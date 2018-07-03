ОЧЕНЬ Нужен советник ограничивающий время ручной торговли !!!! - страница 2
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В том то и дело что у меня есть советники которые сразу закрывают ордера при открытии, таким образом получается убыток в виде спреда и комиссии а риск-менеджер фиксирует эти сделки как убыточные.. нужно какое то другое решение. Я ставлю эту сову на удалённый сервер и договариваюсь с компанией о блокировке доступа к нему 5-2, таким образом у меня нет возможности его удалить или редактировать до выходных.
Мне кажется, я Вам уже сказал единственное решение. Или ищите ДЦ с риск менеджером - слышал об одном таком....
Мне кажется, я Вам уже сказал единственное решение. Или ищите ДЦ с риск менеджером - слышал об одном таком....
НУ меня есть счёт у этого ДЦ, только там не предусмотрено ограничение по времени. А вариант со сменой пароля ) да) реально крутой)) Спасибо))
НУ меня есть счёт у этого ДЦ, только там не предусмотрено ограничение по времени. А вариант со сменой пароля ) да) реально крутой)) Спасибо))
Пожалуйста! Отпишитесь, если получится реализовать.
Пожалуйста! Отпишитесь, если получится реализовать.
Хорошо)))
НУ меня есть счёт у этого ДЦ, только там не предусмотрено ограничение по времени. А вариант со сменой пароля ) да) реально крутой)) Спасибо))
Как самый простой способ реализации
Jquery в помощь. В MT посложнее будет данность реализовать.
Здравствуйте. Очень нужен советник который НУЖНО привязать к торговому счёту (на удалённом сервере), который ставил бы ограничения по времени торговли, просто не давал бы открывать новые сделки по всем инструментам, но позволял бы сопровождать (редактировать) уже открытые позиции.
Для MT4
P.S. У меня есть пару советников, но они при включении ограничений закрывают все открытые позиции., эти не подходят
Открывать новые сделки - торговая операция, сопровождать позиции - тоже торговые операции. Если поставить ограничение по торговле, то сопровождать позиции тоже нельзя.
Фактически просите реализовать, чтобы не проводить торговые операции, и проводить торговые операции. Два условия которые противоречат другу другу.
Напоминает когда "Нет", означает "Да"
А причем смена пароля? Тогда нельзя будет сопровождать открытые позиции, как в задании. Пароль можно чтоб присылал в какое-то время на почту или пушем. Правда, а восстановить пароль не получится чтоль, если сильно захочется?
Если так уже рассуждать, то можно советник который будет постоянно закрывать терминал если рабочее время не рабочее. Даже если откроете терминал, по идее, не успеете снять советник вручную. Но так же, никто не помешает поставить еще один терминал.
Хотя, да, со сменой пароля можно реализовать с ВинАпи. Могу даже подписаться на эту работу (видела на фрилансе), если так устроит. Но вопрос с восстановлением пароля остается
Хотя, да, со сменой пароля можно реализовать с ВинАпи. Могу даже подписаться на эту работу (видела на фрилансе), если так устроит. Но вопрос с восстановлением пароля остается
Пароль будет восстанавливаться старый в тот момент, когда торговля уже разрешена. Тралы и прочее будут продолжать работать на удаленном терминале.Только вот надо проверить, выкинет ли из терминала при смене пароля - думаю, что нет. Поэтому нужна ещё приблуда, что б терминал закрылся у трейдера, или произошел переконнект как минимум.
Хотя, да, со сменой пароля можно реализовать с ВинАпи. Могу даже подписаться на эту работу (видела на фрилансе), если так устроит. Но вопрос с восстановлением пароля остается
Завтра отпишусь если что)) Спасибо Всем Вам за помощь)))