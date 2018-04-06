Как думаете, стоило бы ввести ответственность в сигналах за несоблюдение того, что указано в описании? - страница 3
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И в описании ко второму сигналу указано, что торгуется фиксированный лот 0,01. Сейчас автор открылся 0,06 и ушёл в просадку за 60%.
Ну допустим примут наказание за несоответствие открытия ордеров выше лота в описании. Так ради бреда даже. И что это решит??? Ну откроет он вместо одного лота 0.06, 6 ордеров 0.01. Итог то-же самый, нарушения нет...
Ну допустим примут наказание за несоответствие открытия ордеров выше лота в описании. Так ради бреда даже. И что это решит??? Ну откроет он вместо одного лота 0.06, 6 ордеров 0.01. Итог то-же самый, нарушения нет...
Пусть открывает, главное, что не 0,06.Так что, отвечая на Ваш вопрос, — нарушение есть, и оно — в совокупном объёме открытых позиций, который больше заявленного риска. При условии, что объём оговорён и он минимальный (одна позиция 0,01 лота, ну или две, три, четыре, пять, как указано в описании).
Другое дело, что по запросу потенциальных подписчиков посредством лс, либо установленной формой на ресурсе, продавец, если желает дать описание в части рисков, должен будет указать максимально используемую нагрузку на депозит, т.к. это взаимосвязанные факторы. Таким образом, если поставщик хочет привлечь(!) внимание консервативных подписчиков указанием на фиксированный лот, то обязательно должен будет указать и максимально допустимую нагрузку на депозит, чтобы избежать махинации в том аспекте, на который Вы обратили внимание.
Само указание может иметь вид как конкретного числового/процентного значения, так и просто словами, например "больше одной/двух/трёх и тд. сделок одновременно открывать не буду". Вопрос технический.
Т.е., грубо говоря
"У меня супер-пупер сигнал, торгую лотом 0,01, больше одной позиции не открываю"
"У меня крутой сигнал, стоп-лосс 25 пунктов, не более. Лот 0.01 на каждые 100 долларов"
И придерживаешься этих правил, не повышая риск. В противном случае — санкции.
Каждое изменение описания проверяется модераторами. Следовательно, проверяться будет очень долго из-за очереди, а это значит, что подходить к описанию трейдеры будут внимательней.
Так что, отвечая на Ваш вопрос, — нарушение есть, и оно — в совокупном объёме открытых позиций, который больше заявленного риска. При условии, что объём оговорён и он минимальный (одна позиция 0,01 лота, ну или две, три, четыре, пять, как указано в описании)...
А если сигнал без описания, то он и торговать не имеет права, ведь у него не указано какой максимальный лот возможен на сигнале. Ну понятно что потеряли депозит на одном сигнале, обидно конечно. Но это то-же не совсем плохо. За учебу надо платить. Конечно хорошо когда за урок не дорого берут, но случается и полный слив депо...
А если сигнал без описания, то он и торговать не имеет права, ведь у него не указано какой максимальный лот возможен на сигнале. Ну понятно что потеряли депозит на одном сигнале, обидно конечно. Но это то-же не совсем плохо. За учебу надо платить. Конечно хорошо когда за урок не дорого берут, но случается и полный слив депо...
А ниоткуда не следует, что сигнал без описания не имеет права торговать. На здоровье. Многие успешные сигналы вообще не имеют вкладки "описание".
Просто сабж — это реклама и одновременно моральный аспект. Реклама даёт дополнительный "разгонный" бонус поставщику в виде дивидентов от бОльшего числа подписчиков, а моральный аспект — это имущественный вред в виде потери депозита и психологическое состояния от оного, плюс угнетение, если его "обманули" такими вот выходками, когда продавец решил повысить риски, не уведомив никого и растерял депозит, заявляя, что так делать не будет.
Одно дело — системно сливать депозит ввиду плохой стратегии. Другое дело — иметь состав мошенничества, обещая одно, выдавая другое, получая за это оплату. Выход один — ничего не пиши, оставь эту вкладу "описание" в покое, либо не пиши в ней то, чему не планируешь соответствовать.
Я не на пустом месте, прямо сейчас наблюдаю слив ~80 000 долларов, а в отзывах пишут, цитирую, свежий: "It is not 0.01 a lot per trader.too max dd...", когда в описании сигнала, цитирую "Fixed 0.01 lot"
Ответ поставщика в профиле: "I make a big mistake i was to greedy and i dont accept the loose. I will try to recove". Обратите внимание на это: "i was to greedy".
Хоть и безобидным кажется этот трейдер, но депозит то людям не вернуть. И пресловутый "try to recove" на таком фоне звучит как угроза последующей "безопасной" торговле.
Нужны сдерживающие факторы и я вижу их в сабже.
Я не на пустом месте, прямо сейчас наблюдаю слив ~80 000 долларов, а в отзывах пишут, цитирую, свежий: "It is not 0.01 a lot per trader.too max dd...", когда в описании сигнала, цитирую "Fixed 0.01 lot"
Иван, вам следует обратиться к администрации сайта, мы то здесь вам не чем не можем помочь. Вставьте опрос кто за кто против. Найдите трейдеров которые вместе с вами подписаны на этот сигнал, затем уже вместе со всей инфой к администрации сайта с предложением (или требованием). Ну а там уже не нам решать....
Тут уже не мое дело.... Но вопрос вы хороший трейдер, зачес вам чужие сигналы... отдавать свои деньги в распоряжении чужому человеку. Ну это ... не мое дело...
Иван, вам следует обратиться к администрации сайта, мы то здесь вам не чем не можем помочь. Вставьте опрос кто за кто против. Найдите трейдеров которые вместе с вами подписаны на этот сигнал, затем уже вместе со всей инфой к администрации сайта с предложением (или требованием). Ну а там уже не нам решать....
Не-не, я не подписан, мне просто жалко этих людей)
Не-не, я не подписан, мне просто жалко этих людей)
Ну у каждого свои уроки... трейдинга или жизни...
А чем не устраивает настроить максимальную просадку и стоп, если счет опуститься ниже определенного уровня?
Текст справки - "Нагрузка не более [A] % — в данном поле указывается процент от вашего депозита, который может быть использован для торговли по сигналам провайдера. Например, если ваш баланс составляет 10 000 USD, и указана величина 90%, то для торговли по сигналам будет использовано 9000 USD. Это влияет на расчет объема сделок, совершаемых в соответствии с сигналами. Объем рассчитывается пропорционально."
Нужны сдерживающие факторы и я вижу их в сабже.
Как тут уже говорилось - никто не мешает открыть шесть минимальных лотов.
Все эти попытки "призвать к ответу за базар" - на мой взгляд, бесполезны.
В сигналах только один индикатор качества сигнала - реальное Эквити на его счету.
Ну вот, пожалуйста, второй вопиющий случай.
Описание сигнала, цитирцю:
«Manual trading with DD under 20%»
200 подписчиков, 400000 USD
В одной(!) серии девушка открывает до 10 ордеров, просадка доходит до 32.35%.
Недовольство в отзывах сводится к сабжу, цитирую
«When you say something (i.e.: max DD 20%), stick to it. »
Так что принцип борьбы за безопасность подписчиков от MQL5 и акцент на настройки в МТ нагрузки на депозит не работает!
Принцип «сами виноваты», акцентируемый сообществом, видим в действии.