помощи кнопки "Компилировать" или клавиши F7.
Мастер MQL5 использует исходные коды соответствующих классов Стандартных библиотек, в которых содержится простое описание всех задаваемых при работе "Мастера MQL5" параметров. В дополнение к идущим в поставке с терминалом, вы можете написать собственные классы или создать их наследников с требуемым функционалом и поместить их в соответствующие директории.
Напишите собственные классы в соответствии с простыми правилами, и ваши торговые сигналы, способы трейлинга защитного стопа и модули управления капиталом будут подхвачены "Мастером MQL5" и могут использоваться для создания торговых роботов с более богатым функционалом.
HideYourRichess:
В справке, у меня, ничего нет.
Извините за неточность в терминологии. Руководство пользователя MetaEditor/Мастер MQL5 / Создание готовых советников
Про способ принудительного обновления справочных материалов недавно говорил Rosh, но ссылку с ходу найти не могу.
Кстати, опции "Подробнее..." в Мастере MQL5 пока работают не совсем корректно, т.е. отсылают не на тематическую страницу, а в самое начало Руководства.
Мда, в таком виде толку от генератора не много. Как его расширять - не понятно, а если он этакий закрытый, то не проще ли взять в качестве заготовки пример любого готового эксперта?
Описание будет, но уже сейчас можно посмотреть исходные коды, чтобы понять как это работает. Например, на этапе выбора метода Trailing Stop предлагается четыре варианта. Эти варианты не зашиты жестко в код MetaEditor, они берутся из файлов в разделе Include/Expert/Trailing
Добавьте свои варианты и их можно будет также легко вставлять в новый советник с помощью Мастера MQL5.
Шикарно! Чудесно!
Не хватает входных переменных true/false которые запрещают ММ и Trailing