генератор торговых стратегий - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
2 Я не говорил что такой генератор ни к чему, он хорошее подспорье и автоматизация большого круга интересов.
3 Тут согласен, и собственно это пытался донести прошлым постом.
2. Дословно нет, а по смыслу - говорили: объять море вариантов текущим подспорьем тем более невозможно, но если оно уже в таком виде полезно, то и высказанные предложения - тем более.
3. Неправильные цели.
У Вас старая версия терминала.
Чтобы обновиться, выделите счет на сервере access.metatrader5.com:443 и терминал начнет обновляться.
... и не работае. Вот что в тестере...
Может это только у меня. (Остальные вроде работают.) Просьба проверить.
Сгенерировал советник
... и не работае. Вот что в тестере...
Может это только у меня. (Остальные вроде работают.) Просьба проверить.
Спасибо.
Проверим.
Сгенерировал советник
... и не работае. Вот что в тестере...
Может это только у меня. (Остальные вроде работают.) Просьба проверить.
Сгенерировал советник
... и не работае. Вот что в тестере...
Может это только у меня. (Остальные вроде работают.) Просьба проверить.
Кто знает где взять список всех возможных параметров настроек
советников,которые реально возможны?
Например - Реально существуют и работают такие параметры
советников:
Риск,
Тралингстоп,
Дельта,
Магик,
Лот,
Баланс,
DecreaseFactor
Тэйк Профит // Стоп Прибыль
Стоп Лосс // Стоп Убыток
StartTime=1; //Время начала работы эксперта
EndTime=2; //Время окончания работы эксперта
А какие еще бывают настройки ?
Кто знает где взять список всех возможных параметров настроек
советников,которые реально возможны?
Например - Реально существуют и работают такие параметры
советников:
Риск,
Тралингстоп,
Дельта,
Магик,
Лот,
Баланс,
DecreaseFactor
Тэйк Профит // Стоп Прибыль
Стоп Лосс // Стоп Убыток
StartTime=1; //Время начала работы эксперта
EndTime=2; //Время окончания работы эксперта
А какие еще бывают настройки ?
Кто знает где взять список всех возможных параметров настроек
советников,которые реально возможны?
Например - Реально существуют и работают такие параметры
советников:
Риск,
Тралингстоп,
Дельта,
Магик,
Лот,
Баланс,
DecreaseFactor
Тэйк Профит // Стоп Прибыль
Стоп Лосс // Стоп Убыток
StartTime=1; //Время начала работы эксперта
EndTime=2; //Время окончания работы эксперта
А какие еще бывают настройки ?
А какие нужны такие и бывают. При желании можете их собрать в одном месте.
Я к примеру, так и делаю (Все параметры которые могут быть у экспертов которые я пишу хранятся в отдельном каталоге).