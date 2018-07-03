ОЧЕНЬ Нужен советник ограничивающий время ручной торговли !!!! - страница 3
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Я вот что подумал. А возможно ли реализовать идею, когда я пытаюсь открыть новый ордер (т.е. делаю заявку), советник перехватывает и изменяет её (например увеличивет объём на несуществующий), таким образом заявка будет отклонена.... и ордер не откроется?
П.С. Сорри если что, я не программист, поэтому не знаю всех возможностей))))
Вам нужна не программа и не программист... Вам нужна помощь психолога.
А еще есть такая штука - аффирмации!!!!!!! Ну типа час в день слушать призывы типа : Я не открываю сделки после 15-30 не смотря ни на что. И даже если в 17-00 опять выходят важные новости !
Это не шутка!
Вам нужна не программа и не программист... Вам нужна помощь психолога.
А еще есть такая штука - аффирмации!!!!!!! Ну типа час в день слушать призывы типа : Я не открываю сделки после 15-30 не смотря ни на что. И даже если в 17-00 опять выходят важные новости !
Это не шутка!
Ещё один ..... Да вас я смотрю 95% кто контролирует свои эмоции,...
Ещё один ..... Да вас я смотрю 95% кто контролирует свои эмоции,...
Вероятней всего они торгуют суммами, которые не страшно потерять.
Риск-менеджер идёт на работу
Ещё один ..... Да вас я смотрю 95% кто контролирует свои эмоции,...
Присоединяюсь. Программа - не панацея. Лучше перебороть себя. Как говорил не помню кто, самое сложное в трейдинге - не торговать.
А что если сделать игрушечный счет? Счет с относительно небольшим для вас депозитом, на котором вы можете позволять себе все то, чего нельзя делать на основном. Когда выходит время торговли на основном счете, вы переходите на игрушечный и там балуетесь.
Присоединяюсь. Программа - не панацея. Лучше перебороть себя. Как говорил не помню кто, самое сложное в трейдинге - не торговать.
А что если сделать игрушечный счет? Счет с относительно небольшим для вас депозитом, на котором вы можете позволять себе все то, чего нельзя делать на основном. Когда выходит время торговли на основном счете, вы переходите на игрушечный и там балуетесь.
Я не спорю что лучше себя перебороть)) Я же не говорю что прям вообще не контролирую эмоции, контролирую)) Но,.. плюс к этому я буду ещё знать что есть программа которая это контролирует и мне будет как то более спокойней))) А если заниматься только тренировкой своей психологии, ну уж извините... на это у меня нет лишних денег и времени... Если у кого и есть бабки на подобные тренинги то всегда пожалуйста, рынок думаю не откажется от них)))
Я не спорю что лучше себя перебороть)) Я же не говорю что прям вообще не контролирую эмоции, контролирую)) Но,.. плюс к этому я буду ещё знать что есть программа которая это контролирует и мне будет как то более спокойней))) А если заниматься только тренировкой своей психологии, ну уж извините... на это у меня нет лишних денег и времени... Если у кого и есть бабки на подобные тренинги то всегда пожалуйста, рынок думаю не откажется от них)))
Знания - деньги. Получение знаний - время.
Без вложения денег и времени - не будет знаний, без знаний - не будет денег.
Здесь как-бы всё понятно должно быть. Есть такая поговорка: Не хочу учиться, а хочу женится.
Вывод: выработайте в себе черту самоутверждения, и не поддавайтесь на провокации со стороны рынка.
Включи эксперта и спи спокойно
Прописать, или заказать эксперта по своей ТС и просто наблюдать изредка подправляя работу эксперта. А уж он точно эмоциям не подвержен...
Знания - деньги. Получение знаний - время.
Без вложения денег и времени - не будет знаний, без знаний - не будет денег.
Здесь как-бы всё понятно должно быть. Есть такая поговорка: Не хочу учиться, а хочу женится.
Вывод: выработайте в себе черту самоутверждения, и не поддавайтесь на провокации со стороны рынка.
То есть я так понимаю,... вы считаете что максимально и любыми способами обезопасить себя в плане рисков это абсурд,.. а призываете намеренно и сознательно проводить собственные психотреннинги теряя деньги... Простите конечно, но советуйте подобные методики кому нибудь другому.