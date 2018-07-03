ОЧЕНЬ Нужен советник ограничивающий время ручной торговли !!!! - страница 4
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То есть я так понимаю,... вы считаете что максимально и любыми способами обезопасить себя в плане рисков это абсурд,.. а призываете намеренно и сознательно проводить собственные психотреннинги теряя деньги... Простите конечно, но советуйте подобные методики кому нибудь другому.
Все так. Главное - здоровье пока еще не рожденного ребенка.
Здравствуйте. Очень нужен советник который НУЖНО привязать к торговому счёту (на удалённом сервере), который ставил бы ограничения по времени торговли, просто не давал бы открывать новые сделки по всем инструментам, но позволял бы сопровождать (редактировать) уже открытые позиции.
Для MT4
P.S. У меня есть пару советников, но они при включении ограничений закрывают все открытые позиции., эти не подходят
Можно выставить лимитные ордера на недоступном расстоянии и максимально доступным объемом так, чтобы они не сработали. А лимитные ордера "съедят" свободную маржу и Ваши ордера брокер вернет по недостатку средств. Во время открытия торговли лимитные ордера удаляются. Это можно делать самому, а можно и советником. Во втором варианте, можно и сделать контроль с перемещением ордеров от текущей цены.
Я както раз тоже писал подобные функции ограничения, дабы остепенить свои эмоции. В итоге каждый раз залазл в сову и отключал тот или иной параметр который мешал мне открыть сделку. Написанный не Вами советник да ещё остутсвие програмного кода кнему, действительно может помочь реить проблему. Но только не для того кто написал этот советник.
Я написал советник я взяли отменил написанное, не комильфо...
Я както раз тоже писал подобные функции ограничения, дабы остепенить свои эмоции. В итоге каждый раз залазл в сову и отключал тот или иной параметр который мешал мне открыть сделку. Написанный не Вами советник да ещё остутсвие програмного кода кнему, действительно может помочь реить проблему. Но только не для того кто написал этот советник.
Я написал советник я взяли отменил написанное, не комильфо...
Ну как минимум можно отключить работу данного эксперта. И можно торговать в свое удовольствие. Ни что кроме камеры, или отключение электричества/интернете, не поможет, ну можно еще цепью приковать. Пока человек не научиться сам контролировать свои действия.
можно курсор мышки сделать бесцветным и фиг топикстартер умудрится ордер открыть, а если сможет и так без курсора мышки торговать - однозначно к психиатру!
клавиатуру оставить доступной, чтобы мог скриптами закрыть ордера
но эту задачу лучше не на mql делать - а на любом языке написать клиента который бы время работы терминала мониторил бы - там работы на полчаса
ЗЫ: ну а c помощью mql можно также цветовую схему окна изменить чтобы не было ни баров ни цены.... только черный квадрат Малевича.... для медитации ))))
Такой вариант подойдет? ))
или так