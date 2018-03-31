Ошибка " invalid bar .. <= .." при выполнении CustomRatesUpdate() и CustomRatesReplace()
- Ошибка "there are no trading operations" при выгрузке продукта на маркет
- как добавить Alert в код индикатора
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Посмотрите Rates.mqh, там идет формирование MqlRates[] из MqlTick[].
Если у Вас уже есть готовый проблемный MqlRates[], запишите его через FileSave и прикрепите сюда. А так же скиньте json-файл пользовательского символа.
- голосов: 12
- 2018.03.16
- fxsaber
- www.mql5.com
Из MqlTick[] не подходит - надо именно бары закачать. Файлы прикрепил
Rates-массив нужно перевернуть (время должно быть по-возрастанию). А вот после появится такое
'BTC.EXANTE' invalid bar 2018.03.30 07:34 (2), close price 6673.29000000 is much bigger than open price 6647.13500000 [delta: 2615500000]
на такую запись
[time] [open] [high] [low] [close] [tick_volume] [spread] [real_volume] [ 2] 2018.03.30 07:34:00 6647.13500 6673.68500 6644.69000 6673.29000 4 0 4
И это, похоже, уже баг MT5 - такое логирование. Сами бары успешно запишутся.
Ivan Titov:
Большое спасибо! В документации о порядке баров в массиве ни слова.
Да, в Документации это описано только в части тиков.
А от ошибки "is much bigger" удалось избавиться настройкой свойств символа (прилагаю)
Как раз показательна здесь другая ошибка MT5. Например, стираю полностью Ваш символ. И создаю на основе исправленного json-файла его же. Попытка записать бары при этом выдаст все ту же ошибку. Потому что где-то в кешах хранятся старые настройки - удаленного символа. И ничего не сделать.
Но стоит просто перезагрузить Терминал, как новые настройки попадают в кеш и работа становится корректной. Это очень раздражает, т.к. фактически, чтобы посмотреть результат изменения настроек пользовательского символа, приходится каждый раз перезагружать Терминал.
от ошибки "is much bigger" удалось избавиться настройкой свойств символа (прилагаю)
Вы не заметили подводный камень. Импорт цен осуществляется на основе заданного значения Digits-поля. Если он изменен с 8-ми на 2-ку, то цены обрежутся при импорте.
Вы не заметили подводный камень. Импорт цен осуществляется на основе заданного значения Digits-поля. Если он изменен с 8-ми на 2-ку, то цены обрежутся при импорте.
Согласен, но в данном случае достаточно - биржа дает цены с точностью до 2-х знаков.
Как раз показательна здесь другая ошибка MT5. Например, стираю полностью Ваш символ. И создаю на основе исправленного json-файла его же. Попытка записать бары при этом выдаст все ту же ошибку.
После удаления создаю символ программно функцией CustomSymbolCreate(). Вроде такой ошибки не замечал.
После удаления создаю символ программно функцией CustomSymbolCreate(). Вроде такой ошибки не замечал.
Без разницы, вручную или через MQL. Баг хорошо можно ощутить, если гонять кастомный символ в Тестере.
Согласен, но в данном случае достаточно - биржа дает цены с точностью до 2-х знаков.
В исходных данных три знака
Лучше всего определять программно
static int GetDigits( double Price ) { int Res = 0; while ((bool)(Price = ::NormalizeDouble(Price - (int)Price, 8))) { Price *= 10; Res++; } return(Res); } static int GetDigits( const MqlTick &Tick ) { return(::MathMax(TICKS::GetDigits(Tick.bid), TICKS::GetDigits(Tick.ask))); } int GetDigits( void ) const { int Res = 0; const uint Size = this.GetAmount(); for (uint i = 0; _CS(i < Size); i++) { const int digits = TICKS::GetDigits(this.Data[i]); if (digits > Res) Res = digits; } return(Res); }
и перед имортом менять свойство SYMBOL_DIGITS на вычисленное.
В исходных данных три знака
Лучше всего определять программно
и перед имортом менять свойство SYMBOL_DIGITS на вычисленное.
Хм.., действительно. Биржа дает цены для BTC.EXANTE с 3 знаками после запятой, а в параметре "Minimum possible increment of symbol price" возвращает 0.01. Буду определять по факту, спасибо.
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