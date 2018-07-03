ОЧЕНЬ Нужен советник ограничивающий время ручной торговли !!!!
Здравствуйте. Очень нужен советник который НУЖНО привязать к торговому счёту (на удалённом сервере), который ставил бы ограничения по времени торговли, просто не давал бы открывать новые сделки по всем инструментам, но позволял бы сопровождать (редактировать) уже открытые позиции.
Для MT4
P.S. У меня есть пару советников, но они при включении ограничений закрывают все открытые позиции., эти не подходят
Попросить соседа за 5% прибыли, чтоб помогал контролировать ваши эмоции)
Здравствуйте. Очень нужен советник который НУЖНО привязать к торговому счёту (на удалённом сервере), который ставил бы ограничения по времени торговли, просто не давал бы открывать новые сделки по всем инструментам, но позволял бы сопровождать (редактировать) уже открытые позиции.
Для MT4
P.S. У меня есть пару советников, но они при включении ограничений закрывают все открытые позиции., эти не подходят
В разделе фриланс разместите заявку на создание советника. Тут ничего сложного нет--многие должны откликнуться
В разделе фриланс разместите заявку на создание советника. Тут ничего сложного нет--много должно откликнуться
Можно подумать тут все прям их умеют контролировать))) Я хотя бы не боюсь об этом говорить))
Советник не поможет ничего контролировать, пока сами не сможете себя перебороть. Если нужно будет, то можно перезайти в веб-терминал, и там натворить чудес на счёте.
Это как на заводе, один приходит работать, а второй пока нет бригадира - прокурить смену где-то в углу.
Смеха на самом деле нет, это очень серьёзная тема в трейдинге.
Советник не поможет ничего контролировать, пока сами не сможете себя перебороть. Если нужно будет, то можно перезайти в веб-терминал, и там натворить чудес на счёте.
Это как на заводе, один приходит работать, а второй пока нет бригадира - прокурить смену где-то в углу.
Смеха на самом деле нет, это очень серьёзная тема в трейдинге.
Ну я не считаю себя до такой уж степени эмоциональным. Но перестраховка мне нужна и этого будет вполне достаточно, в совокупности с риск-менеджером. А по теме себя перебороть)), да ради бога, пусть другие себя сами перебарывают без контроля со стороны (удачи им в этом))), а я себя хотя бы на несколько процентов лучше смогу обезопасить)))
Тема действительно актуальная.
Просто так запретить торговать не выйдет, я много думал на эту тему, и решение тут, само по себе сопряжено с риском.
В общем, нужно сделать советника, который на удаленной машине будет сам менять пароль от торгового счета по определенному условию. Пароль будет рандомный, но сбрасываться будет в лог. Менее опасный вариант, это пароль из словаря, тогда у Вас будет шанс при сбое системы подобрать пароль, пусть и займет это много времени - словарь нужен размером не менее 100 паролей (их можно случайно предварительно сгенерировать).
Как вы представляете "не давать"? Это сразу же закрывать сделки которые открыты не вовремя? Тогда ок, можно легко сделать.
В том то и дело что у меня есть советники которые сразу закрывают ордера при открытии, таким образом получается убыток в виде спреда и комиссии а риск-менеджер фиксирует эти сделки как убыточные.. нужно какое то другое решение. Я ставлю эту сову на удалённый сервер и договариваюсь с компанией о блокировке доступа к нему 5-2, таким образом у меня нет возможности его удалить или редактировать до выходных.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Здравствуйте. Очень нужен советник который НУЖНО привязать к торговому счёту (на удалённом сервере), который ставил бы ограничения по времени торговли, просто не давал бы открывать новые сделки по всем инструментам, но позволял бы сопровождать (редактировать) уже открытые позиции.
Для MT4
P.S. У меня есть пару советников, но они при включении ограничений закрывают все открытые позиции., эти не подходят