ОЧЕНЬ Нужен советник ограничивающий время ручной торговли !!!! - страница 3

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Я вот что подумал. А возможно ли реализовать идею, когда я пытаюсь открыть новый ордер (т.е. делаю заявку), советник перехватывает  и изменяет её (например увеличивет объём на несуществующий), таким образом заявка будет отклонена.... и ордер не откроется?

П.С. Сорри если что, я не программист, поэтому не знаю всех возможностей)))) 

 

Вам нужна не программа и не программист... Вам нужна помощь психолога. 

А еще есть такая штука - аффирмации!!!!!!! Ну типа час в день слушать призывы типа : Я не открываю сделки после  15-30 не смотря ни на что. И даже если в 17-00 опять выходят важные новости ! 

Это не шутка! 

 
Dmitiry Ananiev:

Вам нужна не программа и не программист... Вам нужна помощь психолога. 

А еще есть такая штука - аффирмации!!!!!!! Ну типа час в день слушать призывы типа : Я не открываю сделки после  15-30 не смотря ни на что. И даже если в 17-00 опять выходят важные новости ! 

Это не шутка! 

Ещё один   .....  Да вас  я смотрю 95% кто контролирует свои эмоции,... 

 
paulalexies:

Ещё один   .....  Да вас  я смотрю 95% кто контролирует свои эмоции,... 

Вероятней всего они торгуют суммами, которые не страшно потерять.

 

Риск-менеджер идёт на работу


 
paulalexies:

Ещё один   .....  Да вас  я смотрю 95% кто контролирует свои эмоции,... 

Присоединяюсь. Программа - не панацея. Лучше перебороть себя. Как говорил не помню кто, самое сложное в трейдинге - не торговать.

А что если сделать игрушечный счет? Счет с относительно небольшим для вас депозитом, на котором вы можете позволять себе все то, чего нельзя делать на основном. Когда выходит время торговли на основном счете, вы переходите на игрушечный и там балуетесь.

 
Vladislav Boyko:

Присоединяюсь. Программа - не панацея. Лучше перебороть себя. Как говорил не помню кто, самое сложное в трейдинге - не торговать.

А что если сделать игрушечный счет? Счет с относительно небольшим для вас депозитом, на котором вы можете позволять себе все то, чего нельзя делать на основном. Когда выходит время торговли на основном счете, вы переходите на игрушечный и там балуетесь.

Я не спорю что лучше себя перебороть)) Я же не говорю что прям вообще не контролирую эмоции, контролирую)) Но,.. плюс к этому я буду ещё знать что есть программа которая это контролирует и мне будет как то более спокойней))) А если заниматься только тренировкой своей психологии, ну уж извините... на это у меня нет лишних денег и времени... Если у кого и есть бабки на подобные тренинги то всегда пожалуйста, рынок думаю не откажется от них))) 

 
paulalexies:

Я не спорю что лучше себя перебороть)) Я же не говорю что прям вообще не контролирую эмоции, контролирую)) Но,.. плюс к этому я буду ещё знать что есть программа которая это контролирует и мне будет как то более спокойней))) А если заниматься только тренировкой своей психологии, ну уж извините... на это у меня нет лишних денег и времени... Если у кого и есть бабки на подобные тренинги то всегда пожалуйста, рынок думаю не откажется от них))) 

Знания - деньги. Получение знаний - время.

Без вложения денег и времени - не будет знаний, без знаний - не будет денег.

Здесь как-бы всё понятно должно быть. Есть такая поговорка: Не хочу учиться, а хочу женится.

Вывод: выработайте в себе черту самоутверждения, и не поддавайтесь на провокации со стороны рынка.

 

Включи эксперта и спи спокойно
Прописать, или заказать эксперта по своей ТС и просто наблюдать изредка подправляя работу эксперта. А уж он точно эмоциям не подвержен...

 
Vitaly Muzichenko:

Знания - деньги. Получение знаний - время.

Без вложения денег и времени - не будет знаний, без знаний - не будет денег.

Здесь как-бы всё понятно должно быть. Есть такая поговорка: Не хочу учиться, а хочу женится.

Вывод: выработайте в себе черту самоутверждения, и не поддавайтесь на провокации со стороны рынка.

То есть я так понимаю,... вы считаете что максимально и любыми способами обезопасить себя в плане рисков это абсурд,.. а призываете намеренно и сознательно проводить собственные психотреннинги теряя деньги... Простите конечно, но советуйте подобные методики кому нибудь другому.   

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