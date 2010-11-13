генератор торговых стратегий - страница 4

Urain:

2 Я не говорил что такой генератор ни к чему, он хорошее подспорье и автоматизация большого круга интересов.

3 Тут согласен, и собственно это пытался донести прошлым постом.

2. Дословно нет, а по смыслу - говорили: объять море вариантов текущим подспорьем тем более невозможно, но если оно уже в таком виде полезно, то и высказанные предложения - тем более.

3. Неправильные цели.

 
Идея классная. Если удастся сделать из генератора быстрое средство проверки торговых идей - то это будет очень здорово. Как правило трейдеры с опытом обладают парой тройкой подходов, которые можно комбинировать и использовать с разными идеями.
 

У Вас старая версия терминала.

Чтобы обновиться, выделите счет на сервере access.metatrader5.com:443 и терминал начнет обновляться.



 
Сгенерировал советник



... и не работае. Вот что в тестере...

Может это только у меня. (Остальные вроде работают.) Просьба проверить.

 
sultanm:
Спасибо.

Проверим. 

 
sultanm:
На каком символе тестировали? На каком сервере?
 
sultanm:
Извините. В сигнале была ошибка. Исправлено. Исправления в следующем билде.
 

Кто знает где взять список всех возможных параметров настроек
советников,которые реально возможны?
Например - Реально существуют и работают такие параметры
советников:

Риск,

Тралингстоп,

Дельта,

Магик,

Лот,

Баланс,

DecreaseFactor

Тэйк Профит           // Стоп Прибыль

Стоп Лосс            // Стоп Убыток

StartTime=1;        //Время начала работы эксперта

EndTime=2;         //Время окончания работы эксперта

А какие еще бывают настройки ?

 
alexmoney:

не совсем понятен вопрос, названия параметров настроек может быть множество, зависит от ТС и фантазии программера или заказчика советника.
[Удален]  
alexmoney:

А какие нужны такие и бывают. При желании можете их собрать в одном месте.

Я к примеру, так и делаю (Все параметры которые могут быть у экспертов которые я пишу хранятся в отдельном каталоге).

