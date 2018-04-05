Маркет - представление инфы
Решил просмотреть Продукты на Маркете. Вот мне интересно. Думали о красивостях или о "бедном пользователе".
Тысячи приложений. У каждой картинка. Всплывающая подсказка.
Но! Дико неудобно. Непродуктивно. Ужасно затратно по времени. Чтобы увидеть "пакет" работ одного автора - необходимо ползти в нему на страничку. Если на Маркете сотни Авторов, то времени на просмотр всего и вся придётся потратить ну очень много. Калькулятор нужен. Да Бог с ним, с калькулятором.
Модераторы, в виде Таблиц представить информацию - не судьба?
Причем тут модераторы? Вы не видите различий между администраторами и модераторами?
И как Вы себе представляете информацию в таблицах? Есть идеи - опишите конкретное предложение вместо того того чтобы хаять маркет.
Выход очень простой - брать плату "За место", как делается на рынке. 10% стоимости продукта продавец должен заплатить за регистрацию на маркете. И 10% с каждой продажи. Вот тогда продавцы будут думать, надо ли выставлять продукт на маркет. Количество продуктов уменьшится, выбор облегчится, торговля оживится.
Ну там круче - 20% от продажи отстегивается. А регистрация в Маркете не такая уж и простая. Часто появляются темы с жалобами о том, что с кандидата в продавцы "требуют что-то непонятное".
Ну там круче - 20% от продажи отстегивается. А регистрация в Маркете не такая уж и простая. Часто появляются темы с жалобами о том, что с кандидата в продавцы "требуют что-то непонятное".
Тут есть рациональное зерно в предложении. 10% брать перед подачей КАЖДОГО продукта в маркет - с продавца. Раньше может ресурсу было выгодно наполнение, т.е. количество. Но теперь бы над качеством ассортимента поработать. Сейчас создается впечатление, что некоторые продавцы просто комментируют input-переменные, меняют их местами, чуть поменяли описание продукта и каждый месяц подают в маркет НОВЕЙШУЮ разработку. Скорее всего, чтобы на первых страницах в новинках продержаться несколько недель. А так бы, да, возможно старались бы следить за уникальностью и разумностью цены. Ну может не 10%, а фиксированную плату или прогрессивную шкалу. До 500 дол. продукт - $30 за размещение, до 1000 - $50, до 10 000 - $100. Что-то в этом роде.
+100500
Поддерживаю.
Мое видение "главной вкладки маркета" да и всего "Коде база" до кучи.
А то существующая мало информативна и не удобна для просмотра продуктов.
А так да, я - за. Очень хорошо. Особенно в виде вертикальной Ленты. Было бы просто замечательно.
И для Alexandr Saprykin
Моя думает, что модератор обязан докладывать "вверх" по Инстанции, если "низы" уже не могут жить по старому! :)
Мое видение "главной вкладки маркета" да и всего "Коде база" до кучи.
А то существующая мало информативна и не удобна для просмотра продуктов.
Слишком много страниц с такими окнами получится, до конца никто не долистает.
Если брать за ранее, то рынок уйдет в теневой рынок и цена на этом рынке будет меньше и продажи пойдут в разы быстрее. И дикампил тут будет совсем ни причем, по цене разбираться с чужим кодом будет дороже и по времени дольше, а тут на тебе 5 баксов готовый робот и не ломать мозг. Такого рода путь в никуда. И придумывать ни чего не надо. Надо развивать интуицию, что бы раз и в дамки. Но вирусов станет больше, только что мой безопасник поймал трояна какого-то Мадимира, и вот его я как раз поймал, точно не знаю но предполагаю, что в инете есть, на ютубе и такая фигня с тиками и их записью в файл, и вот после ее установки у меня все начало подтормаживать, вчера словил трояна, я поудалял все терминалы и по новой их поставил, во сейчас еще безопасником их проверю и папку АпДате обязательно. И вот их будет море, но и работы прибавиться и конкуренция попрет. Метакоитос этого не допустит. Они знают об этом и все разговоры такого плана ни о чем. Такой рынок сразу разрушит все то что создавалось годами десятками, с одним, двумя, десятком, даже сотней справиться можно без особого труда, а вот когда все попрут, то все. А по поводу жалоб, у меня энцефалопатия сложного генеза, после травмы, мозг разрушается и нервы не в красную армию. А так, каждый человек ищет оправдание своим поступкам. Но это совсем другая история.
Нечего лазить где попало и не будет у вас вирусов.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Решил просмотреть Продукты на Маркете. Вот мне интересно. Думали о красивостях или о "бедном пользователе".
Тысячи приложений. У каждой картинка. Всплывающая подсказка.
Но! Дико неудобно. Непродуктивно. Ужасно затратно по времени. Чтобы увидеть "пакет" работ одного автора - необходимо ползти в нему на страничку. Если на Маркете сотни Авторов, то времени на просмотр всего и вся придётся потратить ну очень много. Калькулятор нужен. Да Бог с ним, с калькулятором.
Модераторы, в виде Таблиц представить информацию - не судьба?